HS kysyi eduskuntapuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö ravintoloiden aukioloaikoja rajoittaa pääkaupunkiseudulla.

Eduskuntapuolueissa on valmius määrätä lisää rajoituksia ravintoloille, mikäli koronavirustilanne pahenee edelleen.

Tämä kävi selville, kun Helsingin Sanomat kysyi eduskuntapuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien suhtautumista mahdollisiin uusiin ravintolarajoituksiin etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt.

HS kysyi muun muassa sitä, miksi ihmiset saavat kokoontua ravintoloissa, vaikka aikuisten ryhmäliikuntaa ja yli kymmenen hengen kokoontumisia rajoitetaan voimakkaasti Uudellamaalla.

Pääkaupunkiseudulla on jo voimassa niin tiukat ravintolasäädökset kuin nykyinen laki sallii.

Ravintoloiden pitää lopettaa alkoholin myyminen kello 22. Ruokaravintoloissa saa olla enintään kolme neljäsosaa normaalioloissa sallitusta asiakasmäärästä ja alkoholikeskeisissä ravintoloissa puolet.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, ettei hallitus valmistele ainakaan vielä ravintoloille tiukempia rajoituksia.

Eduskunnan suurimman puolueen Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastaa kysymykseen tekstiviestillä.

”Tautitilanteen kehittymistä seurataan nyt päivätasolla. On selvää, että sen kääntämisessä laskuun pitää olla valmius koko keinovalikoiman käyttöön, mukaan lukien esimerkiksi ravintoloiden lisärajoitukset”, Lindtman kirjoittaa.

Entä pitäisikö ravintolat panna kiinni pääkaupunkiseudulla?

”Sitäkään vaihtoehtoa ei voi tässä vaiheessa sulkea pois.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että hänen puolueensa on suhtautunut nihkeästi yhden toimialan kuten ravintoloiden toiminnan rajoittamiseen. Hän kuitenkin ymmärtää ristiriidan siinä, että ravintolat saavat olla auki, mutta urheilutilat eivät.

Hänen mukaansa ravintolatoiminnastakin pitää joka tapauksessa nyt keskustella, kun epidemiologinen tilanne on pahentunut.

Tavio ei osaa vielä sanoa, mikä puolueen kanta olisi, jos hallitus esittäisi esimerkiksi ravintoloiden sulkemista pääkaupunkiseudulla.

”Jos esitys tulee, ryhmän pitää se tarkasti miettiä. Ryhmä on ollut maltillinen rajoituksia kohtaan, ja olemme korostaneet taloudellisia näkökulmia.”

”Bileiden pitää mennä nyt katkolle”, sanoo puolestaan kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

”En kuitenkaan halua sanoa, että kaikki ravintolat heti kiinni.”

Hän tarkoittaa bileillä sellaisia tilanteita, joissa ihmiset ovat ravintolassa kylki kyljessä.

”Jos tällaista toimintaa ravintolassa on, niin onhan se ristiriita, jos ravintolassa saa olla kylki kyljessä mutta urheilusalilla ei saa.”

Mykkänen sanoo, että ruokaravintoloissa on turvavälit ja asiakaspaikkoja on rajoitettu alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa.

”En usko, että ravintoloiden sulkeminen olisi järkevää, koska lounaat ja miksei aikaiset päivällisetkin pystytään hoitamaan kuitenkin riittävillä turvaväleillä, kunhan asiakasmäärät ovat rajoitetut.”

Mykkänen luottaa siihen, että ruokaravintolat osaavat huolehtia turvallisuudesta.

”Ei ole todistetta, että ruokaravintoloista olisi lähtenyt merkittäviä ketjuja liikkeelle. Asia erikseen on baareihin kerääntyminen eli siis bilettäminen.”

”Jos tänä viikonloppuna näkee ihmisiä baareissa lähekkäin, niin aukioloaikoja täytyy tarkastella ja muilla tiukemmilla keinoilla varmistaa, ettei tällaista parveiluja pääse syntymään.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei lähde huutamaan kilpaa lisää rajoituksia.

”Minusta rajoituksia pitää tehdä siellä, missä altistuksia tulee. Minä luotan tässä asiantuntijoiden arvioon. Minun käsitykseni mukaan joukkueurheilua rajoitetaan, koska siinä tulee kontakteja ja hengitetään lähellä toista päin.”

Hän sanoo, ettei rajoituksia pidä tehdä moraalisilla kriteereillä.

”Onhan tanssiravintoloidenkin toimintaa rajoitettu vahvasti ja ruokaravintoloissakin asiakaspaikkoja vähennetty alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa.”

”Jos tilanne menee siihen, että ravintoloita täytyy sulkea, niin keskusta voi lähteä siihen, jos siihen on painavia perusteita. Ei ole kuitenkaan syytä lähteä sulkemaan ravintoloita varmuuden vuoksi.”

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko vastaa sähköpostitse. Pitkon mukaan kaikkien rajoitusten keinovalikoimaa täytyy tarkkailla.

”Ravintoloissa on tärkeää pitää kiinni siitä, että esimerkiksi turvaväleille on aidosti mahdollisuus, eikä ihmisiä päästetä pakkautumaan. Elinkeinonharjoittamiseen puuttuminen ei sekään ole mukavaa, mutta mikäli lisää rajoituksia tarvitaan, on myös ravintoloiden ja baarien tilannetta arvioitava uudelleen. On ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat ja henkilökunta pitävät ravintolatoiminnan turvallisuudesta kiinni viimeisen päälle”, Pitko kirjoittaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vastaa niin ikään sähköpostitse.

”Pitää toivoa, että nykyiset rajoitukset riittävät. Se on tietysti meistä kaikista kiinni, kuinka vastuullisesti toimimme ja kuinka tarkkaan noudatamme suosituksia”, Arhinmäki kirjoittaa.

”Ravintoloiden sulkeminen vaatisi ihan omaa lainsäädäntöä, ja pääministerin mukaan sitä ei tällä hetkellä valmistella.”

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan uusista rajoituksista ei voi päättää ”näennäisen oikeudenmukaisuuden, vaan vaikuttavuuden ja tarkkarajaisuuden näkökulmasta”.

”Minulla ei nyt ole ajantasaista tietoa tartuntatapauksista tai siitä, onko tarvetta lisärajoituksiin. Toki tilanne on vakava, mutta nyt on tehty paljon rajoituksia lyhyen ajan sisällä, ja menee 2–3 viikkoa arvioida niiden vaikutukset”, Adlercreutz sanoo.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ei suoraan ota kantaa ravintoloiden rajoitusten kiristämiseen tai niiden sulkemiseen, mutta peräänkuuluttaa vahvasti samoja sääntöjä kaikille: ”Kyllä kansalaisten vapaa-ajanviettotapoja pitäisi kohdella tasapuolisesti niiden paikasta riippumatta.”

”Voi kysyä, onko hyväksyttävämpää istua baarissa juomassa olutta vai kirkossa kuuntelemassa kauniita joululauluja. Myös liikuntaharrastusten näin voimakas alasajo huolestuttaa”, Räsänen sanoo.

Nyt-liikkeen Harry Harkimo vastaa yksiselitteisesti kysymyksiin, pitäisikö ravintolat sulkea tai kiristää niiden rajoituksia: ”Ei minun mielestäni.”

”Ravintoloissa pystytään pitämään turvavälit, kun niissä istutaan eri pöydissä. Olin tänäänkin ravintolassa syömässä, eikä siellä syntynyt mitään lähikontakteja”, Harkimo sanoo.