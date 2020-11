Tiede- ja kulttuuriministeri teettää myös selvityksen opintotuen alueellisen lainahyvityksen käyttöönotosta.

”Onko taas uuden yliopiston perustamisen paikka?” kysyi keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pitkän puheensa loppupuolella keskustan puoluevaltuustossa lauantaina.

Saarikko kertoi myös panevansa vireille selvityksen opintotuen alueellisen lainahyvityksen käyttöönotosta. ”Se on porkkana, menolippu maakuntiin”, Saarikko sanoi.

Vaikka kyseessä ei ollut varsinainen esitys uudesta yliopistosta, on jo heittokin yllättävä ja merkittävä suunnanmuutos korkeakoulupolitiikassa, sillä maan hallitukset ovat jo vuosikymmeniä pikemminkin pyrkineet keskittämään kuin hajauttamaan korkeakoulutusta tehokkuuden ja laadun nimissä.

Tehostamisen henki oli kunniassa vielä myös edellisen vaalikauden Juha Sipilän (kesk) hallituksessa, jossa opetusministerinä oli Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Suomessa on nyt 13 opetusministeriön alaista yliopistoa ja 22 ammattikorkeakoulua. Ne tarjoavat tutkintoon johtavaa koulutusta 60 paikkakunnalla.

”Perusajatuksena on, ettei korkeakoulujärjestelmämme ole ikinä valmis. Yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa nopeasti tarvitaan kykyä reagoida ja luoda uutta”, Saarikko avaa ajatustaan uudesta yliopistosta HS:lle.

Saarikko listaa jo tehdyt aloituspaikkojen lisäykset ja uudet koulutusvastuut, yliopistokeskusten voimavarojen vahvistamisen, digitaaliset oppimisympäristöt ja jatkuvan oppimisen esimerkkeinä uudesta linjasta.

”Uuden linjan myötä tien päässä voi odottaa jopa uusi yliopisto tai korkeakoulu – mahdollisuus kannattaa pitää avoinna”, Saarikko viestittää, mutta ei kerro tarkemmin, mihin ja milloin uusi korkeakoulu perustettaisiin.

”Suunnitelmia uuden yliopiston perustamisesta ei ministeriössä ole käynnissä, mutta alueilla asiasta käydään aika vilkasta keskustelua”, Saarikko tyytyy sanomaan.

Korkeakoulupolitiikan suunnanmuutoksesta on vihjannut aiemmin uusien koulutusvastuiden eli tutkinnonanto-oikeuksien myöntämien eri puolille maata, mihin Saarikko viittasi. Hallitus kertoi heinäkuussa laajentavansa viiden ammattikorkeakoulun ja neljän yliopiston koulutusvastuita eli korkeakouluissa tarjottavien alojen tarjontaa.

Myös aloituspaikkoja on lisätty, ja Saarikon mukaan se jatkuu koko vaalikauden. Tosin paikkalisäys on enimmäkseen väliaikaista, ja vain osaan on osoitettu erityisrahoitusta,

Saarikko muistutti lauantaina, kuinka keskusta on aikoinaan ollut luomassa peruskoulua ja myös kattavaa yliopistoverkkoa.

”Sitten maan laajuista ja työvoiman tarpeisiin vastaavaa ammattikorkeakouluverkkoa, sitten yliopistokeskuksia. Onko nyt seuraavan askeleen paikka, kun olemme jo muuttaneet korkeakoulupolitiikan suunnan?” Saarikko jatkoi.

Puheensa Saarikko kertoi pitävänsä ”aamuhämärässä täällä Oripään Tanskilassa”, millä hän alleviivasi myös puheensa kantavaa teemaa eli monipaikkaista Suomea.

”Keskittämisen perusteet ovat murtuneet! Tuntuu uskomattomalta sanoa se ääneen, mutta näin se on”, Saarikko sanoi.

Korkeakoulupolitiikassa on Saarikon mukaan keskittämiselle jo laitettu piste.

”Kautta yhteiskunnan kuuluu nyt ymmärrystä keskustan pitkäaikaiselle näkemykselle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Suomesta”, Saarikko sanoi.

Keskustelu uudesta yliopistosta on ”kuplinut” jo jonkin aikaa paitsi keskustan piireissä myös niin sanottujen yliopistokeskusten paikkakunnilla, jotka aikoinaan jäivät vaille omaa yliopistoa, mutta joilla on eri yliopistojen toimintaa.

Yliopistokeskuksia on kuusi ja ne sijaitsevat Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella.

Näistä etenkin Seinäjoki, Mikkeli ja Pori ovat pitäneet lippua korkealla oman yliopiston saamiseksi. Lahdessa vaateet ovat vähän vaimenneet, kun syntyi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.

Korkeakoulujen rakenteet voivat muuttua uuden koulutuspoliittisen selonteon myötä. Selontekoa valmistellaan parhaillaan, ja se on määrä antaa eduskunnalle helmikuussa. Esillä ovat olleet esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintoja yhdistävät alueelliset kokeilut.

Saarikko haluaa myös kannustaa nuoria jäämään asumaan tai muuttamaan harvaan asutuille alueille.

”Laitan vireille selvityksen opintotuen alueellisen lainahyvityksen käyttöönotosta. Se on porkkana, menolippu maakuntiin”, Saarikko sanoi.

Ehdotuksen taustalla on Saarikon mukana hyvät kokemukset Norjasta, jossa opintovelallinen saa kevennystä lainanmaksuunsa, jos hän asuu ja työskentelee harvaan asutulla, työvoimapulasta kärsivällä alueella.