Tuki öljylämmityksen vaihtamiseen on ollut niin suosittua, että siihen varatut määrärahat ovat loppumassa

Kolmen kuukauden aikana avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen haki 7 567 pientalon omistajaa. Tukea on arvioitu riittävän enintään 8 000 hakijalle.

Valtionavustus öljylämmityksen vaihtamiseen on ollut suosittua. Kuvassa ilmalämpöpumpun asennustyömaa omakotitalossa Vantaalla.­

Syyskuun alussa alkanut valtionavustus öljylämmityksen vaihtamiseen on ollut jopa ennakoitua suositumpaa, kerrotaan ympäristöministeriöstä.

Kolmen kuukauden aikana avustusta haki 7 567 pientalon omistajaa. Avustukselle varattu noin 28 miljoonan euron määräraha on loppumassa. Avustusta arvioidaan riittävän tuosta summasta enintään 8 000 kotitaloudelle.

”Avustus on jymymenestys, se on houkutellut öljylämmityksen vaihtajat ripeästi liikkeelle”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

Avustusta on ehditty myöntää noin 1 900 kotitaloudelle. Kielteisen päätöksen on saanut 89 tuen hakijaa. Yleisimmäksi syyksi kielteiselle päätökselle kerrotaan se, että öljylämmitys on vaihdettu ja kustannukset ovat syntyneet ennen kesäkuun alun takarajaa.

Nykyinen määräraha avustukselle on loppumassa, kun kaikki tähän mennessä tulleet hakemukset on käsitelty, sanoo tiedotteessa ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ely-keskus käsittelee koko maan hakemukset.

Jos määräraha ehtii loppua, jäljellä olevat ja tulevat hakemukset siirtyvät jonottamaan mahdollista uutta määrärahaa. Ensi vuoden budjettiin hallitus on esittänyt noin 9,4 miljoonan euroa samaan tarkoitukseen. Eduskunta päättää talousarviosta ennen joulutaukoa.

Ely-keskus ja ympäristöministeriö tarjoavat akuuttiin tarpeeseen vaihtoehtoisiksi tuiksi joko kotitalousvähennystä tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustusta.

Kotitalousvähennystä voi saada tänä vuonna enintään 2 250 euroa henkilöä kohden.

Energia-avustusten jako on tosin syksyllä pahasti ruuhkautunut, juuri omakotitaloasujien hakemusten vuoksi. Hakemuksen käsittelyajaksi kerrotaan nyt 5–6 kuukautta.

Energia-avustuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon remontti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Sen saamiseksi on tehtävä laskelmia rakennuksen E-luvuista. Avustusta saa enintään 6 000 euroa ja sillä korvataan kustannuksista enintään puolet.