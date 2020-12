Suomen sisärajatarkastukset ylittävät Schengen-asetuksen määräajan ja Euroopan komission suositukset. ”Rajatarkastuksista luopuminen on koko hallituksen tahto”, sanoo sisäministeri Ohisalo.

Bryssel

Suomen sisärajatarkastuksien jatkaminen ei noudata enää vapaan liikkuvuuden alueen Schengenin kriteerejä, sanovat Euroopan komission lähteet.

Komission näkemyksen mukaan sisärajatarkastuksien pitäisi olla aivan äärimmäinen keino tilanteessa, joka on vakava uhka yleiselle turvallisuudelle. Suomen tapauksessa tarkastukset eivät komission mukaan ole enää välttämättömiä.

Suomi on ylittänyt Schengenin kuuden kuukauden aikarajan, jolloin väliaikaisia tarkastuksia voi käyttää. Aikaraja tuli täyteen syyskuun puolivälissä. Viimeksi Suomi pidensi rajatarkastusaikaa marraskuun puolivälissä 13. joulukuuta asti.

HS:n näkemässä, 19. marraskuuta päivätyssä kirjeessä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) informoi komissiota Suomen rajatoimien jatkamisesta. Perusteita ovat koronatilanne ja se, etteivät korvaavat toimet ole valmiina.

Ohisalon mukaan Suomelle ei ole tullut komissiolta virallista selvityspyyntöä mutta epävirallisissa yhteyksissä ovat nousseet esiin Suomen tilanne ja sisärajavalvonta myös yleisemmällä tasolla.

”Oikeuskansleri on arvioinut, että hallitus voi ylittää kuuden kuukauden määräajan, kunhan meillä on näkymä siitä, milloin sisärajavalvonnasta voidaan luopua”, Ohisalo kommentoi sähköpostitse.

Tarkkaa näkymää ei kuitenkaan vielä ole, sillä matkustamiseen liittyvä lainvalmistelu on osoittautunut hankalaksi.

”On hyvin valitettavaa, että liikenne- ja viestintäministeriön lakihanke, jonka oli tarkoitus mahdollistaa sisärajatarkastuksista luopuminen, osoittautui ongelmalliseksi, ja sosiaali- ja terveysministeriön täytyi käynnistää uusi lain valmistelu”, Ohisalo arvioi.

”Rajatarkastuksista luopuminen on koko hallituksen tahto.”

Schengen-asetuksessa arvioidaan, kuinka välttämättömiä sisärajatarkastukset ovat. Asetuksessa ei ole määritelty erikseen pandemiatilannetta, mutta sitä voi verrata tilanteeseen, joka uhkaa yleistä turvallisuutta ja aiheuttaa vakavaa vaaraa.

Suomi katsoo valtioneuvoston muistion mukaan, että sisärajavalvonnan ja siihen liittyvien maahantulorajoitusten katsotaan vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa olevan niiden haittavaikutuksista huolimatta välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

Euroopan komissio on suositellut jo pitkään, että EU-maat luopuisivat sisärajatarkastuksista ja sallisivat vapaan liikkuvuuden. Viimeksi lokakuun lopussa komissio ilmoitti, että suositellut matkustamisen koordinaatiotoimet ovat riittäviä siihen, että sisärajatarkastuksista voidaan luopua.

EU-maat sopivat esimerkiksi yhteisistä kriteereistä maiden väriluokittelulle. Suomi ei kuitenkaan ottanut käyttöön yhteistä värikoodistoa.

”Tilanteessa, jossa Suomen oma ilmaantuvuus on alhaisempi kuin valtaosassa Euroopan maita, tartuntojen leviäminen on rajat ylittävässä liikenteessä selkeä riski, ja siksi on katsottu välttämättömäksi torjua taudin leviämistä sisärajavalvonnalla ja maahantulorajoituksilla”, Ohisalo perustelee.

Suomi on perusteluissaan todennut, että sisärajavalvonta on auttanut Suomea pitämään tautitilanteen vakaampana kuin muualla Euroopassa pidempään.

Valtioneuvoston sisärajoja koskevassa muistiossa todetaan, että vaikka vain noin 6–8 prosenttia tartunnoista on peräisin ulkomailta, matkustusrajoituksilla on pystytty hidastamaan epidemian kiihtymistä.

”Sisärajavalvonnan arvioidaan siten suojanneen Suomessa asuvia ja sitä kautta Suomen sisäistä turvallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla”, muistiossa kirjoitetaan.

Valtaosa EU-maista on luopunut kevään koronapandemiassa käyttöön otetuista sisärajatarkastuksista. Rajatarkastukset on korvattu testi- ja karanteenivaatimuksilla.

Koronapandemiasta johtuvia sisärajatarkastuksia on edelleen Suomen lisäksi kolmessa maassa: Norjassa, Tanskassa ja Unkarissa.

Sen lisäksi terrorismiuhkaan tai maahanmuuton turvallisuusriskeihin perustuvia väliaikaisia rajatarkastuksia tehdään Itävallassa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa.

Väliaikaisten rajatarkastusten käyttöönotto ja pidentäminen ovat olleet komission huolenaihe jo pitkään. Vuoden 2015 maahanmuuttokriisin aikana ja sen jälkeen moni EU-maa turvautui väliaikaisiin tarkastuksiin. Moni maa on ylittänyt Schengen-sopimuksessa määritellyn enimmäiskeston.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan vuosina 2006–2014 väliaikaisista rajatarkastuksista informoitiin 35 kertaa. Vuoden 2015 jälkeen määrä on ollut 205.

Schengenin rajatarkastussäädöksiä on yritetty uudistaa, mutta tuloksetta. Von der Leyenin johtama komissio aikoo ehdottaa uutta mallia ensi keväänä ja järjesti maanantaina ensimmäisen Schengen-foorumin. Kokouksessa EU-maiden sisäministerit ja komission jäsenet kävivät läpi Schengenin kehitystarpeita.

Vapaan liikkuvuuden alueen perustamisesta on kulunut 35 vuotta.

”Emme voi tehdä kompromissia asetuksen ydinkysymyksestä. Sisärajatarkastusten pitää olla vasta viimeinen keino, ja niihin tarvitaan hyvin läheistä koordinointia”, von der Leyen sanoi puheenvuorossaan maanantaina.

Komissio on tähän asti ollut haluton huomauttamaan asiasta tai aloittamaan virallisia prosesseja jäsenmaita vastaan. Jos asetusta rikotaan, komissio voi aloittaa rikkomusmenettelyn tai viedä asian EU-tuomioistuimeen.

Myös yksityishenkilön on mahdollista viedä asia EU-tuomioistuimeen. Tällä hetkellä tuomioistuimen käsiteltävänä on ainakin yksi kanne, joka on yksityishenkilön nostama. Kyseinen kanne on nostettu Itävaltaa vastaan.