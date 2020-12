Eduskunta käsitteli keskiviikkona täysistunnossaan opposition vaihtoehtobudjetteja. Mikä tänä vuonna herätti huomiota?

Eduskunta käsitteli keskiviikkona täysistunnossaan oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja. Siis ehdotuksia siitä, miten puolueet käyttäisivät julkisia varoja, jos ne istuisivat hallituksen paikalla.

Kyse on vuotuisesta harjoituksesta, joka on oppositiolle sekä hyödyllinen politiikan väline että houkutteleva ansa: Yhtäältä varjobudjetin laatiminen antaa oppositiopuolueille mahdollisuuden näyttää arvokkaalla tavalla äänestäjille, minkälaisille valinnoille ja arvoille ne oikeasti perustavat politiikkansa. Samalla – kun vaihtoehtobudjetista ei tarvitse neuvotella kuin oman puolueen kanssa – on näyttäviä lupauksia helpompi tehdä kuin hallituksessa.

Tänä vuonna perussuomalaiset saattoi esimerkiksi esittää leikkaavansa noin 40 prosenttia ympäristöministeriön alan budjetista ja vajaa puolet kehitysyhteistyövaroista. Epätodennäköistä on, että mikään muu puolue allekirjoittaisi sellaista, jos esitys tulisi pöytään budjettineuvotteluissa.

Kokoomus taas saattoi esimerkiksi kaavailla liki miljardin veronalennuksia, kun se ei hallitusvastuussa joudu vääntämään asiasta vaikkapa sosiaalidemokraattien kanssa.

Mikä tämän vuoden vaihtoehtobudjeteissa herätti keskustelua?

Perussuomalaisten velka osui ”hämmästyttävällä tarkkuudella” hallituksen lukemiin

Perussuomalaiset esitti vaihtoehtobudjetissaan, kuten sanottua, muun muassa 500 miljoonan euron leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin ja isoja leikkauksia maahanmuuttoon. Puolue myös muun muassa peruisi polttoaineveron ja lämmityspolttoaineiden veronkorotukset ja keventäisi tuloverotusta. EU:n koronaelvytyspaketin se haluaisi hylätä.

Huomiota budjetissa herätti erityisesti velan määrä, sillä puolue on arvostellut näkyvästi hallituksen velkaantumistahtia.

”Julkinen velkamme suhteessa BKT:hen kasvaa nopeammin kuin finanssikriisin Italiassa tai Kreikassa. Tänä vuonna valtion velanotto on lähes 17 miljardia euroa. Vaivaako miljardisokeus hallitusta?” kysyi esimerkiksi puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra syyskuun lopussa opposition välikysymyksen yhteydessä Twitterissä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan on luonnehtinut hallituksen velanottoa esimerkiksi ”konkurssipesän rosvoamisena”, kuten puolueen oma lehti Suomen uutiset uutisoi kesällä.

Velkaantumisretoriikastaan huolimatta perussuomalaisten velkapotti oli vaihtoehtobudjetissa liki yhtä suuri kuin hallituksen. Hallitus ottaa velkaa 11,7 miljardia euroa, perussuomalaiset runsaat 72 miljoonaa eli 0,6 prosenttia hallitusta vähemmän.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) ei malttanutkaan olla sivaltamatta tästä keskiviikon keskustelussa. Puolue osui ”hämmästyttävällä tarkkuudella” hallituksen lukemiin, hän sanoi.

”Tämäkö on se pitkällä aikavälillä tapahtuva velkaantumisen hillintä, 70 miljoonaa euroa vuodessa?” Vanhanen kysyi eduskunnassa.

Perussuomalaisten Purra vastasi Vanhaselle, että hän kyllä muistaa jo talouspolitiikkaa koskevassa välikysymyskeskustelussa syksyllä sanoneensa, ettei kukaan kyseenalaista sitä, että nykyisessä koronatilanteessa pitää ottaa velkaa. Rakenteellisten uudistusten puute on sen sijaan kyseenalaistettu.

Ero on Purran mielestä lähitulevaisuudessa. Hän laski, että puolue säästää mahanmuutosta karsimalla tulevista kuluista huomattavasti enemmän kuin vaihtoehtobudjetin momenteissa on mahdollista esittää. Ajatus oli, että kaikki esimerkiksi sosiaalietuuksiin pidemmällä aikavälillä tulevat säästöt olisivat merkittäviä.

Myös esimerkiksi perussuomalaisten kehitysyhteistyöleikkauksia pidettiin ristiriitaisina. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki muistutti, että perussuomalaiset haluaa suitsia humanitaarista maahanmuuttoa ja auttaa mieluummin hädänalaisia lähtömaissa. Samaan aikaan se silti leikkaisi puolet kehitysyhteistyövaroista, jolla tämä auttaminen voisi lähtömaissa tapahtua.

Kokoomusta arvosteltiin köyhien kyykyttämisestä

Kokoomus puolestaan lupaili vaihtoehtobudjetissaan muun muassa vajaan miljardin euron veronalennuksia palkkoihin ja eläkkeisiin sekä kotitalousvähennyksen määrän tuplaamista ja sen alan laajentamista. Toisin sanoen vähennyksen ”nostamista nextille levelille”, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen muotoili keskiviikkona.

Työllisyyspaketillaan kokoomus lupasi synnyttää 120 000 työpaikkaa.

Suuressa kuvassa kokoomuksenkin linja oli lähellä hallituksen linjaa, velkaa otettaisiin 10,7 miljardia kun hallituksen potti on 11,7 miljardia euroa.

Huomio sen vaihtoehdossa kiinnittyi keskiviikkona suuren linjan lisäksi tiettyihin toiveikkaisiin laskelmiin. Tällaisena voi pitää esimerkiksi sitä, että yli 75-vuotiaille suunniteltu ”superkotitalousvähennys” toisi 32 miljoonan euron panostuksella noin 330 miljoonan euron säästöt hoivamenoissa. Kokoomus perustaa arvionsa Sitran raporttiin, jossa tosin varsinaista vaikutusarviota ei esitetä.

”Hyötysuhde olisi todella mainio, kymmenkertainen. Jos tämä toimii niin kannattaisi varmaan menetelmää käyttää paljon paljon laajemmin”, sanoi valtiovarainministeri Vanhanen.

”Ihmettelen kokoomuksen laskupäätä ja hokkuspokkuspolitiikkaa”, sanoi puolestaan keskustan Katri Kulmuni.

Budjetissaan kokoomus rahoittaisi veronalennuksia ja velanoton vähentämistä esimerkiksi leikkaamalla pienituloisille tärkeistä asumistuesta ja palauttamalla toimeentulotuen omavastuun. Myös tämä herätti huomiota. Vasemmistoliiton Merja Kyllösen se sai puhumaan ”nextistä levelistä” eriarvoistumisen suhteen.

”Hyvätuloiset ovat aina niitä, jotka siellä nextillä levelillä sitten ryskäävät isojen rahojen kanssa”, hän sanoi viitaten esimerkiksi siihen, että kotitalousvähennyskin hyödyttää enemmän hyvätuloisia.

”Edustaja Orpo, eikö teidän almanakassanne ole koskaan köyhän vuoro”, kysyi puolestaan sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti että kokoomus laskisi veroja siten, että käteen jäisi kaikille nykyistä enemmän ja kannustimet työntekoon olisivat suuremmat. Kotitalousvähennyskin on (yli 75-vuotiaiden osalta) suunniteltu niin, että se mahdollistaisi tuen myös niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen.

Kristillisdemokraatit sai lunta tupaan epärealistisista laskelmista

Kristillisdemokraatit (kd) painotti vaihtoehtobudjetissaan veronkevennyksiä ja muun muassa lapsiperheiden tukemista. Puolue maksaisi esimerkiksi ylimääräisen 1 000 euron kertaluonteisen lapsilisän perheille, jotka saavat lapsen. Lisäksi kd vastusti muun muassa EU:n koronaelvytyspakettiin osallistumista. Velkaa puolue ottaisi puoli miljardia vähemmän kuin hallitus.

Huomiota budjetissa kiinnittivät erityisesti tulopuolen laskelmat.

”Toivomusten lipas on rahoitettu varsin epärealistisilla tuloilla. Rahoitatte pysyviä menoja kertaluontoisilla tuloilla, kuten Sitralta otettavilla rahoilla ja ilmastorahaston pääomittamisen perumisella”, arvosteli valtiovarainministeri Vanhanen keskiviikkona.

Kd kertoi vaihtoehtobudjetissaan muun muassa, että se olisi neuvotellut EU:n budjetista toisin, eikä se hyväksy Suomen nettomaksuaseman kasvua. Tällä saatiin budjettiin 85 miljoonaa euroa tuloja. Toiveikkuutta saattoi olla myös lisätylle sokerille kaavaillussa verossa, jolla puolue keräisi 250 miljoonaa euroa.

Sokeriveroa selvitettiin viime hallituskaudella, mutta se haudattiin. Veroa pidettiin tuolloin hyvin vaikeana toteuttaa.

Huomiota eduskunnassa sai myös se, että tavallisesti pienemmän puolella oleva kristillisdemokraatit leikkaisi mittavan 400 miljoonan euron summan asumistuesta. Tämä lisäisi eriarvoisuutta, huomautti muun muassa vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen.

”Ja kyllä te nyt tiedätte, ettei Suomi voi yksin linjata pienentävänsä EU:n jäsenmaksua”, hän lisäsi.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah sanoi muun muassa, että puolueen eduskunnan tietopalvelun laskelmat osoittavat, että puolueen vaihtoehto suosisi esimerkiksi lapsiperheitä ja ikäihmisiä, siis heikompiosaisia.