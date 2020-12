Keskustan puheenjohtaja Saarikko: On reilua sanoa, että eläkeputki poistuu – ”Toivottavasti ei tarvitse jouluaattona olla tästä sopimassa”

Pääministeri Marinin mukaan hallituksella on hyvät valmiudet päättää kokonaisuudesta.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hallituksen tavoite yli 55-vuotiaiden työllistämisestä on niin iso, että se edellyttää eläkeputken poistamista. Saarikon mielestä se on reilua sanoa ääneen. Hän kommentoi asiaa mennessään hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle.

Saarikon mukaan olennaista on saada aikaan ratkaisu, joka takaa että yli 55-vuotiaat kannattaa pitää töissä ja heitä kannattaa palkata, mutta myös, että he jaksavat työelämässä pidempään.

Hänen mukaansa hallituksen ratkaisun tulee olla aidosti työllistävä koronakriisin jälkeen. Samalla sen tulee olla valtion talouden kannalta järkevä siten, että lisätyöpaikat eivät maksa valtiolle.

”Parhaimmillaan se tuottaa merkittävän lisätyöllisten joukon. Tästä on selkeät reunaehdot hallituksen budjettiriihessä sovittu, 10 000:n lisätyöllisen tarve niin, että valtion taloutta ei rasiteta”, Saarikko sanoi.

Hän huomautti, että hallituksen pöydässä ei ole osapuolia niin kuin järjestöjen pöydässä, vaan yksi yhteinen tavoite.

”Kovasti tehdään töitä sen eteen, että se saataisiin nopeasti kasaan.”

Hallitus neuvottelee keskiviikkoiltana ensin koronarokotteista, minkä jälkeen puheenjohtajaviisikko jää keskustelemaan siitä, miten työmarkkinajärjestöiltä hallitukselle siirtyneen ikääntyneiden työllisyyttä parantavan paketin valmistelussa edetään. Hallitus on luvannut ratkaisuja tämän vuoden puolella.

”Oma kaunis ajatus on, ettei näitä nyt jouluaattona tarvitsisi olla täällä sopimassa”, Saarikko sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei suoraan eläkeputken poistamisesta puhu. Hänen mukaansa hallituksen tavoitteena on hakea tasapainoinen ratkaisu, joka parantaa yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta, asemaa työmarkkinoilla ja toisaalta työntekijöiden muutosturvaa ja turvaa yleensä.

Hallitus aikoo käyttää järjestöjen esityksiä pohjana valmistelussa.

”Siellä on eväitä myös hallituksen työn jatkolle. Katsoisin, että hallituksella on hyvät valmiudet päättää tästä. Me emme ole ensimmäistä kertaa tämän kokonaisuuden kanssa tekemisissä”, Marin sanoi.

Budjettiriihessä asiaa käsiteltiin, ja tuolloin hallitus antoi työmarkkinajärjestöille marraskuun loppuun asti aikaa neuvotella keinoista, joilla työuran loppupäässä olevien uraa pidennetään niin, että saadaan 10 000–12 000 lisätyöllistä. Sekä palkansaajajärjestöjen että työnantajajärjestöjen esityksissä lähdetään siitä, että jollakin aikavälillä eläkeputki poistuu.

Lopulliset ratkaisut jäivät hallitukselle, sillä järjestöt eivät päässeet sopuun muutosturvan hinnasta eli muun muassa siitä, mitä irtisanottavalle työntekijälle annettava koulutus saisi maksaa työnantajalle.

Jos eläkeputkesta päätetään luopua, hallituksen on päätettävä muun muassa siitä, milloin eläkeputki poistuisi ja tapahtuisiko se kerralla vai asteittain.

Eläkeiän kynnyksellä työttömyysturvan lisäpäivät ovat varmistaneet vakaan tien eläkkeelle, mutta myös laskeneet kynnystä ikääntyneimpien työntekijöiden irtisanomiseen.

Alaikärajaa on nostettu usein, viimeksi tämän vuoden alussa. Tällä hetkellä vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt on oikeutettu lisäpäiviin 62-vuotiaana. Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus alkaa 61-vuotiaana. Lisäpäivärahaa voi saada 65-vuotiaaksi.