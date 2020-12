Perussuomalaisten kannatus kasvoi edellisestä mittauksesta 1,4 prosenttiyksikköä 20,9 prosenttiin. Kannatustaan kasvatti myös vihreät.

Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan perussuomalaiset on nyt Suomen suosituin puolue. Mittauksessa puolue ohitti Sdp:n.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 2 707 suomalaista, joista puoluekantansa kertoi 1 881. Haastattelut tehtiin 9.11.2020–1.12.2020.

Perussuomalaisten kannatus kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä 20,9 prosenttiin. Sdp:n kannatus on vähentynyt kevään poikkeusolojen huippulukemista ja myös lokakuusta, ja se on mittauksen mukaan nyt 20,6 prosenttia. Luku on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Kolmanneksi suosituin puolue kokoomus sai mittauksessa 15,9 prosentin kannatuksen, jossa on pudotusta 0,7 prosenttiyksikön verran.

Keskustan kannatus on hieman yli 12 prosenttia (–0,3 prosenttiyksikköä) ja vihreiden 11,6 (+0,8 prosenttiyksikköä).

Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Helsingin Sanomien marraskuussa teettämässä mittauksessa Sdp oli vielä maan suosituin puolue. Tässä mittauksesta keskusta vahvisti kannatustaan puolen prosenttiyksikön verran 11,7 prosenttiin ja piti siten neljännen sijansa puolueiden suosiomittelössä.