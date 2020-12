Uudenmaan lisäksi tiukimmat rajoitukset koskevat Kymenlaaksoa, Päijät-Hämettä, Kanta-Hämettä ja Pohjois-Pohjanmaata.

Ravintoloiden aukioloajat tiukkenevat useissa maakunnissa.

Tartuntatautilain enimmäisrajoitukset ovat parhaillaan voimassa vain Uudellamaalla.

Joulukuun 5. päivästä lähtien nämä määräykset astuvat voimaan Uudenmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Määräys on voimassa vain 15. joulukuuta saakka, koska rajoitukset perustuvat määräaikaiseen asetukseen, joka on voimassa 15. joulukuuta saakka. Asetukset puolestaan perustuvat tartuntatautilain määräaikaiseen lakiin, joka on voimassa 28. helmikuuta 2021 asti.

Valtioneuvosto jatkanee asetusta ensi viikolla, jolloin ravintoloiden rajoitukset jatkuvat.

Määräys tarkoittaa, että ravintoloiden pitää lopettaa anniskelu viimeistään kello 22 ja sulkea ovensa viimeistään kello 23. Määräys koskee niin ruokaravintoloita kuin baarejakin. Ravintolat saa pitää auki kello viidestä aamulla kello 23:een illalla.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Ruokaravintolat voivat käyttää asiakaspaikoistaan 75 prosenttia ja alkoholin myyntiin keskittyvät ravintolat puolet.

Kielloilla pyritään hillitsemään ihmisten kontakteja, jotta koronaviruksen leviäminen hidastuisi.

Rajoitukset perustuvat eri alueiden covid-19-epidemian tilannekuvaan. Sosiaali- ja terveysministeriön hybridistrategiassa alueet ovat jaoteltu kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Tiukimmat rajoitukset ovat leviämisvaiheen alueilla.

Hiukan lievempien rajoitusten piiriin siirtyvät 5. joulukuuta kiihtymisvaiheen alueet. Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien ravitsemisliikkeissä alkoholin anniskelu on kaikissa ravitsemisliikkeissä sallittu kello 7–22 välillä.

Anniskeluravintolat saavat käyttää puolet asiakaspaikoistaan. Muut ravintolat saavat olla auki kello kello yhdestä yöllä kello 24:een. Asiakaspaikoista saa olla käytössä 75 prosenttia.

Perustasolla olevien maakuntien eli Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Lapin ja Ahvenanmaan ravintoloiden asiakaspaikkoja ei rajoiteta.

Näillä alueilla kaikki ravitsemisliikkeet saavat anniskella alkoholia kello 7–24 välisenä aikana. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, pitää sulkea ovensa kello yhden ja kahden välillä yöllä. Muiden ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta.