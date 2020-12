Kansliapäällikkö Kirsi Varhila oikeuskansleri Tuomas Pöystin moitteista: ”Vastuunjako ministereiden välillä ei ole ollut selvä.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila myöntävät, ettei Suomi ollut riittävän varautunut koronaviruksen tuloon keväällä.

He kommentoivat HS:lle oikeuskansleri Tuomas Pöystin perjantaina julkaisemaa ratkaisua, jonka mukaan esimerkiksi koronaviruksen torjunnan kannalta keskeisten ministeriöiden valmius kasvomaskien kaltaisten suojavarusteiden hankinnassa ei ollut tarpeeksi hyvä.

”Olen samaa mieltä. Suojavarusteiden tarve ja käytön määrä tulivat yllätyksenä. Tavanomaiset hankintakeinot eivät tuottaneet globaalista markkinatilanteesta johtuen nopeasti tulosta”, Varhila vastaa HS:lle sähköpostitse.

”Oikeuskanslerin huomio on oikea. Koronapandemia on laajuudessaan yllättänyt maailmanlaajuisesti kaikki maat ja toimijat, myös suojavarusteiden kulutuksen osalta. Suomen vuonna 2013 määritelty influenssapandemioiden kaltaisiin kriiseihin luotu varautumistaso on osoittautunut osin riittämättömäksi nyt käsillä olevaan pandemiaan”, Pekonen vastaa niin ikään sähköpostitse.

Pekosen mukaan hankintavarmuutta ja valtakunnallista valmiussuunnittelua on parannettu.

Oikeuskanslerin ratkaisu käsitteli STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimintaa ja ohjausta koronaviruspandemian torjunnassa tarvittavien suojavarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelee kaksi ministeriä, sosiaali- ja terveysministeri Pekosen lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd). Työ- ja elinkeinoministeriötä johtavat puolestaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja työministeri Tuula Haatainen (sd).

Ministeri Pekoselle ovat kuuluneet muun muassa suojavarusteasiat, mutta Kiuru on vastannut laajemmin koronavirusepidemian aikaisesta toiminnasta.

”Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella ministeriöiden välinen yhteistyö ei aluksi toiminut tehokkaasti eikä sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen vastuunjako ollut riittävän selkeä”, Pöysti kirjoittaa ratkaisussaan.

”Kuten oikeuskanslerin ratkaisussa ja ministeriön lausunnossa on todettu, nämä haasteet on tunnistettu ja työnjakoon liittyviä asioita on selvennetty jo kevään aikana. Ministeriön viikko-ohjelmaan on tuotu esimerkiksi tilannekuvapalaverit, joissa molemmat ministerit ja heidän esikuntansa ovat paikalla tiedonkulun ja yhteistyön varmistamiseksi”, Pekonen vastaa.

Hän sanoo, että eduskuntaan on viety lakiesitys, jolla parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua valtakunnallisesti yhtenäisemmäksi ja varmistetaan ajantasaisen tilannekuvan muodostuminen erilaisissa häiriötilanteissa.

STM:n kansliapäällikkö Varhila on oikeuskanslerin kanssa samaa mieltä myös siitä, ettei ministeriöiden välinen yhteistyö toiminut aluksi tehokkaasti. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen vastuunjako ei ole ollut riittävän selkeä.

”Vastuunjako ministereiden välillä ei ole ollut selvä. Sitä on pyritty selkeyttämään jo edellisen hallituksen aloittaessa, ja myös nykyisen. Onneksi ministerit tekevät keskenään hyvää yhteistyötä, joten asiat on pysytty tästä huolimatta hoitamaan”, hän sanoo.

”Pandemiaan on varauduttu lähinnä influenssan osalta, mutta ei muutoin laajemmin. Ylätason strategioita saattaa olla terveysturvallisuudesta, mutta konkreettinen taso puuttuu.”

Varhila sanoo, että tilanne on alun jälkeen parantunut huomattavasti ja myös varautuminen on paremmalla tolalla. Hän kertoo, että STM:n uusi organisaatio käynnistyi kesän jälkeen ja johtovastuut on selkeytetty.

”Kevät pystyttiin toimimaan joustavien virkamiesten sopeutumisen avulla, ja valmiusyksikkö on kuitenkin toiminut keväästä lähtien ennallaan.”

Pöysti tutki omasta aloitteestaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimia sen jälkeen kun Oikeuskanslerinvirastoon saapui keväällä 2020 useita kanteluja. Niissä arvosteltiin sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Huoltovarmuuskeskuksen menettelyä pandemiatilanteessa tarvittavien suojainvarusteiden varastoinnissa ja hankinnassa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on pitänyt Suomen varautumista parempana kuin useimpien muiden maiden. Hän on sanonut, etteivät terveydenhuoltohenkilöstön suojavarusteet loppuneet Suomessa keväällä, vaikka kaikki varusteet eivät olleetkaan kovin uusia.