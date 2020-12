Koronatilanteen pitäisi Henrikssonin mukaan pahentua merkittävästi nykyisestä, että vaalien siirtoa eteenpäin jouduttaisiin harkitsemaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoo Ylelle, että kuntavaalit ollaan järjestämässä alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Henrikssonin mukaan demokratiaan kuuluu, että vaalit toimitetaan ajallaan tarvittaessa vaikeissakin olosuhteissa.

”Tällä hetkellä myös kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen näkemys näyttäisi olevan tämä”, hän sanoi.

Vaaleja on pandemiasta huolimatta järjestetty tänäkin vuonna ympäri maailman, tunnetuimpana esimerkkinä Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joissa äänestysaktiivisuus nousi poikkeuksellisen korkeaksi.

Kuntavaalien siirtäminen on noussut aika ajoin esiin, kun koronatilanne on huonontunut. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi marraskuun lopulla Kuntalehdelle, että vaalien siirtäminen on ”hyvin epätodennäköistä, muttei mahdotonta”.

Myös Henriksson jättää takaportin aavistuksen raolleen kuntavaalien siirtämisen osalta.

Jos koronatilanne pahenisi merkittävästi nykyisestä, vaalien siirtoa eteenpäin jouduttaisiin Henrikssonin mukaan harkitsemaan. Hän sanoo, että vaaleja siirtävä lakimuutos voidaan tehdä periaatteessa ”milloin vain”.

”Jos ihmisten liikkumista merkittävästi jouduttaisiin rajoittamaan, se saattaisi muodostaa käytännössä esteen vaaleille”, Henriksson arvioi Ylelle.

Kuntavaalit on määrä järjestää sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021.