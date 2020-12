Presidentti Sauli Niinistö vastasi kyselytunnilla kansalaisten kysymyksiin.

Presidentti Sauli Niinistö kehotti Ylen Radio 1:n Presidentin kyselytunnilla kansalaisia rakentamaan jouluaan tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Niinistön mukaan joulunviettoon liittyviä päätöksiä pitäisi nyt lykätä kunnes on nähtävissä, mikä on turvallista.

”Kukaan ei halua koronaa jouluvieraaksi”, Niinistö sanoi.

”Jos jouluna kovasti tuppaudutaan ja ahtaudutaan samaan paikkaan, se voi kostautua sitten myöhemmin.”

”Kannattaa muistaa kuitenkin, että ei tämä niin suunnattoman pitkä vaihe ole. Ymmärrän kyllä nuoria. Elämään on kiire ja kuukausikin tuntuu pahalta heittää pois. Mutta kyllä sitä elämää on jäljellä. Jaksetaan nyt vaan.”

Presidentti sanoi ottavansa itse koronarokotteen heti kun vuoro hänelle tulee. Järjestysnumeroa jonossa hänelle ei ole jaettu.

Uusien poikkeusolojen mahdollista julistamista Niinistö pohti varovaisesti. Hänen mukaan siihen pitäisi olla konkreettinen tarve ja hallitus ei ole sitä toistaiseksi kokenut.

”Varmasti tätä asiaa koko ajan pohditaan ja minäkin kohdallani.”

Kansalaiset saivat kyselytunnilla esittää suorassa lähetyksessä presidentille omia kysymyksiään. Ylen toimitus valitsi kuuntelijoiden ennakkoon lähettämistä kysymyksistä ne, jotka lähetyksessä kuultiin.

Koronavirus tuntui saaneen kansalaiset mietteliäiksi maailman suurista kysymyksistä, kuten suurvaltojen tilanteesta, demokratian tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Näin Niinistö pohti kansalaisten kysymyksiä:

Mielenterveysongelmista aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisten kasvu

Niinistön mukaan on vaikea nähdä, että mielenterveysongelmien kasvun takana olisi selkeää ulkoista syytä. Asialla on kuitenkin yhteys syrjäytymisestä käytyyn keskusteluun.

Presidentti korosti sitä, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa nuoriin omilla kohtaamisillaan. Omasta nuoruudestaan hänellä on jäänyt mieleen yksittäisiäkin lauseita, jotka ovat vaikuttaneet häneen.

”Ne ovat usein aika positiivisia asioita. Joku hetken tapaaminen on saattanut jättää ikuisen positiivisen jäljen.”

Nuorten tulevaisuus

Niinistön mukaan nuorten tulevaisuus on kirkas samaan tapaan kuin se on tavannut olla ennenkin. Toki heillä on nyt taakkanaan koronavirus, jonka myötä talouskin aiheuttanee harmia vuosiksi eteenpäin.

Ilmastonmuutoksen osalta Niinistö asetti uskoaan kansainvälisen yhteistyön elpymiseen ja teknologiaan.

”Uskon aika lailla tekniikan jatkuvan kehitykseen, joka kiihtyvällä tahdilla antaa meille välineitä elämän helpottamiseen ja mukavoittamiseenkin. Sitä kautta ilmastonmuutosta ja raaka-aineiden ylikäyttöä päästään ehkä pikku hiljaa torjumaan niin että siltäkin suunnalta olisi valoa tulossa.”

Demokratian ongelmat ja vaihtoehdot sille?

”Demokratia ei ole suinkaan täydellinen järjestelmä, mutta parempaa ei ole keksitty”, presidentti vetosi vanhaan viisauteen.

Niinistön mukaan monenkeskinen yhteistyö on ollut heikkoa, kun muun muassa YK on heikentynyt. Toivoa antaa hänen mukaansa se, että Yhdysvaltojen presidentiksi valittu Joe Biden tuntuu arvostavan edeltäjäänsä enemmän kansainvälistä yhteistyötä.

”On valonmerkkejäkin. Jos Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimuksiin, he puhaltavat samaan suuntaan Kiinan kanssa, vaikka välit ovat jäätävät muutoin. Meidän pitää luottaa siihen, että demokratiassa järki voittaa. Mitään takeita ei ole, että se olisi paremmin muissa järjestelmissä esillä.”

Suhteet Putiniin ja niiden luottamuksellisuus

Niinistö muisteli presidenttikautensa ensimmäisiä kohtaamisia Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

”Kun aloitin tehtäväni, meillä oli yksi – ei nyt huonohenkinen – mutta sanoisinko selkeä keskustelu siitä, miten naapurit toisiaan katsovat. – – Sanoin, että jokainen itsenäinen maa maksimoi oman turvallisuutensa. Siihen ei ole ikinä tarvinnut palata.”

Niinistön mukaan Putin toistaa esimerkiksi Ukrainan kriisin osalta myös hänelle samoja lausuntoja, jotka hän antaa muutenkin julkisuuteen. Toisissa asioissa, kuten oppositiopoliitikko Alexei Navalnyin murhayrityksen tapauksessa, hän on avannut ajatteluaan avoimemmin.

”On ollut helppo huomata, että hän kyllä avaa ajatteluaan asiasta ja on valmis keskustelemaan hänen kannaltaan hankalalta näyttävistä asioista.”

Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys

Niinistö kertasi neljää pilaria, joille Suomen turvallisuus hänen mukaansa pohjautuu: Suomen oma puolustusvoima ja -tahto, kansainvälinen yhteistyö esimerkiksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, Venäjä-suhteesta huolehtiminen ja kansainvälinen sääntöpohjaisuus.

Näistä viimeinen on ollut heikoimmissa kantimissa viime aikoina.

Jos Nato ja Venäjä ajautuisivat sotaan – mitä ei Niinistön mukaan ole tapahtumassa, koska se olisi molemmille niin huono vaihtoehto – jäsenyys puolustusliitossa ei olisi avaintekijä.

”[Sodassa] ne toimivat samaan suuntaan, joilla on samat intressit. Näin on maailman sivu ainakin tähän asti käynyt.”