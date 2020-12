HS kysyi kolmelta Linnan juhlien konkarilta, miten he ovat viettäneet itsenäisyyspäivää.

Presidentinlinnan suuret kutsuvierasjuhlat jäivät tänä vuonna koronavirusepidemian vuoksi väliin.

HS kysyi kolmelta Linnan juhlien konkarilta, miten he ovat viettäneet itsenäisyyspäivää.

Hilkka Ahteelle ensimmäinen itsenäisyyspäivä ilman puolisoaan: ”Tunteet ovat tosi pinnassa”

Hilkka Ahteelle itsenäisyyspäivä on vielä erilaisempi kuin monelle muulle Linnan juhlien konkarille. Ahteen puoliso, ministeri Matti Ahde kuoli syöpään viime vuonna joulun alla.

Vain kaksi viikkoa aikaisemmin he olivat osallistuneet Linnan juhliin yhdessä 43:tta kertaa.

”Suorastaan ihana on olla täällä kotona. Perinteisiin on kuulunut että teen lohisoppaa ison kattilan. Sitä ovat lapsenlapset käyneet syömässä päivän aikana. Nyt tuli kylään pieni lapsenlapsi vanhempineen ja ollaan tässä leikitty ja pelattu pelejä. Ihan erilainen itsenäisyyspäivä kyllä kun aikaisemmin”, Ahde sanoo HS:lle.

Hilkka Ahde kuitenkin myöntää, että olo on samalla haikea. Illalla hän aikoi tyttärensä kanssa viedä itsenäisyyspäivän kynttilän miehensä haudalle.

”Tunteet ovat tosi pinnassa.”

Ahteen mukaan Linnan juhlat ovat olleet hänelle sykähdyttäviä hetkiä, vaikka kiireisimmässä elämänvaiheessa ne tuntuivat vähän työltäkin.

”Iloisia olimme aina kutsusta. Matilla oli ehdoton periaate, että kun presidentti kutsuu, silloin mennään. Itse olisin välillä jo jättänyt väliinkin”, Ahde sanoo.

Ahde asuu nyt yhdessä äitinsä kanssa, jonka omaishoitajana hän toimii.

”Samalla kun se on raskasta, se on tosi antavaa. On tarkoitusta elämisellä ja elämällä.”

Suomen selviämiseen koronavuodesta Ahde on tyytyväinen.

”Olen ihaillut hallituksen työskentelyä. Vaikka pieniä maskiepäselvyyksiä oli, niin kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että hyvin olemme pärjänneet kansainvälisesti katsoen."

Ilkka Kanervalle sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen on ollut vaikeaa: ”Kuin eläisi säästöliekillä”

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) on viettänyt itsenäisyyspäivää lapsuuden maisemissaan Varsinais-Suomessa. Ohjelmassa oli Lokalahdella ulkotiloissa järjestetty jumalanpalvelus perheen kanssa.

Lisäksi Kanerva katsoi yöllä Aku Louhimiehen version Tuntemattomasta sotilaasta ja päivällä vielä Edwin Laineen version. ”Eri nyansseja niissä on. Molemmat ovat vaikuttavia.”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajalla Kanervalla on ollut urallaan paljon Suomen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Myös koronavuotta hän on seurannut Suomen turvallisuuden näkökulmasta.

Kiinnostavaa on Kanervan mukaan se, miten kriisin iskiessä kukin maa reagoi siihen kansallisesti omin toimenpitein. Euroopan unionin toiminta ja muu kansainvälinen yhteistyö oli selvästi toissijaista ja jälkikäteistä.

”Se on mielenkiintoinen kansainvälispoliittinen ilmiö, että vaikka kaikki vannovatkin kansainvälisen yhteistyön nimiin, kun kriisi iski, kaikki tekivät kansallisia ratkaisuja.”

Kanerva tunnetaan sosiaalisena ihmisenä, joka saa energiaa ihmisten seurasta. Siksi ei ole yllättävää, että hän kuvaa koronavuotta vaikeaksi.

Kanerva sanoo, ettei hän halua rikkoa pelisääntöjä, mutta sosiaalisesti ja politiikan tekemistä ajatellen Teams-ruutujen tuijottelu ei toimi kovin hyvin. Kokouksista jää paljon puuttumaan.

”Minulle koko elämän sisältö on, että saa olla vuorovaikutuksessa. Kyllä tämä tässä mielessä on vaikeaa, tosi vaikeaa”, Kanerva harmittelee.

”Ikään kuin eläisit säästöliekillä.”

Maria Guzenina nauttii itsenäisyyspäivänä luonnosta: ”Olimme korkean kallion laella ja koin hetken hyvin juhlalliseksi ja arvokkaaksi”

Kansanedustaja Maria Guzeninan (sd) mukaan itsenäisyyspäivän arvo ei vähene, vaikka sitä joudutaan viettämään turvavälein.

”Itse olen ollut tänään metsäretkellä perheen kanssa, nauttinut luonnon kauneudesta ja samppanjan sijaan juonut sumpit termoksesta. Olimme korkean kallion laella ja koin hetken hyvin juhlalliseksi ja arvokkaaksi”, Guzenina sanoo.

”Yleisesti itsenäisyyspäivän juhlinnassa on kyse nimenomaan vakaudesta, luottamuksesta, demokratiasta ja näiden isojen arvojen vaalimisesta. Ja siitä, miten me turvaamme näiden isojen arvokkaiden asioiden jatkon. Se ei ole ollenkaan itsestään selvää.”

Guzeninan mukaan yhtenäisyys on nyt tärkeää, ja kansan syvät rivit tuntuvat hänestä sen ymmärtävän. Mielessä on syytä pitää yrittäjät, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat ja muut koronakriisin kärsijät.

”Korona ei ole laantumassa vielä lähiaikoina. Meidän pitää noudattaa ohjeita ja turvavälejä. Kyse on ihmishengistä”, Guzenina sanoo.

”Kyse on myös siitä millaisessa Suomessa lapsemme tulevat elämään. Tämä valtava velkamäärä, joka nyt otetaan, otetaan tarpeeseen. Mutta meidän kaikkien pitää tehdä töitä sen eteen, ettei sitä ole otettu turhaan vaan tauti saadaan talttumaan mahdollisimman nopeasti.”