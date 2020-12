Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ehätti iloitsemaan uudistuksen etenemisestä loppusuoralle: ”Tämä on historiallinen hetki. Kyseessä on yksi viime vuosikymmenien merkittävimmistä koulutuspoliittisista uudistuksista.”

Lakipaketti oppivelvollisuuden laajentamisesta on edennyt eduskunnassa niin, että siitä päästään pian äänestämään suuressa salissa. Hallituksen esityksen läpimenon varmistavat hallituspuolueiden äänet, vaikka oppositiopuolueissa on kovaa vastustusta sekä oppivelvollisuusiän nostoa että maksutonta toista astetta kohtaan.

Sivistysvaliokunnan esitys julkistettiin maanantaina, ja se sisältää odotetusti opposition kokoomuksen ja perussuomalaisten vastalauseet.

Erikoisempaa on se, että myös itse mietintö sisältää peräti 22 lausumaa, joissa koko valiokunta edellyttää muun muassa riittävän rahoituksen turvaamista uudistukselle.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ehätti silti iloitsemaan maanantaina tiedotteessa uudistuksen etenemisestä loppusuoralle: ”Tämä on historiallinen hetki. Kyseessä on yksi viime vuosikymmenien merkittävimmistä koulutuspoliittisista uudistuksista. Suomi on ennenkin vaikeina aikoina fiksusti panostanut koulutukseen ja nyt teemme niin taas.”

Etenkin kokoomus ja perussuomalaiset ovat jo aiemmin arvostelleet esitystä voimakkaasti kalliiksi ja tehottomaksi, kun toisen asteen ”pakko-opinnot” eivät enää auta niitä, joilla jo peruskoulussa on ongelmia.

Esitys nostaa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen, ja ammattikoulu ja lukio oppikirjoineen ja muine välineineen tulevat opiskelijalle maksuttomiksi sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 20 vuotta. Uudistus aletaan toteuttaa syksystä 2021 alkaen ikäluokka kerrallaan. Hintalappu on 129 miljoonaa euroa vuodessa, kun uudistus on voimassa kaikille ikäluokille.

Kansanedustaja Paula Risikon (kok) johtama eduskunnan sivistysvaliokunta hioi mietintönsä yksityiskohtia myöhään perjantai-iltaan asti. Laaja mietintö julkistettiin eduskunnan sivuilla maanantaina, ja odotetusti siinä on kaksi vastalausetta kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajilta.

Kokoomuksen vastalause sisältää jopa 12 lausumaehdotusta, joiden mukaan hallituksen tulisi esimerkiksi valmistella kiireellisesti päivitetty esitys tutkintoon valmentavan koulutuksen uudistamiseksi ilman oppivelvollisuusiän pidentämistä.

Kokoomuksen mukaan hallituksen tulisi myös ryhtyä toimenpiteisiin peruskoulun uudistamiseksi siten, että jokaisella peruskoulun päättävällä on riittävät perustiedot ja -taidot toisella asteella opiskeluun.

Perussuomalaisten mukaan eduskunnan tulisi edellyttää, että valtioneuvosto tekee ja ottaa käyttöön pikimmiten oppimistakuun perusasteen kouluissa.

Oppimistakuulla taattaisiin, ettei kukaan siirry toiselle asteelle perusasteelta ilman tosiasiallisesti riittäviä tietotaitoja.

Hallitus antoi esityksensä uudeksi oppivelvollisuuslaiksi lokakuun puolivälissä, ja lähetekeskustelussa se ja siihen liittyvät muut lainmuutosesitykset olivat marraskuun alussa.

Lausunnot oppivelvollisuuspaketista sivistysvaliokunta oli saanut perustuslakivaliokunnalta ja hallintovaliokunnalta.

Perustuslakivaliokunta antoi vihreää valoa esitysten käsittelylle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Se esitti silti huomautuksia esimerkiksi maksuttomuuden täsmentämisestä, kun kyseessä ovat ”erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet”.

Hallituksen esityksestä ei valiokunnan mukaan käynyt riittävän selvästi ilmi, ettei oppivelvollisuus merkitse koulupakkoa, vaan sen voisi suorittaa myös itsenäisesti tai muin vaihtoehtoisin tavoin.

Perustuslakivaliokunta tarkasteli esitystä lähinnä sivistyksellisten oikeuksien näkökulmasta. Valiokunta kannatti tavoitteita nostaa koulutustasoa ja kaventaa oppimiseroja. Se huomautti lainsäädännön arviointineuvoston tapaan, että tavoitteisiin olisi mahdollista pyrkiä myös muilla keinoilla, kuten oppilaiden ja opiskelijoiden tuella ja ohjaamisella.

Valiokunta huomautti myös, että toisen asteen tutkinnon suorittaminen on usein vielä kesken, kun oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana.

Perustuslakivaliokunta pohti pitkään myös käsitteitä. Sen mukaan oppivelvollisuuteen kuuluva opetus on perustuslain näkökulmasta perusopetusta, vaikka tavallisen lain näkökulmasta sitä vastedes annetaan myös ammattikoulussa ja lukiossa.

Perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan myös, ettei opintojen keskeyttämistä esimerkiksi vamman tai sairauden takia saa tehdä liian helpoksi.

Eduskunnan hallintovaliokuntakin piti uudistuksen tavoitteita tärkeinä, mutta huomautti myös, ettei uudistus ratkaise varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai toisen asteen muita ongelmia.

Koko hallintovaliokunta on huolissaan uudistuksen ja laajenevien tehtävien vaikutuksista kuntatalouteen ja edellyttää, että ”kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua velvoitteistaan”.

Omat eriävät mielipiteensä esittivät sekä perussuomalaisten että kokoomuksen edustajat.

Perussuomalaisten mukaan toisen asteen maksuttomuudessa on kyse jopa tulonsiirrosta hyväosaisille. Rahoituksen riittämättömyys voisi puolueen mukaan vähentää opetuksen määrää ja kasvattaa opetusryhmiä.

Perussuomalaiset muistuttavat myös, että ”nykyisessä koronatilanteessa lähes kaikki kunnat pitävät tarpeettomana oppivelvollisuusiän nostamista”.

Oppositiopuolue kokoomuksen jäsenet hallintovaliokunnassa ovat niin ikään huolissaan uudistuksen rahoituksen riittämättömyydestä, ja tuhoisat seuraukset esimerkiksi koulutuksen laadun mahdollisesta heikentymisestä on mainittu myös hallituksen oman esityksen perusteluissa.

Kokoomus ohjaisi oppivelvollisuuden laajentamiseen tarkoitetut rahat niihin nuoriin, jotka tarvitsevat erityistä tukea, ja peruskoulun olisi taattava jokaiselle riittävät tiedot ja taidot myöhemmälle koulupolulle.