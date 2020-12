Ulkoministeri Haaviston virkarikosepäilyn ratkaisu lähenee – perustuslakivaliokunnan ratkaisu on tärkeä Haaviston poliittisen tulevaisuuden kannalta

Perustuslakivaliokunnan ratkaisua ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksesta odotetaan alkuviikosta, näillä näkymin aikaisintaan tiistaina.

Eduskunta on käsitellyt pian vuoden ajan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkarikosepäilyyn liittyvää tapausta. Nyt ratkaisu häämöttää.

Perustuslakivaliokunnan on määrä antaa mietintönsä Haaviston asiassa alkuviikosta, näillä näkymin aikaisintaan tiistaina. Valiokunnalle esitellään mietintöluonnos maanantai-iltana, minkä jälkeen aloitetaan tapauksen yksityiskohtainen käsittely.

Perustuslakivaliokunta siis arvioi, onko Haavisto toiminut lainvastaisesti virkatoimessaan ja onko kyse sellaisesta lainvastaisuudesta, joka voi johtaa syytteen nostamiseen ja käsittelyyn valtakunnanoikeudessa.

Haaviston tapauksen päätyminen valtakunnanoikeuteen olisi yllättävää siinä mielessä, että näin on käynyt aiemmin vain harvoin. Valtakunnanoikeudessa on käsitelty neljää tapausta, joissa on ollut vastaavaan tapaan kyse valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuudesta. Viimeksi valtakunnanoikeus käsitteli vuonna 1993 entisen kauppa- ja teollisuusministerin Kauko Juhantalon (kesk) lahjusjuttua.

Mitkä voivat olla tapauksen seuraukset Haavistolle ja vihreille, ja mistä tutkinta saikaan alkunsa?

Haaviston toimien tutkinta käynnistyi viime joulukuussa, kun kymmenen oppositiopuolueiden – perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien – kansanedustajaa jätti perustuslain mukaisen muistutuksen Haaviston toiminnasta.

Muistutuksessa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministerin toimien laillisuus Syyriassa al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden kotiuttamisessa. Tutkintaa pyydettiin myös esimerkiksi siitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään asiasta lainvastaisia päätöksiä.

Julkisuudessa oli keskusteltu tätä ennen tapauksesta, jossa Haavisto päätti al-Hol-asian yhteydessä viime syksynä siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kokonaan toisiin tehtäviin. Siirtoon liittyi erimielisyyksiä, jotka koskivat al-Holin suomalaisten kotiuttamista.

Siirron jälkeen Haavisto pyysi Tuomiselta anteeksi ja tarjosi tälle mahdollisuutta jatkaa tehtävässään.

Helmikuussa perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti aloittaa tutkinnan rajatuin osin nimenomaisesti Tuomisen siirrosta toisiin tehtäviin. Valiokunta ei ollut kuitenkaan löytänyt näyttöä siitä, että Haavisto olisi pyrkinyt painostamaan Tuomista epäasiallisesti, sanoi puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) tuolloin.

Keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta, kuten HS kertoi heinäkuussa.

Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Valiokunnan käsiteltävänä on syksyllä ollut poliisin massiivinen, yli tuhannen sivun mittainen esitutkintamateriaali. Valiokunta voi omassa harkinnassaan katsoa Haaviston joko toimineen tai olleen toimimatta lainvastaisesti. Lisäksi valiokunta voi perusteluissaan moittia Haavistoa hänen toiminnastaan, vaikkei se katsoisi, että lakia olisi rikottu syytekynnyksen ylittävällä tavalla.

Harkintaa tehdään perustuslain pykälän 116 perusteella. Sen mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Mahdollisen syytteen nostamisesta päättää eduskunta täysistunnossaan valiokunnan harkinnan jälkeen. Syytteen nostamiseen tarvittaisiin ääntenenemmistö eli 101 kansanedustajan äänet 200:sta.

Jos syyte nostettaisiin, se käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa. Valtakunnanoikeus on erityistuomioistuin, jonka puheenjohtajana toimii korkeimman oikeuden presidentti ja jossa syytettä ajaa valtakunnansyyttäjä.

Moninkertainen ministeri ja kahdet presidentinvaalit käynyt Haavisto on Suomen politiikan ehdotonta eturiviä ja puolueensa arvostetuimpia jäseniä.

Kansainvälisen osaamisensa ja kokemuksensa vuoksi Haavistoa on pidetty vahvana ehdokkaana esimerkiksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa, kun presidentti Sauli Niinistön kausi päättyy.

Näkyvänä poliitikkona Haavisto on vihreille tärkeä kasvo myös vuoden 2023 eduskuntavaalien kannalta. Hän oli viime vaaleissa selvästi puolueensa ääniharava: Haavisto sai neljänneksi eniten ääniä kaikista ehdokkaista koko maassa.

Jo vuoden kestänyt tutkinta ei tunnu toistaiseksi jättäneen suurta kolhua Haaviston julkikuvaan tai vaikeuttaneen merkittävästi hänen toimintaansa ministerinä. Kannatus presidentiksi oli toki notkahtanut hiljattaisessa Maaseudun Tulevaisuuden gallupissa, mutta neljä vuotta ennen vaaleja tehdyille kyselyille tuskin voi antaa kovin suurta painoa.

Haavistoa kuten ketä muuta tahansa on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Toistaiseksi vihreistä onkin kommentoitu Haaviston asemaa hyvin niukkasanaisesti ja puolue on seissyt ministerinsä takana.

Lienee silti selvää, että Haaviston poliittinen asema vaikeutuisi selvästi jo syytteestä ja valtakunnanoikeuteen joutumisesta. Syyte edellyttäisi, että yli puolet eduskunnasta äänestäisi sen puolesta. Tämä taas tarkoittaisi, että luottamus hänen toimintaansa olisi kortilla.

Jos tapaus ei etene syytteeseen, asia saattaa painua taustalle nopeastikin.

Vaikka tilanteet ja sisällöt eroavat, vertailukohtaa voi hakea esimerkiksi nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk) virkatoimien perkauksesta perustuslakivaliokunnassa vuonna 2010. Tapaus ei ole estänyt Vanhasen toimintaa politiikan ykkösketjussa, vaikka politiikan seuraajat sen yhä muistavatkin.

Asia liittyi Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jakoon, eikä syytekynnyksen katsottu ylittyneen. Perustuslakivaliokunta arvioi, että vaikka Vanhanen oli rikkonut virkavelvollisuuttaan tuottamuksellisesti, hänen toimintansa ei ollut törkeän huolimatonta eikä syytekynnys siten ylittynyt perustuslain valossa.

Valtakunnanoikeudessa ehdolliseen vankeuteen vuodeksi tuomittu Kauko Juhantalo jätti puolestaan ministerinpaikkansa jo ennen oikeuteen päätymistä taloustalousvaikeuksiensa tultua julki. Tuomion jälkeen hänet erotettiin myös eduskunnasta. Myös Juhantalo palasi kuitenkin kansanedustajaksi muutaman vuoden päästä, vuoden 1995 vaaleissa.

Perustuslakivaliokunnassa arvio Haaviston toiminnasta tehdään ainoastaan toiminnan lainmukaisuuden pohjalta. Valiokunta ei siis ota kantaa esimerkiksi siihen, missä määrin Haaviston toiminta oli tarkoituksenmukaista kyseisessä tilanteessa.

Valiokunta pyrkii yksimielisyyteen, ja sen pitäisi jättää poliittiset intohimot pois perustuslain tulkinnasta. Näin ollen esimerkiksi Haaviston tutkintaa esittäneiden oppositiopuolueiden sekä vihreiden ja muiden hallituspuolueiden edustajien valiokunnassa olisi pystyttävä löytämään yhtenäinen ääni asiassa, vaikka erilaisia näkemyksiä esiintyisikin.

Harkintaa tehdään asiantuntijalausuntojen perusteella. Haaviston tapauksessa on kuultu muun muassa laajaa joukkoa valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja rikosoikeuden asiantuntijoita sekä itse Haavistoa ja Tuomista.

Jos kuultujen asiantuntijoiden näkemys on jossain määrin selkeä, valiokunnan on helpompi löytää yksimielinen linjansa. Tulkinnan varaa voi kuitenkin syntyä, jos – kuten kesällä kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) tapauksessa – asiantuntijalausuntojen katsotaan antavan mahdollisuuden nähdä asia perustellusti eri tavoilla.

Tällöin ei olisi mahdotonta, että poliittisetkin vaikuttimet kävisivät asiaa harkittaessa valiokunnan jäsenien mielessä.