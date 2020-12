”Korona-ajan jälkeenkin voisi hyödyntää digivälitteistä opetusta kasvokkain tapahtuvan opetuksen rinnalla”, sanoo puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Hallituspuolue vihreät esittää henkilöstömitoitusta opetusalalle, erityistukea tarvitsevien lasten mukana koululle tulevaa “reppurahaa” sekä tukea digitaaliseen etäopetukseen.

Vihreiden koulutuslinjauksia esittelivät maanantaina puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Ohisalon mukaan vaalien alla luvattu ”koulutuksen kunnianpalautus” on käynnissä. Hallitus on esimerkiksi palauttanut lasten subjektiivisen oikeuden täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Seuraava iso askel on vihreiden mukaan saada myös opetusalalle henkilöstömitoitus, kuten sote-alalla on jo pitkään ollut.

Hallitus valmistelee vihreiden mukaan jo sitovaa mitoitusta oppilashuollon psykologeille ja kuraattoreille. Vihreiden mukaan seuraavaksi mitoitus pitäisi saada myös erityisopettajille ja opinto-ohjaajille.

”Kuluva vuosi on näyttänyt, kuinka korvaamattoman tärkeää on, että aikuisilla on aikaa kuunnella ja tukea lasta koulussa”, Hyrkkö sanoo.

Mitään konkreettista ehdotusta ei vihreillä ole vielä siitä, montako oppilasta saisi vastedes enintään olla opinto-ohjaajaa saati erityisopettajaa kohti.

”Kyseessähän ei ole tämän vaalikauden asia, mutta haluamme hahmottaa jo isoa suuntaa”, Hyrkkö sanoo.

Koulutuksen rahoitus tulee vihreiden mukaan miettiä uusiksi tukea tarvitsevien oppilaiden osalta.

”Tällä hetkellä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa tukea. Se voi kuormittaa koko ryhmää, viedä huomiota muilta oppilailta ja aiheuttaa uusia ongelmia. Olisikin parempi siirtyä niin sanottuun reppuraha-malliin, jossa enemmän tukea tarvitseva lapsi tuo kouluun uusia resursseja ja mahdollisuuksia”, Hyrkkö ehdottaa.

Reppurahan avulla olisi määrä kannustaa kuntia oppimiserojen kaventamiseen ja vahvistamaan oppimisen tukea.

Ohisalon mukaan reppuraha-malli muistuttaisi esimerkiksi Helsingin käyttämää positiivisen diskriminaation mallia, jotta otetaan huomioon alueen asukkaiden tulotaso, työttömyys ja maahanmuuttajien osuus.

Pitkien välimatkojen Suomessa olisi vihreiden mukaan mahdollista parantaa koulutusmahdollisuuksia lisäämällä koulujen välistä yhteistyötä ja etäyhteyksien avulla tapahtuvaa opetusta.

”Korona-ajan jälkeenkin voisi hyödyntää digivälitteistä opetusta kasvokkain tapahtuvan opetuksen rinnalla. Samaan aikaan on kuitenkin varmistettava, että sille löytyy riittävä tuki ja laitteet. Opettajien aika ei saa mennä it-tukena toimimiseen”, Ohisalo sanoo.

Koulutuksen rahoituksen tulisi vihreiden mukaan nousta vähintään pohjoismaiselle keskitasolle vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä tarkoittaa 6,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, Hyrkkö sanoo.