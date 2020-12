Kriisinhallinta

Eduskuntakäsittelyssä huomiota kiinnitettiin suomalaissotilaiden turvallisuuteen ja Yhdysvaltojen suunnitelmiin vetää joukkojaan alueelta.

Suomi suunnittelee jatkavansa turvallisuussektorin koulutusyhteistyötä Irakissa noin 80 sotilaalla, eli nykyisessä mitassa, myös vuonna 2021.

Eduskunta on käsitellyt asiaa viime ja tällä viikolla. Osallistumisen jatko on määrä siunata myöhemmin presidentin esittelyssä.

Suomen koulutustoiminta on osa kansainvälistä Operation Inherent Resolvea (OIR), joka käynnistyi vuonna 2014. OIR on terroristijärjestö Isisin vastaisen kansainvälisen koalition johtama operaatio, johon osallistuu 36 maata. Suomi on osallistunut koulutustoimintaan vuodesta 2015 lähtien.

Tavoitteena on kehittää Irakin ja Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen omaa kykyä torjua Isis sekä tukea turvallisuuden ja vakauden palauttamista alueella.

Lokakuun 2020 alkuun mennessä suomalaiset olivat kouluttaneet operaation kautta yli 5 000 peshmerga- ja Irakin turvallisuusjoukkojen sotilasta, lasketaan eduskunnalle toimitetussa valtioneuvoston selonteossa. Joukoille on opetettu muun muassa sotilaan perustaitoja, ensiaputaitoja ja annettu taistelukoulutusta. Viime aikoina koulutuksen sisällössä on siirrytty taistelevien yksiköiden koulutuksesta kohti alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutusta.

”Osallistumalla operaatioon Suomi osaltaan tukee kansainvälisen terrorismin, mukaan lukien Isisin vastaista toimintaa. Osallistuminen on tärkeä osa Suomen kokonaisvaltaista tukea Irakin kehitykselle”, eduskunnan ulkoasiainvaliokunta toteaa koulutustoiminnan jatkoa tukevassa mietinnössään.

Irakin turvallisuustilanne on hauras, mikä on ajoittain vaikeuttanut myös operaation toimintaa. Koulutustoiminta keskeytettiin alkuvuodesta 2020 Iranin kohdistettua ohjusiskuja Irakin sotilastukikohtiin ja Yhdysvaltain surmattua Iranin vallankumouskaartin johtajan. Se käynnistettiin pian uudelleen asteittain.

Keväällä joukkojen toimintaa supistettiin myös tilapäisesti koronavirustilanteen vuoksi. Loppukesästä operaation vahvuutta on palautettu ja koulutustoimintaa on voitu jatkaa myös Suomen joukkojen osalta, selonteossa kerrotaan.

Eduskuntakäsittelyssä huomiota kiinnitettiin muun muassa suomalaissotilaiden turvallisuuteen, eli niin sanotun omasuojan riittävyyteen. Suojatoimia on kohennettu alkuvuoden iskujen jälkeen, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps).

”Sotilaiden suojaaminen on ensisijainen prioriteetti, koska emme halua, että suomalaisia sotilaita tullaan tuomaan sinkkiarkuissa takaisin tänne”, hän sanoo.

Arviona on, että vuoden 2021 osalta koulutusyhteistyöhön osallistumisen kustannukset olisivat yhteensä noin 17,2 miljoonaa euroa.

Suomen koulutustoiminnan jatkoa koskevassa keskustelussa on pohdittu myös Yhdysvaltojen joukkojen tulevaisuutta Irakissa.

Alkusyksystä Yhdysvallat ilmoitti aikeistaan vähentää Irakissa olevia joukkoja nykyisestä 5 200 sotilaasta. Toistaiseksi tarkkaa tietoa vähennysten toimeenpanosta tai vaikutuksista OIR-operaatioon ei kuitenkaan ole, valtioneuvoston selonteossa todetaan. Leikkauksilla saattaisi olla suoraa vaikutusta operaation jatkonäkymiin, sillä Yhdysvallat vastaa monesta operaation kriittisestä suorituskyvystä.