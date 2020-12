Main ContentPlaceholder

Politiikka | Eduskunta

HS:n tiedot: Perustuslaki­valiokunnassa enemmistö katsoo Haaviston rikkoneen virka­velvollisuuttaan, syytekynnys ei kuitenkaan ylity

Selvä enemmistö perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista on katsonut, että Haavisto ei ole toiminut lainvastaisesti. Valiokunnan jäsenten enemmistö on HS:n tietojen mukaan eri linjoilla. Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka on katsonut lausunnossaan, että ministerisyytteen kynnys ylittyy.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui al-Holin tilanteesta tiedotustilaisuudessa viime vuoden joulukuussa.­