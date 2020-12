Pääministeri Sanna Marin (sd) on Forbesin listauksen sijalla 85.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota. Marin saapui syyskuun alussa Säätytalolle hallituksen koronavirustilanneneuvotteluihin.­

Amerikkalainen talouslehti Forbes on valinnut Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) maailman sadan vaikutusvaltaisimman naisen listaukseensa.

Marin on Forbesin listauksessa sijalla 85. Politiikassa vaikuttavista naisista Marin on sijalla 21. Lehti mainitsee, että astuessaan pääministeriksi Marin oli maailman nuorin kyseisessä virassa oleva ihminen.

Forbes nostaa esiin myös Marinin onnistumisen koronaepidemian hoidossa keväällä ja Suomen hallituspuolueiden naisjohdon. Keskustaa johtaa Annika Saarikko, vihreitä Maria Ohisalo, vasemmistoliittoa Li Andersson ja Rkp:tä Anna-Maja Henriksson.

Marininin hallituksessa on yhteensä 19 ministeriä. Heistä 11 on naisia.

Aiemmin myös Britannian yleisradioyhtiö BBC valitsi Marinin maailman sadan ”inspiroivan ja vaikutusvaltaisen” naisen joukkoon. Kyseessä on BBC:n vuosittain julkaisema listaus. Tänä vuonna valinnoilla korostettiin muutosta johtavia ja ”näinä turbulentteina aikoina” vaikuttavia naisia. Marinin nimi mainittiin listan ensimmäisenä.

BBC esitti myös dokumentin Suomen hallituksesta ja sen naisjohtajista.

Forbesin mukaan maailman vaikutusvaltaisin nainen on Saksan liittokansleri Angela Merkel, joka on Forbesin mukaan Euroopan ”de facto -johtaja”. Hänen jälkeensä listauksen sijalla kaksi on Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde ja sijalla kolme Yhdysvaltain varapresidentiksi äänestetty Kamala Harris.

Listan sijalla sata on amerikkalainen äänioikeusaktivisti Stacey Abrams, joka auttoi ihmisiä rekisteröitymään äänestäjäksi Georgian osavaltiossa. Abramsin työ johti noin 800 000 uuden äänestäjän rekisteröitymiseen ja demokraattiehdokkaan voittoon osavaltiossa ensimmäistä kertaa 28 vuoteen.