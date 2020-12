HS:n tietojen mukaan mietinnössä todetaan, että Haavisto on toiminut lainvastaisesti, mutta syytekynnys ei ylity. HS kertoi tiistaina, että valiokunnan jäsenten enemmistö tulkitsee asiaa näin.

Perustuslakivaliokunta katsoo HS:n tietojen mukaan keskiviikkona valmistuneessa mietinnössään, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on toiminut lainvastaisesti. Ministerisyytteen korotettu kynnys ei kuitenkaan valiokunnan mukaan ylity.

Valiokunta ei päässyt yksimielisyyteen asiassa, ja vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Vastalauseet ovat valiokunnassa verraten poikkeuksellisia, sillä perustuslakivaliokunta pyrkii päätöksenteossaan yksimielisyyteen.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että ”vaikka Haaviston menettelyä muistutuksen kohteena olevassa asiassa on pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, ei perustuslain 116 §:ssä ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus (tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkominen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa. Perustuslakivaliokunnan mielestä edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole”.

Mietintö on linjassa sen kanssa, mitä HS kirjoitti valiokunnan enemmistön kannasta tiistaina. Lue alta mietinnön kappaleet siitä, miksi valiokunta katsoo Haaviston toimineen lainvastaisesti.

Valiokunnan käsittelyssä ollut tapaus liittyy al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen.

Valiokunta teki harkintaansa perustuslain pykälän 116 perusteella. Sen mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Vaikka valiokunta katsoo että ministerisyytteen kynnys ei ylity, se toteaa mietinnön mukaan, että ”Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä”.

Mietinnön mukaan ratkaiseva asia on ollut se, että Haavisto ei selvittänyt vähäisempiä toimia ennen linjaustaan konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirrosta. Lisäksi al-Holia koskevat asiat oli jo siirretty tehtävään asetetulle erityisedustajalle.

Mietinnön mukaan Haaviston luottamuspula Tuomista kohtaan ei ollut riittävä laillinen peruste siirron valmistelulle tässä tilanteessa.

Tilanne perustuslakivaliokunnassa kiristyi keskiviikkoaamuna, kun kokous alkoi.

Vastalauseen lisäksi vihreät olivat väläyttäneet myös äänestämistä valiokunnassa. Valiokunta pyrkii yksimielisyyteen, koska sen politisoituminen on herkkä asia.

Mietinnöstä ei ilmeisesti äänestetty, mutta valiokunnassa on tehtiin koeäänestyksiä. Se tarkoittaa äänestystä, jota ei kirjata pöytäkirjaan, ja enemmistön tahto voittaa.

Valiokunnassa tehtiin koeäänestys ainakin Haaviston menettelyn moitittavuutta koskevasta kirjauksesta. Vihreät olisivat halunneet muuttaa kohdan muotoon ”moitittavuutta on pidettävä vähäisenä”. Vihreät hävisivät äänestyksen selkeästi.

Mietinnössä perustellaan, minkä takia valiokunta katsoo Haaviston toimineen tapauksessa lainvastaisesti. Lue alta kappaleet sanasta sanaan:

Perustuslakivaliokunnan mielestä ministeri Haaviston pyrkimykselle siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin voidaan lähinnä tapahtumainkulun alkuvaiheessa arvioida olleen al-Hol-asian hoitamiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita. Kuitenkin ministeri Haavisto näytää käyttäneen taikka on valiokunnan käsityksen mukaan käyttänyt harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6§:n säännöksistä ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta ja jatkanut tätä valmistelua al-Hol -asioiden valmistelun jo tultua uudelleen organisoiduksi. Merkityksellistä tässä arviossa on, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta.

Ulkoministeri Haavisto on maininnut siirron perusteeksi luottamuspulan. Perustuslakivaliokunta katsoo, että luottamuspula ei ole ulkoasianhallintolain 17 §:n mukainen peruste siirrolle. Edellä tarkasteltu tarkoitussidonnaisuuden periaate ei ole vailla merkitystä arvioitaessa virkajärjestelyjenkään laillisuutta. Esimerkiksi viran siirtämisestä ja muuttamisesta päätettäessä on oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon muun muassa yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet kuten tarkoitussidonnaisuuden periaate. Ministeri Haavisto on käyttänyt harkintavaltaansa siten ainakin osin hallintolain 6 §:n tarkoitetun tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta ongelmallisesti antaessaan toimeksiannon valmistella konsulipäällikön siirtämistä pois tästä tehtävästään konsulipäällikön esittämien, ministerin kanssa poikkeavien näkemysten vuoksi.

Perustuslakivaliokunta katsoo ministeri Haaviston käyttäneen harkintavaltaansa edellä todetulla tavoin hallintolain 6 §:n kannalta osin ongelmallisesti. Valiokunnan mielestä olisi siten periaatteessa mahdollista todennäköisin syin epäillä ministerin rikkoneen virkatoimessaan noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Asiaa on kuitenkin arvioitava vielä syyksiluettavuuden täyttymisen kannalta jäljempänä erikseen, huomioiden muun muassa se, millaisen tietoisuuden varassa ministeri Haavisto on toiminut ja millaista tietoa hän on saanut alaisiltaan virkamiehiltä. Tällä on asian rikosoikeudellisessa arvioinnissa syyksiluettavuuden (huolimattomuus, törkeä huolimattomuus, tahallisuus) ja osin tunnusmerkistön täyttymisen kannalta merkitystä. Virka-aseman väärinkäytön osalta tilanne on kuitenkin toinen ja edellyttäisi muiden tunnusmerkistötekijöiden täyttymisen todennäköistä epäilyä, jota valiokunnan mielestä ei ole käsillä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä. Ministerisyytteen nostamisen edellytykseksi on perustuslain 116 §:ssa kuitenkin myös asetettu syyksiluettavuuden osalta tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vaatimus. Tämä korotettu syyksiluettavuuden vaatimus koskee sekä 116 §:ssa tarkoitettua olennaista ministerin tehtävään kuuluvan velvollisuuden rikkomista että säännöksen loppuosassa tarkoitettua muuta selvästi lainvastaista menettelyä virkatoimessa. Siten rangaistavuuden ulkopuolelle jäävät tapaukset, joissa sinänsä on mahdollisesti olennaisestikin rikottu jotakin vationeuvoston jäsenyyteen liittyvää velvoitetta, mutta joista tekijän viaksi jäävä syyllisyys on katsottava suhteellisen vähäiseksi.

Edellä esitetyn mukaisesti perustuslakivaliokunta katsoo, että vaikka ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyä muistutuksen kohteena olevassa asiassa on pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, ei perustuslain 116 §:ssa ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus (tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa. Perustuslakivaliokunnan mielestä edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole.

Asian tutkinta alkoi viime joulukuussa, kun kymmenen oppositiopuolueiden – perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien – kansanedustajaa jätti perustuslain mukaisen muistutuksen Haaviston toiminnasta.

Julkisuudessa oli keskusteltu tätä ennen tapauksesta, jossa Haavisto päätti al-Hol-asian yhteydessä viime syksynä siirtää Tuomisen kokonaan toisiin tehtäviin. Siirtoaikeisiin liittyi erimielisyyksiä, jotka koskivat al-Holin suomalaisten kotiuttamista.

Siirtoaikeen julkitulon jälkeen Haavisto pyysi Tuomiselta anteeksi ja tarjosi tälle mahdollisuutta jatkaa tehtävässään. Lopulta Tuominen ei koskaan siirtynyt tehtävästä pois.

Helmikuussa perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti pyytää esitutkinnan suorittamista Haaviston ministerivastuuasiassa koskien nimenomaan Haaviston menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyissä.

Lue lisää: Näin Suomi pyrkii saamaan lapset pois al-Holin leiriltä – HS selvitti, mistä ulkoministeri Haavistoa koskevassa kiistassa on kyse

HS kertoi heinäkuussa, että keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Haavisto kiisti syyllistyneensä rikokseen.

Valiokunnan käsiteltävänä oli syksyllä poliisin massiivinen, yli tuhannen sivun mittainen esitutkintamateriaali.

Mahdollisen syytteen nostamisesta ministerivastuuasioissa päättää eduskunnan täysistunto äänten enemmistöllä perustuslakivaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen ja syytettä käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa.

Syytekynnys on verraten korkea. Valtioneuvoston jäsenen virkatoimien lainmukaisuutta on punnittu valtakunnanoikeudessa aiemmin vain neljä kertaa. Viimeksi valtakunnanoikeus käsitteli vuonna 1993 entisen kauppa- ja teollisuusministerin Kauko Juhantalon (kesk) lahjusjuttua.