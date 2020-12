Nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää tukee nyt 71 prosenttia suomalaisista, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan haastattelututkimuksessa.

Enemmistö suomalaisista haluaisi osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin, jos maahan hyökättäisiin, kertoo tuore kyselytutkimus.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksessa selvitetiin suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä maanpuolustuksesta.

Kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä kansalaisesta olisi valmis itse osallistumaan maanpuolustukseen tositilanteessa.

Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän tuki on edelleen vahvaa, vaikka kannatus on heikentynyt hieman viime vuodesta. Nyt asevelvollisuusjärjestelmää tukee 71 prosenttia kansasta.

Sekä miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta puolustusjärjestelmän perustana kannattaa lähes neljännes, kun viime vuonna vastaava luku oli 15 prosenttia.

Vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä kutsuntajärjestelmän kehittämisestä. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: koko väestöstä 38 prosenttia valitsi vaihtoehdon, jossa kutsunnat säilyisivät nykyisellään, mutta kaikille 18 vuotta täyttäneille naisille lähetettäisiin tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus.

Noin neljännes vastaajista oli sitä mieltä, ettei kutsuntajärjestelmää ole syytä muuttaa. 19 prosenttia ulottaisi kutsunnat myös naisiin, mutta pitäisi naisten asepalveluksen vapaaehtoisena.

Vain 18 prosenttia koko väestöstä tekisi asepalveluksesta pakollista myös naisille.

Sen sijaan uudenlaisen kansalaispalveluksen kannatus on laajempaa. Yli puolet suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoon, jossa siirryttäisiin sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, jonka voisi suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna.

Myönteinen suhtautuminen kansalaispalvelua kohtaan on lisääntynyt ja kielteinen suhtautuminen vähentynyt.

Luottamus Suomen ulkopolitiikan hoitoon on edelleen vahvaa, sillä kolme neljäsosaa pitää sitä hyvin hoidettuna. Luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on samalla tasolla, tosin naisten luottamus on hieman laskenut viime vuodesta.

Nato-jäsenyyttä vastustetaan nyt vähemmän kuin vuosi sitten: 53 prosenttia suomalaisista sanoo, ettei Suomen pitäisi pyrkiä sotilasliiton jäseneksi, kun vielä viime vuonna näin sanoi 64 prosenttia kansasta.

Vain 21 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi pyrkiä sotilasliiton jäseneksi, kun neljännes ei osaa sanoa kantaansa ollenkaan.

Naton kanssa tehtävään sotilaalliseen yhteistyöhön suhtautuu myönteisesti 59 prosenttia vastaajista. Kaikista myönteisimmin suomalaiset suhtautuvat Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden sekä EU-maiden kanssa tehtävään sotilaalliseen yhteistyöhön.

Puolustusmäärärahojen korotusta kannattaa 32 prosenttia ja nykyisellään pitämistä 46 prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen toteutti MTS:n tilauksesta Taloustutkimus. Tutkimuksen kohderymänä oli 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyyn vastasi 1169 henkilöä.