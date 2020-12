Pääministeri Sanna Marin: Haavistolla on hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki jatkaa ulkoministerinä

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko sanoo ryhmän tukevan ulkoministeriä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki jatkaa ulkoministerin tehtävässä.

”Hallitus ja sen ministerit toimivat aina eduskunnan luottamuksen varassa ja eduskunta käsittelee Pekka Haaviston ministerivastuuasian perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta”, Marin kirjoittaa Twitterissä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat eli niin sanottu viisikko olivat koolla illalla Säätytalossa hallituksen neuvotteluiden jälkeen.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo omassa Twitter-viestissään tukevansa ulkoministeri Pekka Haavistoa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo keskiviikkona valmistuneessa mietinnössään, että Pekka Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyisi.

”Perustuslakivaliokunta on todennut, että syytteen nostamiselle ei ole perusteita. Suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme. Haavistolla on vahva luottamukseni”, Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Valiokunnan käsittelyssä ollut tapaus liittyy al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen noin vuosi sitten.

Perustuslakivaliokunnan kaksi vihreiden edustajaa jättivät mietintöön vastalauseen. He katsovat, ettei Haavisto rikkonut virkavelvollisuuttaan.

Haavisto vastasi tiedotustilaisuudessaan kysymykseen ministeripestinsä jatkosta sanomalla, että ministerinä perustuu oman puolueen ja eduskunnan enemmistön päätökseen.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko kirjoittaa Twitterissä, että Haavistolla on eduskuntaryhmän ”täysi tuki”.

”Ulkoministerin toimet lasten suojelemiseksi Al-Holin leirillä olivat ministerin vastuu. Suurin osa asiantuntijoista ei nähnyt huomautettavaa”, Pitko kirjoittaa.

Al-Holin leirillä oli viime vuoden joulukuussa noin 40 suomalaista, jotka olivat eläneet terroristijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla. Heistä kymmenkunta oli naisia ja loput lapsia. Heidän kotiuttamisestaan nousi vuosi sitten kova poliittinen kiista. Vastakkain olivat näkemykset lasten suojelemisesta ja se, että naiset voivat olla mahdollinen turvallisuusriski.