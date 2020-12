Tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä on ajatus siitä, miten perustuslakivaliokunnan toimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa. ”Olisin vakavasti pohtimassa sellaista mahdollisuutta, että valiokunta voisi niin päättäessään hankkia käsittelyn aikana lausunnon korkeimmilta oikeuksilta.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että perustuslakivaliokunta on demokraattista järjestelmää edustavan eduskunnan kulmakivi.­

Viime päivinä perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta on käyty poikkeuksellisen vilkasta keskustelua ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) koskevan käsittelyn myötä.

Valiokunta antoi Haaviston toimintaa koskevan mietintönsä keskiviikkona. Mietintö käsitteli sitä, onko Haavisto toiminut lainvastaisesti päättäessään ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen siirrosta Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa kiistassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo HS:lle olevansa huolestunut siitä, jos luottamus perustuslakivaliokunnan toimintaan rapautuu.

”Jos kadunihmiseltä kysyttäisiin, mihin hän eduskunnassa luottaa, tai mikä edustaa eduskunnan luotettavuutta, niin on sellainen tunne, että vastaus olisi perustuslakivaliokunta”, Niinistö sanoo.

”Ja jos perustuslakivaliokunta on eräänlainen eduskunnan kulmakivi, niin eduskunta puolestaan on demokratian perusta. Jos luottamus valiokuntaan rapautuu, sillä olisi mielestäni suora syy-yhteys siihen, että eduskuntaan jo ainakin jossain määrin kohdistuva epäluulo voimistuu. Siis epäluulo, joka faktisesti kohdistuu meidän demokraattiseen järjestelmäämme.”

Niinistö toivoo, että eduskunnan perustuslakivaliokuntaan palautetaan ”asiallinen ja kunnioittava henki”.

Sdp esittää valiokunnan tulevaksi puheenjohtajaksi Antti Rinnettä (sd). Perustuslakivaliokunnalle tarvitaan ainakin väliaikaisesti uusi puheenjohtaja, sillä nykyinen puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) jää sairauslomalle ensi viikolla. Häneltä leikataan aivokasvain.

Niinistö sanoo, että kuka tuleva puheenjohtaja onkaan, hänellä on tärkeä tehtävä valiokuntaan kohdistuvan luottamuksen palauttamisessa.

”Tulevan puheenjohtajan tehtävä on hyvin vaativa. Kovasti toivon, ja kannustan, että hän löytäisi nyt perustuslakivaliokuntaan tietynlaisen asiallisen ja valiokunnan tehtävää kunnioittavan hengen”, Niinistö sanoo.

Niinistö korostaa, että hän ei kritisoi valiokunnan puheenjohtajaa Ojala-Niemelää, joka on Niinistön mielestä toiminut tehtävässään tyylikkäästi.

”Kun nyt on menty tähän, niin uuden puheenjohtajan tulisi toivon mukaan saada kaikki nämä irrallaan olevat rönsyt haltuun. Tarkoitan tällä tätä viime päivien keskustelua. Ymmärrän hyvin, että se on äärimmäisen vaativa tehtävä, mutta ainakin minun tukeni hänellä on. Uskon, että tässä nähdään tiettyä havahtumista eduskunnassakin.”

Niinistö on urallaan toiminut sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana että rivijäsenenä. Hän sanoo, että valiokunnassa on aina kyetty toimimaan hyvässä hengessä ja asiallisesti.

”Se joukko muodosti aika kiinteän yhteisön, joka pyrki löytämään yhdessä sellaisin linjan, jonka avulla valiokunnan kunnia ja maine kestää.”

Niinistö viittaa esimerkiksi Kauko Juhantalon ministerivastuuasiaan. Hän sanoo, että prosessin alussa keskustalaiset suhtautuivat siihen epäilevästi.

”Silloinkin oli puhetta ajojahdista ja muusta sellaisesta, kuten aina tuollaisessa tilanteessa. Keskustalaiset olivat vilpittömän huolestuneita, ja valiokunnassa oli halukkuutta keskustella siitä, miten asiaa arvioidaan. Lopputulos oli se, että valiokunta oli yksimielinen.”

Juhantaloa vastaan nostettiin syytteet ja hänet tuomittiin valtakunnanoikeudessa.

Niinistö viittaa toisena esimerkkinä siihen, miten valiokunnassa käsiteltiin silloisen hallituksen esityksiä etuuksien leikkauksista.

Niinistö kertoo käyneensä valiokunnassa syvällisiä keskusteluja muun muassa oppositiossa olleen Sdp:n Arja Alhon kanssa.

”Välillä jäätiin erimielisiksi, mutta aika usein koko valiokunnassa löytyi yksimielisyys. Myös äänestystilanteet kyettiin puimaan läpi niin, että ei koskaan menty mihinkään tällaiseen valtavaan väittelyyn.”

Niinistö sanoo, että myöskään valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden roolista ei käyty vastaavaa kriittistä keskustelua kuin viime vuosina on käyty.

Aina kun perustuslakivaliokuntaan kohdistuu kritiikkiä, nousee esiin myös kysymys sen korvaamisesta perustuslakituomioistuimella. Monissa muissa maissa se hoitaa sitä tehtävää, joka Suomessa on perustuslakivaliokunnalla.

Presidentti Niinistö sanoo olevansa asiassa tietynlainen takinkääntäjä. Hän kertoo tunteneensa vetoa perustuslakituomioistuimeen, kun hänestä tuli alunperin valiokunnan jäsen.

Sittemmin Niinistö on muuttanut mieltään. Niinistö sanoo, että tähän vaikuttivat tiedot siitä, millaisia ongelmia perustuslakituomioistuimen käytännössä esiintyi Turkissa. Niinistö huomauttaa, että Turkki on ääriesimerkki.

”Siellä käsittääkseni tuomioistuin kielsi puolueita, jotka sen jälkeen perustettiin uudella nimellä, vain tullakseen jälleen kielletyiksi. Eli pohdin sitä, onko se demokraattisen vallankäytön kannalta sittenkään hyvä malli.”

Niinistöllä on kuitenkin ajatus siitä, miten perustuslakivaliokunnan toimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa.

”Olisin vakavasti pohtimassa sellaista mahdollisuutta, että valiokunta voisi niin päättäessään hankkia käsittelyn aikana lausunnon korkeimmilta oikeuksilta.”

Niinistö kertoo puhuneensa tästä korkeimman oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden entisten presidenttien kanssa.

”Sieltä tulikin tällaista ajattelua, että voisi olla tällainen erityisyhteisjaosto, joka olisi osin korkeinta oikeutta ja osin korkeinta hallinto-oikeutta, ja jolta valiokunta voisi hankkia lausunnon. Viehätyin tähän ajatukseen aikalailla”, Niinistö sanoo.

”Ajattelen että perustuslakivaliokunta voisi pyrkiä todella hankalissa kysymyksissä etukäteen saamaan korkeimpien oikeuksien kannan. Niin ettei se välttämättä ole sitova, mutta aika lailla merkityksellinen kuitenkin. En näe, että siinä loukattaisiin välttämättä kansanvaltaa.”