Perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään keskiviikkona, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta siten, ettei ministerisyytteen korotettu kynnys ylity. Mitä ratkaisu tarkoittaa Haaviston kannalta?

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään keskiviikkona, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyisi.

Haavisto toisin sanoen välttyi pahimmalta. Perustuslakivaliokunnan linjaus tarkoittaa ensi sijassa sitä, ettei hänen tapauksensa päädy valtakunnanoikeuteen, mikäli syytteen nostamisesta varsinaisesti päättävä eduskunta hyväksyy mietinnön sisällön täysistuntokäsittelyssä perjantaina.

Samalla Haaviston maineeseen jää joka tapauksessa tahra: Perustuslakivaliokunta totesi Haaviston toimineen virkatoimissaan lainvastaisesti. Tapausta ei kuitenkaan valiokunnan mietinnön tullessa hyväksytyksi käsitellä oikeudessa siten, että todettu lainvastaisuus voitaisiin testata.

Haavisto jää toisin sanoen eräänlaiseen välitilaan. Mitä ratkaisu tarkoittaa Haaviston poliittisen uran kannalta?

Kerrataan ensin hiukan tapausta ja valiokunnan lausumia ja perusteluita.

Valiokunnan käsittelyssä ollut tapaus liittyi al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto menossa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavaksi Helsingissä 14. tammikuuta 2020.­

Haavisto koki, että Tuominen kieltäytyi edistämästä kotiuttamisoperaatiota. Tuominen on puolestaan sanonut kokeneensa, että häntä painostetaan edistämään arkaluonteista hanketta virkateitse ilman sitä koskevaa poliittista päätöstä. Perustuslakivaliokunta tutki, menettelikö Haavisto asiassa laillisesti.

Valiokunta teki harkintaansa perustuslain pykälän 116 perusteella. Sen mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Valiokunta kirjoitti mietinnössään, että vaikka Haaviston menettelyä ”on pidettävä hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, ei perustuslain 116 §:ssä ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus (tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa.”

Moitteena valiokunta nosti esiin muun muassa sen, että Haavisto oli maininnut Tuomisen siirron perusteeksi luottamuspulan. Luottamuspula ei valiokunnan tulkinnan mukaan kuitenkaan ole kyseisessä asiayhteydessä ulkoasiainhallintolain mukainen peruste siirrolle.

Valiokunnan käsityksen mukaan Haavisto oli tämän lisäksi käyttänyt harkintavaltaansa vastoin hallintolain säännöksien oikeasuhtaisuuden vaatimusta.

Tällä viitataan siihen, että Haavisto valmisteli Tuomisen siirtämistä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä muita Tuomisen asemaan vähemmän vaikuttavia vaihtoehtoja vielä sen jälkeen, kun al-Holia koskevien asioiden valmistelu oli jo siirretty Tuomiselta pois. Haaviston ja Tuomisen erimielisyydet koskivat juuri al-Holia.

Lieventävänä asianhaarana nähtiin muun muassa se, että asiassa ei lopulta tehty varsinaista päätöstä konsulipäällikön siirtämisestä toiseen tehtävään. Sekin oli lieventävää, etteivät virkamiehet kyseenalaistaneet Haaviston suullisen siirtotoimeksiannon lainmukaisuutta.

Vihreiden edustajat jättivät perustuslakivaliokunnan mietintöön vastalauseen. Siitä kertoi tiedotustilaisuudessa valiokunnan jäsen Bella Forsgrén (vihr).­

Mietintö oli erimielinen, kun Haaviston oman puolueen eli vihreiden edustajat jättivät siihen vastalauseensa. Vastalauseen ydinajatus oli, ettei Haavisto ole rikkonut virkavelvollisuuttaan, mikä on ollut myös lausunnon antaneiden asiantuntijoiden enemmistön kanta.

Lisäksi puolueen edustajat korostivat, että Haaviston motiivi toimintaan oli al-Holin leirillä olevien suomalaislasten oikeuksien ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite.

Eli yksinkertaistaen Haavisto halusi vihreiden mukaan nopeuttaa toimia lasten kotiuttamiseksi. Tälle olisi pitänyt vihreiden mielestä antaa keskeinen merkitys, kun hänen toimintaansa arvioidaan.

Haavisto itse kuvaili keskiviikkona olevansa helpottunut ja antoi ymmärtää jatkavansa tehtävässään.

”Minun toimintani ja toimintani jatko perustuu oman puolueeni ja eduskunnan enemmistön luottamukseen”, hän sanoi.

Hän halusi alleviivata lasten- ja perusoikeuksien toteutumista. Käsittelyn kestäessä viisitoista suomalaislasta on tuotu al-Holin leiriltä turvaan, hän sanoi.

”On parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä.”

Vahvaa tukea tuli oitis myös omalta puolueelta.

”Perustuslakivaliokunta on todennut, että syytteen nostamiselle ei ole perusteita. Suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme. Haavistolla on vahva luottamukseni”, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Eikä Haaviston asemaa kyseenalaistettu myöskään hallituskumppanien taholta. Pääministeri Sanna Marin (sd) viestitti illalla, että Haavistolla on hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki jatkaa ulkoministerinä.

Samalla kuitenkin vihreiden toiminta perustuslakivaliokunnassa herätti arvostelua.

Valiokunta pyrkii yksimielisyyteen perustuslain tulkinnassa, eikä sen haluta politisoituvan hallitus-oppositioasetelmiin. Nyt käsittely näytti ulospäin auttamatta siltä, että Haaviston puoluetoverit vetivät kotiinpäin ja hakivat hallituskumppaneiltaan tukea.

Keskustelua käytiin esimerkiksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) julkisuuteen vuotaneesta viestistä, jolla hän koetti taivutella nimenomaan valiokunnan hallituspuolueiden edustajia Haaviston kannalta myönteisimpiin muotoiluihin.

Esimerkiksi hallituskumppani keskustan kansanedustajien riveistä vihreiden toimintaa arvosteltiin avoimesti sosiaalisessa mediassa.

Perustuslakivaliokunnan päätöksestä kertoi keskiviikkona puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd).­

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) moitti vuotoja valiokunnasta, mutta katsoi samalla, ettei valiokunta politisoitunut. Sekä mietinnön linjalle että vastalauseelle oli löydettävissä oikeudelliset perusteet, hän totesi.

”Valiokunnassa ei politikoida, vaan katsotaan juridisten silmälasien läpi. Tässä valiokunta onnistui”, Ojala-Niemelä sanoi.

Vihreiden riveistä ongelmana pidettiin taas esimerkiksi sitä, että Haaviston toimien tutkintaa alun perin viime joulukuussa pyytäneistä opposition jäsenistä osa oli samalla perustuslakivaliokunnan jäseniä tai varajäseniä ja siten osallisia asian käsittelyssä.

Moninkertainen ministeri ja presidenttiehdokas Haavisto on valtakunnanpolitiikan eturiviä. Hän on ollut eduskuntavaaleissa vihreiden ääniharava ja puolueelleen äärimmäisen tärkeä. Ulkoministerinä hänen kansainvälistä kokemustaan pidetään arvossa.

Haavistoa on pidetty vahvana ehdokkaana esimerkiksi presidentinvaaleissa 2024, kun presidentti Sauli Niinistön kausi päättyy.

Nähtäväksi jää nyt, missä määrin al-Hol-tapaus vaikuttaa hänen mahdollisiin presidenttihaaveisiinsa. Politiikassa tilanteita ja poliittisen luottamuksen kiemuroita on usein vaikea ennakoida kovin paljon etukäteen.

Jos esimerkiksi Haaviston toimista tulisi esiin uusia epäkohtia lähiaikoina, voisi hänen asemansa heiketä nopeastikin. Toisaalta tapaus voi myös painua taustalle verraten pian ja Haaviston näkyvä poliittinen ura jatkua.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) jäsen Bella Forsgrén (vihr) tiedotustilaisuuden jälkeen.­

Vaikka tilanteet ja sisällöt eroavat, vertailukohtaa voi hakea esimerkiksi entisen pääministerin ja nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk) virkatoimien perkauksesta perustuslakivaliokunnassa vuonna 2010. Tapaus ei ole estänyt Vanhasen paluuta politiikan ykkösketjuun, vaikka politiikan seuraajat sen yhä muistavatkin.

Asia liittyi Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jakoon keskustaa lähellä olevalle Nuorisosäätiölle, eikä syytekynnyksen katsottu ylittyneen kuten ei Haaviston tapauksessakaan. Perustuslakivaliokunta arvioi, että vaikka Vanhanen oli rikkonut virkavelvollisuuttaan tuottamuksellisesti, hänen toimintansa ei ollut törkeän huolimatonta eikä syytekynnys siten ylittynyt perustuslain valossa.

Vanhasen tapaus eroaa Haaviston tilanteesta siten, että Vanhanen oli jo jättänyt pääministerin tehtävän ja kertonut siirtyvänsä Perheyritysten liiton johtoon, kun perustuslakivaliokunnan tutkinta alkoi syksyllä 2010. Nyt Haaviston asema on erilainen siinä mielessä, että hän istuu yhä ministerinä.