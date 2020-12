Antti Rinteen noussee perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi ja samalla takaisin päivänpolitiikkaan ainakin hetkeksi, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) keskiviikkona ilmoittama sairausloma sysäsi liikkeelle Sdp:n sisäisen tuolileikin.

Teemu Luukka­

Se paljasti Sdp:ssä edelleen kytevän valtataistelun, joka näytti jääneen jo taustalle sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin valittiin puolueen puheenjohtajaksi elokuun puoluekokouksessa.

Ojala-Niemelä kertoi Me Naiset -lehden haastattelussa jäävänsä sairauslomalle ensi maanantaina. Hänellä on todettu aivokasvain, joka leikataan pian. Ojala-Niemelän mukaan edessä on viikkojen mittainen sairausloma.

Marin nousi pääministeriksi vuosi sitten sen jälkeen, kun Rinne joutui eroamaan Postin työehdoista aiheutuneen sekavan vyyhdin jälkeen.

Rinteen tukijoukkojen väitteiden mukaan Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoman johdolla osa demareiden kansanedustajista veti tukensa Rinteeltä.

Lindtman pyrki Rinteen eron jälkeen pääministeriksi, mutta hävisi Sdp:n puoluevaltuustossa Marinille äänin 32–29.

Marinin puheenjohtajakaudella ei ole kuitenkaan julkisuuteen noussut tapauksia, joissa Marinin pääministerikisassa haastanut Lindtman ei olisi tukenut pääministeri Marinia.

Paitsi nyt, kun on kulunut lähes päivälleen vuosi siitä, kun Lindtman hävisi Marinille.

Sdp:stä sanotaan, että mutkaton julkikuva on osin harhaa, sillä Lindtmanin ja Marinin välit ovat aika lailla kehnot.

Heillä ei ole luontevaa keskusteluyhteyttä, mikä olisi keskeistä kahden valtakeskittymän eli hallituksen ja eduskuntaryhmän välillä, demarilähteistä sanotaan.

Sdp:n sisäiset ongelmat pulpahtivat esiin, kun Marin ilmoitti HS:n ja Ilta-Sanomien haastatteluissa keskiviikkoaamuna, että puolueen ehdokas eduskunnan varapuhemieheksi on Antti Lindtman.

Lindtmanin oli tarkoitus nousta eduskunnan varapuhemies Rinteen tilalle, kun Rinne siirtyy Marinin pyynnöstä Ojala-Niemelän tilalle perustuslakivaliokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi.

”Oletan, että Lindtman on tehtävään käytettävissä”, Marinin totesi IS:n haastattelussa.

Yleensä kun puolueen puheenjohtaja tai pääministeri olettaa jonkun tekevän jotain, se ei ole pyyntö vaan pikemmin käsky.

Puolueen sisäpiiristä useat lähteet vakuuttavat, että Marin todella luuli Lindtmanin suostuvan hänen pyyntöönsä, jonka hän oli tehnyt jo pari viikkoa sitten, kun hän kuuli Ojala-Niemelän sairastumisesta.

Lindtman uhmasi puheenjohtajan tahtoa ja ilmoitti keskiviikkona, ettei hän lähde edes lyhyeksi aikaa varapuhemieheksi.

Lindtman piti päätöksensä omana tietonaan aivan viimeiseen saakka ja ilmoitti siitä vasta Sdp:n työvaliokunnassa keskiviikkona iltapäivänä.

Sdp-lähteiden mukaan Lindtman perusteli sisäpiirille kieltäytymistään sillä, että hän haluaa keskittyä tärkeään eduskuntaryhmän puheenjohtajuuteen.

Sokeakin näkee, että kyseessä oli myös näpäytys Marinille. Näin Lindtman ilmoitti, ettei hän hypi puheenjohtajan toiveiden tahdissa. Eduskuntaryhmässä on HS:n tietojen mukaan muitakin, joiden mielestä pääministerin ei pitäisi näin avoimesti puuttua eduskuntaryhmille kuuluviin valintoihin.

Osa demareista epäilee Lindtmanin pelkäävän, että Marin on siirtämässä hänet pois päivänpolitiikasta. Lindtmanin on kuultu sanovan, että hän ei tällaisilla asioilla spekuloi.

Sdp:n puoluejohdosta vakuutetaan, että Lindtman olisi palannut ryhmän johtoon sen jälkeen, jos ja kun Ojala-Niemelä palaa perustuslakivaliokunnan johtoon.

Entä jos Ojala-Niemelä ei enää halua raskaan valiokunnan johtoon? Pitäisikö Lindtmanin silloin jättää eduskuntaryhmä ja jäädä päivänpolitiikan ulkopuolelle eduskunnan varapuhemieheksi?

Tähän ei tahdo demarilähteistä saada vastausta.

Sinänsä ei ole ennenkuulumatonta, että puoluejohto vaikuttaa eduskunnassa tehtäviin valintoihin.

Se on jo harvinaisempaa, että puolueen puheenjohtaja ehdottaa julkisesti johonkin tehtävään ennenkin tärkeistä tehtävistä kieltäytynyttä vastaehdokastaan, vaikka ei ole varma hänen suostumuksestaan.

Sdp:n virallisen kertomuksen mukaan tehtävää tarjottiin Lindtmanille, koska hänellä ei ole merkittäviä valiokuntatehtäviä enää loppuvuonna toisin kuin monilla muilla varteenotettavilla ehdokkailla.

Lindtmanin varapuhemiehenpestin takia puolue ei siis olisi joutunut etsimään valiokuntiin uusia jäseniä. Lindtman nähtiin helpoimmaksi väliaikaisratkaisuksi.

Sdp:n eduskuntaryhmä valitsee torstaina kello 14 alkavassa kokouksessa Marinin tahdon mukaisesti Rinteen perustuslakivaliokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi.

Se merkitsee Rinteen paluuta päivänpolitiikkaan näkyvälle paikalle ainakin hetkeksi.

Eduskunta jää istuntotauolle 22. joulukuuta ja palaa 2. helmikuuta, mikäli se ei päätä keskeyttää istuntotaukoa esimerkiksi koronaviruskriisin takia.

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että perustuslakivaliokunta joutuu istumaan myös istuntotauon aikana. Perustuslakivaliokunnan pitäisi käsitellä tartuntatautilakia, sote-uudistusta ja mahdollisesti myös valmiuslakia.

Oikeustieteen kandidaatti Rinne on luonteva valinta, sillä paikalle etsitään juristia.

Sdp:n ryhmässä tarjolla on kolme juristiksi valmistunutta: Rinne, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja kansanedustaja Johannes Koskinen.

Koskinen on entinen ministeri ja perustusvaliokunnan varajäsen ja luonteva valinta, mutta hän on myös tärkeän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Hänellä on ennen joulua vielä kädet täynnä töitä.

Valiokunnan puheenjohtajan vaihtaminen on vaikeampi tehtävä kuin eduskunnan varapuhemiehen vaihtaminen. Näin ollen eduskuntaryhmä olisi voinut päätyä Rinteeseen ilman Marinin ohjailuakin, vaikka Lindtman ei olisi ajatuksesta pitänytkään.

Lindtmanin on kuultu pohtivan myös sitä, että Sdp jättäisi perustuslakivaliokunnan johdon puoleksitoista kuukaudeksi kokoomuslaisen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen käsiin.

HS:n tietojen mukaan Häkkänen on jo nyt toiminut valtiokunnassa varsin hallitsevasti.

Sdp:ssä Rinnettä pidetään tarpeeksi vahvana vastavoimana Häkkäselle.

Sdp:n johto on antanut Ojala-Niemelälle vapauden päättää, haluaako hän palata sairausloman jälkeen raskaaseen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävään.

Jos hän ei halua palata puheenjohtajaksi, Antti Rinne saattaa halutessaan palata päivänpolitiikkaan jopa tämän vaalikauden loppuun.

Jokseenkin tasan vuosi sitten 8. joulukuuta Marin valittiin pääministeriksi, mutta Lindtmania ei.

HS:n tietojen mukaan Lindtman on kieltäytynyt jo kaksi kertaa ministerin tehtävästä. Toisella kertaa kysyjänä oli Rinne, toisella Marin.

Voi olla, että Marinin kaudella häntä ei enää kysytä keskeisiin tehtäviin.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Seuraava valinta tehdään helmikuussa.