Perussuomalaisten ryhmä keskustelee Haaviston asiasta torstaina. Ryhmänjohtaja Ville Tavio ei toistaiseksi ota kantaa siihen, aikooko puolue esittää epäluottamuslausetta.

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, ettei puolue kannata ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) jatkoa ministerinä perustuslakivaliokunnan keskiviikkona valmistuneen mietinnön jälkeen.

”Ihmettelemme, että hallituspuolueet sallivat Haaviston jatkaa, vaikka lain rikkominen on nyt todettu. Emme tue Haaviston jatkoa ministerinä”, Tavio viestittää.

Siihen, aikooko ryhmä mittauttaa Haaviston luottamuksen luottamusäänestyksellä, Tavio ei ota vielä kantaa. Ryhmä aikoo keskustella asiasta torstaina ryhmäkokouksessaan.

Tavion mukaan perussuomalaiset kunnioittavat samalla perustuslakivaliokunnan työtä, mikä viittaa siihen, että he seisovat valiokunnan mietinnön takana perjantain käsittelyssä.

Mietintökäsittelyssä on kyse Haaviston juridisesta asemasta, mikä on eri asia kuin poliittinen luottamus ministerin tehtävässä.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että kokoomus kunnioittaa perustuslakivaliokunnan työtä ja siten seisoo mietinnön takana.

”Oletukseni on, että huomenna eduskunta päättää asiasta yksimielisesti, koska perustuslakivaliokunnan mietintö on yksimielinen vihreiden vastalausetta lukuun ottamatta. Ja kun kerran päätöskysymys on se, että nostetaanko syyte vai ei, niin olisi yllättynyt, jos vihreät esittäisivät syytteen nostamista.”

Kokoomuksella ei ole myöskään aikeita mittauttaa Haaviston poliittista luottamusta.

”Ei meillä ole tarkoitusta esittää epäluottamuslausetta Haavistolle tässä kohtaa”, hän sanoo.

Mykkänen muistuttaa samalla, että perustuslakivaliokunnan mietintö pitää sisällään sen, että Haavisto toimi lainvastaisesti valmistellessaan konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtoa kokonaan toisiin tehtäviin sen jälkeen, kun al-Holin leiriä koskevat asiat oli jo otettu tältä pois.

Haaviston toiminnasta ei kuitenkaan ole Mykkäsen mielestä tullut tässä yhteydessä esiin sellaisia uusia sisällöllisiä asioita, jotka johtaisivat epäluottamuksen esittämiseen.

Oppositiopuolue kristillisdemokraatit aikoo niin ikään keskustella Haaviston asemasta torstaina.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ei ota sitä ennen kantaa asiaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään keskiviikkona, että ulkoministeri Pekka Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyisi.

Valiokunnan käsittelyssä ollut tapaus liittyi al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) viestitti keskiviikkona, että Haavistolla on hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki jatkaa tehtävässään ulkoministerinä.

Näin ollen voi pitää varsin epätodennäköisenä, että mahdollinen epäluottamusäänestys eduskunnassa kaataisi Haavistoa.