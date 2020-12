Perustuslakivaliokunta katsoi keskiviikkona, että ulkoministeri Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta syytekynnys ei ylity. Eduskunta käsittelee syytekysymystä mietinnön pohjalta.

Eduskunta käsittelee perjantaina täysistunnossaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasiaa.

Keskustelu asiasta käydään klo 13 alkavassa istunnossa, luultavasti myöhemmin iltapäivällä istuntotauon jälkeen. HS näyttää käsittelyn suorana.

Käsittely tapahtuu perustuslakivaliokunnan keskiviikkona valmiiksi saamaan mietinnön pohjalta. Kantaa otetaan käytännössä siihen, nostetaanko Haaviston asiassa syyte.

Mietinnössä perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoi, että ulkoministeri Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyisi.

Mikäli mietinnön enemmistön näkemys hyväksytään, tarkoittaa se, että Haavisto välttää valtakunnanoikeuden. Jos asiasta joudutaan äänestämään, äänestys järjestetään vasta ensi viikolla.

Koska perustuslakivaliokunnassa enemmistö seisoi mietinnön takana ja vastalauseen siihen jättäneet vihreät eivät toivo syytteen nostamista, voi pitää todennäköisenä, että asia siunataan perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti.

Istunnossa käydään keskustelua, jossa myös ministeri Haavisto on läsnä.

Perussuomalaiset on kertonut jättävänsä epäluottamuslauseeen Haaviston toiminnasta. Epäluottamuslauseessa on kyse ministerin poliittisen luottamuksen mittauttamisesta, mikä on eri kysymys kuin Haaviston juridinen asema.

Haaviston tapaus liittyy al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kokonaan toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen.

Eduskunta on käsitellyt asiaa noin vuoden verran. Haaviston toiminnan tutkiminen käynnistyi viime joulukuussa, kun kymmenen opposition – perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien – edustajaa tekivät perustuslain 115 pykälän mukaisen muistutuksen hänen toiminnastaan.

Alun perin tutkintaa pyydettiin Haaviston toiminnasta al-Holiin liittyen laajemmin. Perustuslakivaliokunta päätti kuitenkin helmikuussa pyytää esitutkintaa asiassa vain rajatuin osin, koskien nimenomaan aikeita siirtää Tuominen kokonaan toisiin tehtäviin.

Syytekynnys ministerivastuuasioiden kohdalla on verraten korkea.

Viimeksi valtakunnanoikeuteen päätyi entisen kauppa- ja teollisuusministerin Kauko Juhantalon (kesk) lahjusjuttu vuonna 1993. Yhteensä valtakunnanoikeudessa on käsitelty neljää tapausta, joissa on ollut kyse valtioneuvoston jäsenen virkatoimien lainmukaisuudesta.