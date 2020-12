Tutkija vihreiden Haavisto-viestinnästä: ”Perusfaktojen politisoimista ja kansalaisten harhaan­johtamista, jolla on kielteisiä vaikutuksia demokratiaan”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapaukseen liittyvä viestintä on tavallista poliittista viestintää herkempää, koska siihen liittyy myös perustuslakivaliokunnan arvovalta.

Vihreiden viestintä perustuslakivaliokunnan ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) koskeneen ratkaisun jälkeen on herättänyt hämmennystä ja arvostelua.

Haavisto kirjoitti blogissaan muun muassa:

”Valiokunta on kuullut yhtätoista asiantuntijaa, joitakin heistä useampaan kertaan. Lausunnoista näkyy kuultujen asiantuntijoiden enemmistön selvä kanta: mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista.”

Perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi keskiviikkona valmistuneessa mietinnössään, että Haaviston toiminta oli lainvastaista, vaikka edellytyksiä ministerisyytteen nostamiselle ei olekaan. Ratkaisevaa asiassa on perustuslakivaliokunnan kanta, jonka se tekee itsenäisesti suhteessa asiantuntijalausuntoihin.

Valiokunnan käsittelyssä ollut tapaus liittyy al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen noin vuosi sitten.

Torstaina vihreät jakoi Instagram-tilillään tarina-julkaisun, jossa oli Haaviston kuva ja teksti: ”Mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista.”

Tekstipätkä oli sama kuin Haaviston blogissa, mutta ilman sitä edeltävää lausetta, jossa kerrottiin tämän olleen asiantuntijoiden enemmistön kanta.

Myös politiikan tutkija Johanna Vuorelma kiinnitti huomiota kuvaan ja kommentoi: ”Tällaisen poliittisen spinnauksen edessä reaktio on samanlainen epäusko kuin trumpilaisen retoriikan kohdalla. Politiikan edellytys on, että edes perusfaktat ovat jaetut. Tässä politiikka viedään niiden alueelle, millä on pelkästään kielteisiä seurauksia demokratialle.”

Vuorelma sanoo HS:lle vihreiden viestinnän hämärtävän sitä, että perustuslakivaliokunnan mietinnössä Haaviston todettiin toimineen ministerinä lainvastaisesti.

”Sen sijaan vihreät poimivat viestinnässään valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausunnoista vain ne, jotka tukevat puolueen poliittista kantaa. Tämän pohjalta puolue antaa ymmärtää, että todellisuudessa Haaviston toiminnassa ei ollut mitään moitittavaa”, Vuorelma kertoo tekstiviestillä.

Vuorelman mukaan tässä on kyseessä vihreiden poliittinen kanta, jonka puolue esittää tosiasiana.

”Tämä on perusfaktojen politisoimista ja kansalaisten harhaanjohtamista, jolla on kielteisiä vaikutuksia demokratiaan, perustuslakivaliokunnan integriteettiin ja eduskunnan poliittiseen kulttuuriin.”

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan Pekka Haaviston (vihr) tapaukseen liittyvässä vihreiden puolueen viestinnässä on ollut mukana ”amatöörimäisyyttä”.

Professori Markku Jokisipilä.­

”Puolueen viestintäkulmana näyttää olleen se, että minkäänlaista negatiivista ei saa tulla”, Jokisipilä toteaa.

Hän kuvaa viestinnässä olleen myös ”taktista ripustautumista tiettyihin lausuntoihin”.

Jokisipilä pitää Haaviston omaa esiintymistä esimerkiksi tämän tiedotustilaisuudessa taitavana ja sympatiaa herättävänä.

”Haaviston oma tiedotustilaisuus oli poliittisesta näkökulmasta varsin taitava, siinä näkyi hänen pitkä poliittinen kokemuksensa. Haavisto onnistui kääntämään asian edukseen. Puolue ei ole esiintynyt ihan niin hyvin”, Jokisipilä sanoo.

Haavisto totesi tuoreeltaan, että hän ottaa ”moitteet nöyrästi vastaan” ja korjaa toimintaansa.

Yleisesti poliittisessa viestinnässä on tavallista, että puolueet ja poliitikot pyrkivät kääntämään negatiiviselta näyttävät tilanteet parhain päin. Tätä kutsutaan spinnaamiseksi.

”Tavallisesti se on normaalia, mutta perustuslakivaliokuntaan liittyen se ei ole ollenkaan yhtä harmitonta. Se on tulenarka maaperä lähteä puoluepoliittiseen vaikuttamiseen. Pelissä ei ole vain Haaviston tai puolueen oma arvovalta, vaan perustuslakivaliokunnan arvovalta”, Jokisipilä sanoo.

Haavisto-käsittelyn yhteydessä on noussut esiin myös huoli perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta. Keskiviikkona kävi ilmi, että vihreät ovat aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan valiokunnan muihin hallituspuolueita edustaviin jäseniin mietintöä laadittaessa.

”Vihreät toimi tavalla, joka oli omiaan politisoimaan perustuslakivaliokunnan toimintaa”, Jokisipilä sanoo.

Perustuslakivaliokunnan erityisaseman vuoksi myös viestintään liittyvät kysymykset ovat tavallista herkempiä.

”Tapauksesta tekee epätavanomaisemman se, että se tapahtuu perustuslakivaliokunnan kontekstissa. Siitä yritetään pitää politikointi etäällä”, Jokisipilä sanoo.