HS:n tietojen mukaan vihreiden Jenni Pitko esitti ryhmäjohtajien Whatsapp-ryhmässä keskustelua perustuslakivaliokunnan neuvoksen ”roolista”, sekä tämän esimiehen läsnäoloa. Vihreiden toiminta on herättänyt laajaa suuttumusta.

Vihreiden esittämät kommentit eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskeisestä virkamiehestä ovat HS:n tietojen mukaan herättäneet epäuskoa ja suuttumusta eduskunnassa.

Kritiikkiä valiokuntaneuvosta kohtaan voi pitää hyvin poikkeuksellisena. HS kertoi arvostelusta ensimmäisen kerran keskiviikkona. Vihreät kritisoivat valiokuntaneuvoksen toimintaa verhoillusti myös perjantaina eduskunnan täysistunnossa.

Muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja kansanedustaja Markus Lohi ovat suuttuneet vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jenni Pitkon viestistä, jonka on tulkittu kritisoivan valiokuntaneuvosta.

HS:n tietojen mukaan Pitko lähetti tällä viikolla muiden hallituspuolueiden ryhmäjohtajille Whatsapp-viestin, jossa esitetään keskustelua perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen ”roolista”. Samassa viestissä esitetään keskustelua valiokunnan toiminnasta ja toivotaan, että myös eduskunnan apulaispääsihteeri on läsnä. Apulaispääsihteeri on valiokuntaneuvoksen esimies.

Viestit liittyvät ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa. Pitko sanoo HS:lle, että hän on halunnut herättää keskustelua perustuslakivaliokunnasta tapahtuneista tietovuodoista.

”Tämä liittyi vuotoihin. En lähde muuten keskinäisiä keskustelujamme avaamaan.”

Mikä valiokuntaneuvoksen rooli on vuodoissa?

”Totta kai valiokuntaneuvoksella on rooli siinä luottamuksellisessa työssä, niin kuin jäsenilläkin. Ei siinä ole sen kummempaa, minua kiinnostaa vuotojen estäminen.”

Mikä valiokuntaneuvoksen roolissa oli sellaista, josta halusit puhua?

”Ei siinä sen kummempaa, kuin että miten saamme vuodot vähenemään. En ole halunnut kenenkään kanssa puhua kenenkään roolista, olet saanut väärän kuvan. Kyse on pitkästä keskustelusta, jota käytiin, mutta en lähde sitä tässä kohtaa avaamaan. En ole kritisoinut valiokuntaneuvosta.”

Miksi valiokuntaneuvoksen rooli piti mainita erikseen?

”Ei siinä mitään syytä ollut. Ehkä se oli huonosti aseteltu.”

Pitko sanoo viesteistä käyvän ilmi, että keskustelussa on kyse vuodoista. Pitko kieltäytyi näyttämästä kyseistä viestiä tai viestejä, koska sanoo, että ne on tarkoitettu yksityisiksi.

Kolme viestit nähnyttä lähdettä sanoo HS:lle, että viesteissä ei ole kyse vuodoista. Lähteiden mielestä asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että kyse on kritiikistä valiokuntaneuvosta kohtaan.

He tulkitsevat viittausta valiokuntaneuvoksen ”rooliin” niin, että vihreät olisivat halunneet neuvoksen valmistelevan valiokunnassa mietintöpohjan, joka olisi ollut suopeampi Haavistolle. Valiokunnan enemmistö katsoi keskiviikkona, että Haavisto on toiminut lainvastaisesti, ja antoi hänelle moitteet. Valiokuntaneuvos kirjoittaa mietinnön valiokunnan jäsenten enemmistön näkemysten mukaisesti.

Kyseinen valiokuntaneuvos kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Keskustan ryhmäjohtaja Kurvinen kieltäytyi kommentoimasta, kuten myös vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki ja Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman. Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että hän ei tulkitse Pitkon viestien sisältäneen arvostelua neuvosta kohtaan. Adlercreutz ei kiistä, että keskustelussa olisi ollut kyse muustakin kuin vuotojen estämisestä.

HS:n tietojen mukaan vihreissä on koettu, että perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen omat näkemykset näkyvät liikaa mietinnöissä. Eräs vihreiden kansanedustaja on valitellut, että valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) ei saa valiokuntaneuvosta ”kuriin”.

Vihreät ovat jo aiemmin tänä vuonna arvostelleet valiokuntaneuvosta. Kritiikki on liittynyt Euroopan unionin elpymisrahastoon. Vihreät ovat kokeneet, että valiokuntaneuvos ohjasi valiokuntaa kriittisiin lausuntoihin rahastosta.

Tiettävästi vihreät katsoivat, että lausuntoja valmistellessa valiokuntaneuvos edisti liiallisesti valiokunnan varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok) sekä muiden jäsenten kriittisiä näkemyksiä.

Valiokuntaneuvosten rooli herätti keskustelua myös perjantaina eduskunnan täysistunnossa. Keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen paheksui sitä, että ”valiokuntaneuvosten ammattitaitoa on arvosteltu”.

”Tämä kaikki murentaa perustuslakivaliokunnan arvovaltaa ja demokratiamme perusteita. Meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka. Tarvitaan syvällistä keskustelua asiasta aivan jokaisessa eduskuntaryhmässä. Yhteinen tehtävämme on pitää huolta valiokunnan riippumattomuudesta ja arvovallasta ”

Vihreät puolestaan esittivät vain ohuesti verhoiltua kritiikkiä perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosta kohtaan. Valiokunnassa istuva vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen totesi, että ”on äärimmäisen tärkeää, että tällaisessa monipuoluejärjestelmässä eduskunnalla on se valta, joka sille on annettu”.

Holopainen jatkoi: ”Tämä ei aina toteudu kuitenkaan. Eduskunta hyväksyy lait ja budjetit, mutta pääseekö se aina vaikuttamaan niihin riittävästi? On tärkeää siis arvioida kriittisesti sekä oman hallituksen että opposition esityksiä. Mietintöpohjat kirjoittavilla valiokuntaneuvoksilla on tässä eduskunnassa myös useimmiten valtaa määrittää enemmän tai vähemmän sitä lopputulosta, minkälaisiksi meidän mietintömme muodostuvat. Joskus tosiaan on kyse pienemmästä roolista, joskus isommasta roolista. Tämä on myös kiinnostava tutkimuskohde eduskunnassa ja myös semmoinen asia, josta on vähemmän puhuttu.”

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä arvosteli Holopaista loppupuheenvuorossaan.

”En ole pitänyt asiallisina näitä tänä iltana kuultuja eräiden kansanedustajien vihjailuja valiokuntaneuvoksia kohtaan”, Ojala-Niemelä sanoi.

”Valiokuntaneuvokset toimivat valiokuntien palvelijoina, riippumattomina asiantuntijoina. Monet heistä ovat kokeneita lainvalmistelijoita, osa jopa oikeustieteen tohtoreita. Neuvokset tekevät työnsä virkavastuulla valmistavan keskustelun pohjalta, ja kirjoittavat enemmistön kannan mietinnön muotoon.”

Vihreiden kritiikin perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosta kohtaan tekee poikkeukselliseksi sekin, että kyseinen valiokuntaneuvos on yli puoluerajojen laajalti arvostettu.

Esimerkiksi entinen vihreä oikeusministeri Tuija Brax tuntee valiokuntaneuvoksen monen vuoden ajalta, niin oikeusministeriöstä kuin eduskunnasta. Brax sanoo, että kyseinen neuvos on ”todella hyvä” ja ”virkamieskunnan parhaimmistoa".

”Hän on töitä tarvittaessa ympäri vuorokauden tekevä, nopea ja ahkera. Niin sanotusti ’klassinen virkamies’, jonka puolueettomuuteen olen aina luottanut.”

Brax ei halua ottaa kantaa vihreisiin kohdistuvaan kritiikkiin, koska ei tiedä asiasta tarpeeksi.

Myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Häkkänen kehuu valiokuntaneuvosta.

”Perustuslakivaliokunnan neuvokset ovat korkean moraalin ja virkamiesetiikan omaavia ammattilaisia. Näiden henkilöiden moraalin kyseenalaistaminen on aika rajua puhetta”, Häkkänen sanoo.

Häkkäsellä on vuosien kokemus yhteistyöstä kyseisen valiokuntaneuvoksen kanssa.

”Tunnen myös valtaosan ministeriöissä toimivasta virkakunnasta. Arvostan näitä valiokuntaneuvoksia tässä ylimpien valtioelinten virkakuntien suhteessa erittäin korkealle.”