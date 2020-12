Brexit muuttuu todeksi vuodenvaihteessa – Britanniasta saapuvista tuotteista pitää antaa tulli-ilmoitukset ja niistä on maksettava arvonlisävero

Toivo kauppasopimuksen syntymisestä elää vielä, vaikka neuvottelut takkuavat.

Britannian EU-eron siirtymäajan päättyminen vuodenvaihteessa tuo merkittäviä muutoksia kaupankäyntiin sekä yrityksille että kuluttajille. Tullissa valmistautuminen ja tiedottaminen ovat olleet käynnissä jo pitkään. Brexit-prosessia Tullissa seuraava tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä arvioi, että suuret ja keskisuuret yritykset ovat hyvin perillä tilanteesta ja tulevista muutoksista.

”Pienet yritykset ovat varmaan heikommin valmistautuneita”, Penttilä sanoo STT:lle.

Sama huoli koskee henkilöasiakkaita. Tulli lisää ponnisteluja erityisesti pienten yritysten ja kuluttajien valistamiseen ennen vuodenvaihdetta. Tullissa toivotaan silti, että kauppasopimuksesta saataisiin vielä sopu, vaikka neuvottelut ovat edenneet takkuisesti.

Sunnuntaina ohi viuhahti jälleen yksi takaraja, mutta Britannian pääministeri Boris Johnson ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sopivat, että neuvotteluja jatketaan vielä.

”Sopu helpottaisi huomattavasti yhteistyötä monella rintamalla. Kauppa helpottuisi puolin ja toisin ja olisi reilua, että yrityksillä olisi tasavertaiset kilpailuolosuhteet”, Penttilä sanoi STT:lle.

Tulli on perustanut verkkosivuilleen brexit-sivut sekä yrityksille että yksityishenkilöille ja on pyrkinyt jakamaan tietoa myös sosiaalisessa mediassa. Pienyrityksille on lähetetty brexit-tietoa suoraan sähköpostilla muun muassa tulliselvitykseen tarvittavista EORI-numeroista ja muista tulevista muutoksista.

Suomalaisille kuluttajille Britannia on ollut suosittu kohde verkko-ostoksille. Kauppa on sisämarkkinaoloissa sujunut sukkelasti, kun kieli on tuttu ja verkkopalvelut toimivia. Jatkossa kaupasta tulee vähemmän sujuvaa ja ostoksista kalliimpia, kävi kauppasopimuksen kanssa kuinka tahansa.

Nyt ja tästä eteenpäin tehtävät tilaukset eivät välttämättä enää ehdi EU-alueelle ennen vuodenvaihdetta. Vuodenvaihteen jälkeen Britanniasta saapuvista tuotteista pitää antaa tulli-ilmoitukset ja niistä on maksettava arvonlisävero.

”Sen lisäksi, jos tavaran arvo on yli 150 euroa arvonlisäveron kanssa, tulee myös tullimaksut maksettaviksi. Tämä muuttaa varmaan yksityishenkilöiden nettitilaamista Britanniasta”, Penttilä toteaa.

Jos kauppasopimuksesta ei saada ratkaisua aikaiseksi, päälle tulevat tullit myös pienemmille ostoksille.

Tullin päässä tuleviin muutoksiin ja brexitin takia kasvavaan työmäärään on valmistauduttu palkkaamalla noin 60 ihmistä lisää hoitamaan muun muassa asiakaspalvelua, tulliselvityksiä ja valvontaa.

Britannia on Suomelle edelleen tärkeä kauppakumppani, vaikka sen merkitys on pienentynyt tasaisesti jo vuosia ennen kuin EU-ero tuli ajankohtaiseksi. Kauppa on ollut Suomelle ylijäämäistä. Suomi vie Britanniaan erityisesti metsäteollisuuden tuotteita, kemianteollisuuden tuotteita sekä koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä.