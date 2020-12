Suomen rajarajoitukset hankaloittavat monen jouluksi koti-Suomeen pyrkivän matkasuunnitelmia. Hallitus jatkoi torstaina tiukkoja rajoituksia yli joulun.

Joulu on Kaisa Vaasjoki-Mustoselle tärkeä juhla, ja siksi myös Brysselin-koti on puettu jouluasuun ajoissa. Lapset Ella ja Max Mustonen odottavat, että joulupukki tulisi koronasta huolimatta käymään.­

Bryssel

Tämän vuoden joululoman järjestelyt ovat vaatineet Kaisa Vaasjoki-Mustoselta paljon suunnitelmallisuutta. Perhe matkusti Belgian pääkaupungista Brysselistä perjantaina Suomeen, mikä tarkoittaa esimerkiksi kymmenen päivän karanteenia.

”Ellei joulu olisi niin tärkeä ja kova ikävä Suomeen, niin tuskin tähän olisi ryhdytty”, Vaasjoki-Mustonen sanoo.

Vaasjoki-Mustonen on asunut Brysselissä EU-virkamiehenä työskentelevän miehensä ja kahden lapsensa, Ellan, 7, ja Maxin, 3, kanssa yli neljä vuotta. Yleensä perhe on matkustanut Suomeen joka lomalla, 4–5 kertaa vuodessa.

Koronaviruspandemia katkaisi tutut lomailukuviot. Perhe jäi kevääksi Brysseliin, vaikka harkitsi Suomeenkin palaamista.

”Jos olisi tiennyt, miten kauan sulku keväällä kestää ja miten totaalinen se oli, olisimme varmaan lähteneet Suomeen”, Vaasjoki-Mustonen sanoo.

Kaisa Vaasjoki-Mustonen ja lapset Ella ja Max pakkaavat tavaroita Suomi-lomaa varten Brysselissä.­

Brysselissä koulut olivat kiinni, mutta myös ulkona liikkumista oli rajoitettu. Se oli vaikeaa erityisesti lapsille.

Kesällä perhe pääsi Suomeen lomalle, ja matkasi varmuuden vuoksi autolla.

Joulua Vaasjoki-Mustonen alkoi suunnitella jo syys-lokakuussa. Hän varautui suunnitelmissa karanteeniin ja varasi perheelle erämökin Kittilästä. Lapset saivat koulusta pidennetyn loman, jotta perhe ehtii olla vaaditut karanteenipäivät eristyksessä ennen joulua perhepiirissä Espoossa.

”Lentokentällä otamme vielä koronatestit”, Vaasjoki-Mustonen sanoo.

Hän kertoo seuranneensa Suomen matkustusrajoituksia ja niiden mahdollisia muutoksia viikoittain.

”On ollut sekavaa. Sen muistan vain varmasti, että suomalainen saa palata Suomeen.”

Huoli matkustusrajoituksista on ollut ulkomailla asuvien suomalaisten keskustelupalstojen vakioaihe jo keväästä lähtien. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joka on pitänyt kiinni tiukoista rajarajoituksista myös koronapandemian toisessa aallossa. Valtaosa EU-maista on vapauttanut liikkumista, mutta vaatii matkustajilta esimerkiksi testausta tai karanteenia.

Syy tiukkoihin rajatoimiin on se, että vaihtoehtoisen matkustusmallin lainsäädäntö on takellellut. Tartuntatautilain muutosta käsittelevä lakiteksti on palautettu valmisteluun eikä valmista tule ainakaan tänä vuonna. Uusi malli perustuisi testaukseen ja karanteeniin.

Hallitus teki torstaina jälleen uuden pidennyspäätöksen rajavalvonnalle. Valvonta jatkuu ainakin 12. tammikuuta saakka.

Nykyisin Suomeen tulijoille suositellaan kymmenen vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

EU-maista ja vapaan liikkuvuuden alueen Schengenin maista Suomeen saa tulla vapaasti ilman karanteenia vain, jossa on ollut alle 25 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana. Edes Suomi ei täytä enää tätä raja-arvoa.

Poikkeuksia tulosääntöihin on esimerkiksi niille, jotka ovat Suomessa asuvan kanssa parisuhteessa. Myös työmatkalaisille on poikkeuksia.

Schengen-sopimuksen mukaan Suomen olisi pitänyt lopettaa sisärajavalvonta jo marraskuun lopussa poikkeusajan tultua täyteen. Esimerkiksi Euroopan komissio on ilmaissut huolensa Suomen toimintatavasta.

Vaasjoki-Mustonen muistaa keväältä ahdistuksen Euroopan rajojen sulkeutumisesta. Ulkomaalaisiin saatettiin suhtautua uhkana.

”Auto Belgian rekisterikilvissä keräsi ainakin joitain katseita Suomessa kesälomalla.”

Vaasjoki-Mustonen on tehnyt järjestelyjä, jotta heidän ei tarvitsisi liikkua ihmisten ilmoilla. Ruoka on tilattu etukäteen, vuokra-auto varattu. Jopa lasten kaikki joululahjat on jo tilattu verkosta.

”Äiti ihmetteli, että mistä näitä paketteja vaan tulee”, Vaasjoki-Mustonen nauraa.

Kittilässä on kymmenen päivää aikaa ihailla esimerkiksi revontulia, joita lapset toivovat näkevänsä.

Mökillä riittää metsää liikkua, ja hiihtämään olisi mukava päästä. Sitä varten pitäisi löytää jokin keino vuokrata suksitoimitus etänä. Sellaisenkin palvelun Vaasjoki-Mustonen löysi juuri ennen lentoa Suomeen.