Sote-uudistus etenee eduskuntaan, ja näihin viiteen kohtaan opposition on helppo tarttua – suora lähetys käynnissä

Eduskunta alkaa maanantaina käsitellä sote-uudistusta. HS kokosi aiheita, jotka nousevat todennäköisesti keskustelussa esiin.

Maanantaina sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus saavuttaa jälleen yhden etapin: eduskunta alkaa käsitellä sitä. Käsittelyn alkajaisiksi eduskunta käy siitä lähetekeskustelun alkaen kello 14.

HS.fi näyttää keskustelun suorana lähetyksenä. Hallituksen esittelypuheenvuorojen jälkeen kansanedustajat käyvät uudistuksesta puolentoista tunnin debatin.

Uudistuksessa hallitus aikoo perustaa 21 hyvinvointialuetta, jotka ovat uusi hallinnon taso kuntien ja valtion väliin. Hyvinvointialueet ja ottavat kunnilta vastuun sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta, minkä lisäksi Helsingille jää edelleen niiden järjestämisvastuu.

Eduskunta käsittelee uudistusta useissa valiokunnissaan lähes koko ensi vuoden. Jos aikataulu pitää, lakiesitykset etenevät laeiksi vuoden 2021 loppupuolella. Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnot voivat aloittaa lakien tultua voimaan, kunnes aluevaaleissa alkuvuodesta 2022 hyvinvointialueille valitaan omat päättäjät.

Tarkoitus on, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen päälinjat sovittiin jo hallitusneuvotteluissa. Hallitus on ollut sisäisesti yksituumaisempi uudistuksesta kuin edellinen hallitus, jossa keskusta ja kokoomus tekivät väkinäisen kompromissin uudistuksen sisällöstä.

Kokoomus ei enää kannata maakuntien perustamista, vaan ajaa mallia, jossa kuntia ohjattaisiin nykyistä suurempaan yhteistyöhön. Tämä kuultaneen maanantain eduskuntakeskustelussa useasti.

HS kokosi maanantaina todennäköisesti keskusteluun nousevia aiheita.

Rahoitus

Hyvinvointialueiden toiminta rahoitettaisiin pääosin valtion rahoituksella ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla.

Kunnat eivät enää rahoittaisi sotea, minkä vuoksi kaikkien kuntien kuntaverosta leikataan 13,26 prosenttiyksikköä. Tämä on voimassa vuoden, sen jälkeen kunnat saavat taas vapaasti päättää oman veroprosenttinsa.

Valtiolta tuleva rahoitus jaettaisiin alueille ensin kahden vuoden ajan täysimääräisesti ja sitten noin 80-prosenttisesti sen perusteella, mikä on asukkaiden palvelutarve. Lisäksi osa rahoituksesta määräytyisi muun muassa asukasmäärän mukaisesti.

Tämä johtaa väistämättä siihen, että nykyiseen verrattuna joidenkin alueiden rahoitus paranee ja joidenkin heikkenee. Tämän liudentamiseksi uudistuksessa on pitkä sopeutumisaika eli niin sanottu siirtymätasaus. Kun uudistus tulee voimaan, minkään alueen rahoitus ei muutu nykyisestä, vaan muutos etenee vaiheittain vuoteen 2029 mennessä.

Lisäksi uudistuksessa on pysyvä siirtymätasaus, jonka perusteella mikään alue ei voi hävitä yli 100 euroa per asukas tai voittaa yli 250 euroa per asukas.

Jos alueen rahat loppuvat kesken vuoden, se voi saada lisärahaa tilapäisesti. Jos alue joutuu ruinaamaan lisärahaa toistuvasti, se voi päätyä arviointimenettelyyn.

Aluevero

Valtion rahoitus on vain välivaihe, tarkoitus on siirtyä alueiden omaan veroon. Kokoomukselta tuli jo kritiikkiä siitä, että hallitus päätti säätää alueverosta jo tällä vaalikaudella, vaikka asiaa pohtivan työryhmän työ on kesken.

Huolena on lisäksi ollut, kiristääkö erillinen aluevero verotusta kokonaisuudessaan.

Ostopalvelut

Hallitus on vakuuttanut, että alueet voivat edelleen ostaa sote-palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Nyt tarkoituksena kuitenkin on, että hyvinvointialueet ovat kuskin paikalla eivätkä ne saa tehdä sopimuksia, joiden jälkeen ne eivät enää käytännössä voisi huolehtia järjestämisvastuustaan. Eli esimerkiksi kokonaisen keskussairaalan ulkoistaminen ei käy enää.

Kunnat ovat tehneet paikoitellen, esimerkiksi Länsi-Pohjassa, hyvin laajoja ulkoistussopimuksia. Yksi lakiesityksen kiistanalaisimpia kohtia on se, että siinä säädetään ostopalvelua koskevien sopimusten mitättömyydestä tietyissä tilanteissa ja hyvinvointialueiden mahdollisuudesta irtisanoa sopimus.

Erityisesti elinkeinoelämän järjestöt ovat olleet pettyneitä ostopalveluiden nihkeään kohteluun. Keskuskauppakamari esimerkiksi vaati maanantaina lakiesityksen palauttamista uuteen valmisteluun, koska järjestön mielestä julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse.

Kustannusten hillintä

Edellisellä hallituskaudella oli tarkoituksena, että sote-uudistus hillitsisi sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvua kolme miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä.

Nykyisellä hallituksella ei ole samanlaista kulutavoitetta. Hallitus arvioi, että uudistus parantaa julkisen talouden kestävyyttä aikaisintaan 2030-luvulla muun muassa isojen muutoskustannusten takia.

Uudenmaan asema

Sotessa pyritään integraatioon eli siihen, että sosiaali- ja terveydenhuolto toimisi saumattomasti yhdessä ja toisaalta terveydenhuollon perus- ja erikoistason välillä ei olisi sellaista kuilua kuin nyt.

Poikkeus integraatiossa on Uusimaa, jonne tulee erillisratkaisun perusteella neljä hyvinvointialuetta, minkä lisäksi Helsingin kaupungille jäisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaisi Hus-yhtymä.

Uusimaa eli noin kolmasosa suomalaisista saa rakenteellisesti eri tavalla järjestetyt palvelut kuin muu Suomi. Koska kansalaisia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti, poikkeusratkaisu voi olla perustuslain kannalta hankala.