Monet ovat viime päivinä arvostelleet vihreiden toimintaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasian yhteydessä. Maanantaina esimerkiksi eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen sanoi HS:lle ihmettelevänsä tapaa, jolla vihreät ovat kritisoineet eduskunnan virkakuntaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei halua ottaa suoraan kantaa kritiikkiin, jota on kohdistettu vihreiden toimintaan perustuslakivaliokunnassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapausta koskevassa asiassa.

”Se, mitä perustuslakivaliokunta on tässä linjannut, sitä puolueemme kunnioittaa, ja ministeri Haavisto ottaa moitteet vastaan. Oikeastaan minulla ei ole tästä enempää kommentoitavaa”, Ohisalo sanoi maanantaina lehdistötilaisuudessa EU:n sisäministerien kokouksen jälkeen.

”Tämä on perustuslakivaliokunnan jäsenten asia. – – Yhtäältä sanotaan, että tämä on heidän asiansa, ja toisaalta kysellään kaikkien mielipidettä. En osallistu tähän keskusteluun sen enempää.”

Vihreiden toimintaa ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasian yhteydessä on arvosteltu viime päivinä monella suulla.

Maanantaina eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen sanoi HS:lle ihmettelevänsä tapaa, jolla vihreät ovat kritisoineet eduskunnan virkakuntaa.

”Enpä muista, että virkakuntaa olisi koskaan ennen tuolla tavalla vedetty mukaan ja yritetty laittaa syntipukkina lahtipenkille. Se on hyvin poikkeuksellista.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas sanoi puolueen tiedotustilaisuudessa, että vihreät tuhoaa perustuslakivaliokunnan uskottavuutta ”puoluepolitisoimalla sen toimintaa ja kyseenalaistamalla, vähättelemällä ja vääristelemällä sen ratkaisuja”.

”Vihreät pyrkivät kulisseissa junttaamalla luomaan perustus­laki­valio­kuntaan hallitus–oppositio-vastakkainasettelun ja hyökkäsivät jopa valiokuntaneuvoksen kimppuun, kun tämä ei suostunut vihreiden sätkynukeksi.”

Keskustelu vihreiden toiminnasta kiihtyi, kun tuli ilmi, että vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko oli lähettänyt viime viikolla muille hallituspuolueiden ryhmänjohtajille Whatsapp-viestin, jossa esitettiin keskustelua perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen ”roolista”.

Kolme Pitkon viestin nähnyttä tulkitsi viestin kritiikkinä, joka kohdistui valiokunnan virkamieheen. Tulkinnan mukaan vihreät olisivat halunneet, että valiokuntaneuvos olisi alun perin valmistellut sanamuodoiltaan Haaviston kannalta suotuisamman mietintöpohjan.

Vihreiden virkamiehiin kohdistunutta poikkeuksellista arvostelua täydensi perjantaina kansanedustaja Mari Holopainen (vihr).

”Mietintöpohjat kirjoittavilla valiokuntaneuvoksilla on tässä eduskunnassa myös useimmiten valtaa määrittää enemmän tai vähemmän sitä lopputulosta, minkälaisiksi meidän mietintömme muodostuvat. Joskus tosiaan on kyse pienemmästä roolista, joskus isommasta roolista. Tämä on myös kiinnostava tutkimuskohde eduskunnassa ja semmoinen asia, josta on vähemmän puhuttu”, Holopainen sanoi täysistunnossa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) vastasi Holopaiselle sanomalla, ettei valiokuntaneuvoksista vihjailu ollut hänen mielestään asiallista.

Lauantaina Jenni Pitko pyysi anteeksi Whatsapp-viestiään ja sen sanavalintoja. Pitkon mukaan hänellä ja muulla vihreällä ryhmällä on vahva luotto valiokuntaneuvosten työhön.

Ohisalolta kysyttiin maanantaina myös, onko puolueen viestintästrategialla Haaviston tapauksessa ollut puheenjohtajan hyväksyntä ja onko sitä käyty erikseen puheenjohtajan kanssa läpi.

Vihreät on viestinnässään korostanut perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistön katsoneen, ettei lainvastaisuuksia ole tapahtunut.

Valiokunta, joka tekee ratkaisunsa itsenäisesti suhteessa asiantuntijoihin, katsoi puolestaan mietinnössään, että Haavisto on toiminut hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyisi. Vihreät jätti mietintöön vastalauseen, jonka ydin oli se, ettei Haaviston toiminta ollut lainvastaista.

”Perustuslakivaliokunnan ihmiset tekevät sitä, mitä perustuslakivaliokunnan ihmiset tekevät, ja me muut emme ota niihin kantaa”, Ohisalo sanoi vastaamatta viestintää koskevaan kysymykseen suoraan.

”On tietysti ihan selvää, että tässä oli tilanne, jossa syytteen nostamiselle ministeriä vastaan ei ollut perusteita, mutta toiminnassa ulkoministeriön virkajärjestelyissä oli moitittavaa. Ulkoministeri on itsekin todennut, että hän ottaa nöyrästi vastaan nämä moitteet, ja me puolueena kunnioitamme tätä linjaa ja perustuslakivaliokunnan näkemystä tässä asiassa.”

Ohisalolta kysyttiin myös, voiko hän puolueen puheenjohtajana todeta, että ulkoministeri on syyllistynyt lainvastaisuuksiin, kuten perustuslakivaliokunta on todennut.

”Kunnioitamme sitä, mitä perustuslakivaliokunta on todennut. Eiköhän se silloin kerro, mitä olen mieltä asiasta.”

Haavistoa koskeva tapaus liittyy al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja Haaviston menettelyyn, kun hän halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kokonaan toisiin tehtäviin erimielisyyksien jälkeen.

Perussuomalaiset esitti viime viikolla asiasta eduskunnassa käydyn keskustelun yhteydessä epäluottamuslausetta Haavistolle. Eduskunta äänestää luottamuksesta tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on ilmaissut, että Haavistolla on hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki. Haavisto selviytyy äänestyksestä hallituksen äänin.