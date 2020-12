Euroopan unioni

Puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti EU-jäsenyyteen, mikä oli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime syksyn vastaavassa kyselyssä.

Euroopan unionin koronaelpymispaketti jakaa suomalaiset kahteen leiriin, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuore kysely.

39 prosenttia suomalaista katsoo, että Suomen osallistuminen EU:n jäsenmaille avustuksia ja lainoja jakavaan elpymispakettiin on Suomen etujen mukaista. Miltei yhtä moni, 38 prosenttia, kuitenkin suhtautuu pakettiin kielteisesti. Neljännes vastaajista ei ota pakettiin kantaa.

EU:n elpymisvälineessä on kyse 750 miljardin euron elvytysrahasta, jonka Euroopan komissio lainaa markkinoilta jaettavaksi edelleen jäsenmaille avustuksina ja lainoina.

Vastaajille esitettiin väittämä, jonka mukaan ”Suomen osallistuminen EU:n jäsenmaille avustuksia ja lainoja jakavaan elpymispakettiin on maamme etujen mukaista.”

Mielipiteet jakaantuvat hyvin voimakkaasti poliittisten kantojen mukaan.

Kaikkien hallituspuolueiden äänestäjien enemmistö on paketin takana. Vahvinta kannatus on vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n riveissä, kaikissa puolueissa 70 prosentin kieppeillä.

Pääministeripuolue Sdp:ssä kannattajia on hieman vähemmän, 55 prosenttia, ja keskustassa vain hivenen yli puolet, 51 prosenttia. Keskustalaisista äänestäjistä 36 prosenttia ei lähtisi pakettiin mukaan lainkaan, Evan kysely kertoo.

Oppositiossa kokoomuksen kannattajista vain 40 prosenttia tukee EU:n elpymisvälinettä ja yhtä moni suhtautuu siihen torjuvasti. Kokoomus on perinteisesti hyvin EU-myönteinen puolue, minkä vuoksi suurta vastustajien määrää voi pitää yllättävänä.

Perussuomalaisissa linja on huomattavan selvä, ja 95 prosenttia vastustaa elpymisvälinettä. Kristillisdemokraateissa vastustajia on niin ikään enemmistö, 58 prosenttia. Liike Nytissä 70 prosenttia vastaajista on pakettia vastaan.

Eva tiedusteli myös suomalaisten EU-kantoja yleisemmin. Kävi ilmi, että suomalaisten perinteisesti hyvin myönteinen suhtautuminen EU-jäsenyyteen on laimentunut hieman.

Nyt myönteisesti jäsenyyteen suhtautuvia oli 50 prosenttia, mikä oli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime syksyn kyselyssä. 24 prosenttia vastaajista suhtautui jäsenyyteen kielteisesti, kun vuosi sitten lukema oli 17 prosenttia.

”Suomalaiset eivät ole aivan tyytyväisiä tapaan, jolla kotimaiset poliitikot hoitavat EU-politiikkaa”, sanoo kyselyn pohjalta raportin laatinut Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

”Lisääntynyt tyytymättömyys EU-politiikkaan näkyy EU:n kannatuksessa. Suomalaisten EU-suhde viilenee jo toisena mittauskertana peräkkäin. Laskusta huolimatta EU-jäsenyyden suosio on Suomessa edelleen jäsenyysajan keskiarvoa korkeammalla”, Haavisto sanoo.

Evan kyselyn tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Aineisto on kerätty 16.–28. lokakuuta Taloustutkimuksen internetpaneelilla. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.