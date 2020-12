Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho moitti keskustaa tiistain Haavisto-äänestyksen jälkeen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee kovasanaisesti keskustan toimintaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamusäänestyksen yhteydessä. Orpon mielestä keskustan puheet ja teot ovat valtavassa ristiriidassa, mistä Haavisto-äänestys oli esimerkki.

”Oikeasti, kauanko keskusta tätä jatkaa?” Orpo kysyy.

Orpo viittaa kysymyksellään siihen, että keskusta äänesti tiistaina eduskunnassa ulkoministeri Haaviston luottamuksen puolesta. Sen jälkeen puolue ilmoitti tiedotteella ja myös HS:n haastattelussa, ettei se hyväksy Haaviston lainvastaiseksi katsottua toimintaa ja että päätös oli sille hyvin epämieluisa. Poliittisen vastuun kantavat vihreät, keskusta kirjoitti.

”Silmiinpistävää on se, että he ensin äänestävät Haaviston luottamuksen puolesta ja sitten lähettävät tiedotteen, jossa he paheksuvat Haaviston toimintaa”, Orpo sanoo.

Orpon mielestä keskusta toimii samoin toistuvasti hallituksessa. Hänen mukaansa puolue puhuu esimerkiksi vastuullisesta talouspolitiikasta, mutta allekirjoittaa silti hallituksessa holtittoman taloudenpidon. Työllisyystoimiakaan ei ole saatu tehtyä, Orpo arvostelee.

”Kauanko he aikovat jatkaa tätä? Käykö heille ihan kaikki?”

Keskusta perusteli toimintaansa Haavisto-äänestyksessä sillä, ettei puolue halunnut horjuttaa hallitusta vaikeana aikana koronavirusepidemian jyllätessä. Orpo moittii myös tätä perustelua.

”Eihän tässä nyt ollut kyse hallituksen kaatamisesta. Kyse oli siitä, nauttiiko ministeri Haavisto luottamusta vai ei. Ja nyt kun he kerran äänestivät sen puolesta, niin he ovat äänestäneet Haaviston luottamuksen puolesta, vaikka he kertovat jotakin muuta. Eli tämä tekojen ja sanojen ristiriita on valtava”, hän sanoo.

Myös oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho moitti tiistaina keskustan toimintaa.

”Kepu on tuimana ja kertoo julkisuudessa, että ei luota Haavistoon. Salissa kepu sanoo ’vuh’ ja äänestää luottamusta Haavistolle ja vihreiden vehkeilylle. Ainoa poikkeus edustaja Hoskonen, jolle hatunnosto”, hän kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Keskustan Hannu Hoskonen oli ainoa keskustalainen, joka äänesti tiistaina puolueensa linjan vastaisesti Haavistolle epäluottamusta.