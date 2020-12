Hallituksen on hyvin vaikea jakaa yhdelle ammattikunnalle bonuksia joutumatta syviin vaikeuksiin, koska kaikki muutkin haluaisivat lisää rahaa, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden etujärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on koko koronakriisin ajan kertonut, kuinka hoitajat eivät enää jaksa.

Rytkönen jatkoi viestiään blogissaan 13. joulukuuta.

Hän sanoi, että ”hoitajat eivät jaksa enää, työvuoroissa on jatkuvasti liian vähän väkeä, kokeneita hoitajia on lähtenyt ja uusien perehdyttäminen vie voimia ja aikaa varsinaiselta työltä”.

”Tämä piparkakkutalo murenee ennen loppiaista!” Rytkönen kirjoitti.

Sairaanhoitajien pääedunvalvoja antaa siis ymmärtää, ettei Suomen terveydenhuoltojärjestelmä enää kestä koronakriisiä tammikuun 6. päivän jälkeen.

Se on kovaa tekstiä, vaikka kyse on edunvalvonnasta, uhkaus on hiukan epäsuora ja toivon mukaan mukana on myös hiven liioittelua.

Olisi nimittäin todella kansainvälisen luokan sensaatio, jos Suomen terveydenhuoltojärjestelmä romahtaisi tilanteessa, jossa sairaaloissa on ollut pitkään miltei Euroopan vähiten koronaviruspotilaita ja nytkin suhteellisen vähän verrattuna muihin Euroopan maihin.

Tiistaina julkaistujen lukujen perusteella sairaaloissa on 284 koronaviruspotilasta, joista 35 on tehohoidossa.

Tilanne toki voi pahentua nopeasti, mutta tuskin Suomi on Ruotsin tasolla vielä loppiaisena.

Rytkösellä on ratkaisu parin viikon kuluttua uhkaavaa romahdukseen. Raha. Hän haluaa hoitajille ja ennen kaikkea koronahoidon etulinjassa oleville työntekijöille bonuksia.

Voisi kuvitella, että merkittävä osa suomalaisista olisi valmiita maksamaan bonuksia hoitajille, jotka työskentelevät koronaviruspotilaiden parissa pitkää ja vaarallista päivää epämiellyttävissä suojavarusteissa.

Jonkinlaisia lisäkorvauksia on eri puolilla Suomea maksettukin, mutta ei Tehyn ja toisen keskeisen alan etujärjestön Superin näkemyksen mukaan tarpeeksi.

Niiden mielestä sairaanhoitopiireissä ei ole varauduttu koronaviruksen toiseen aaltoon työvoimajärjestelyillä ja niihin liittyvillä lisäpalkkioilla.

Tehy levittää tehokkaasti viestiä, että sairaanhoitopiirien johtajat ovat istuneet tumput suorassa ja odottavat pelastusta valmiuslaista. Valmiuslain turvin työnantaja voi perua lomia ja määrätä työntekijöitä töihin vastoin tahtoaan. Tehy ja Super vastustavat valmiuslakia, josta hallituksen on määrä keskustella keskiviikkona.

Kieltämättä valmiuslaki olisi työnantajalle helpompi ratkaisu kuin paikalliset sopimukset, joista pitää neuvotella ja maksaa.

Viime kevään kuntatyöntekijöiden palkkaneuvottelujen yhteydessä valtakunnansovittelija teki esityksen erityissairaanhoidon valmiuslaista johtuvasta kertapalkkiosta, joka olisi korkeintaan 50 prosenttia työntekijän huhtikuun palkasta.

Kuntatyönantajan mukaan korvaus olisi ollut lähes 300 euroa, jos palkittavia olisi ollut 2000.

Kuten aina ennenkin, palkansaajilla ja työnantajilla on käytössään erilaiset laskimet.

Tehyn laskelman mukaan sovintoesitys olisi tuonut 30 euron bonuksen. Tehyn laskelma perustuu yhden sairaanhoitopiirin esimerkkiin eikä HS:n tiedossa ole, kuinka moni palkkion olisi saanut.

Tehylle esitys ei käynyt, vaikka jokseenkin kaikille muille kunta-alan neuvottelijoille se olisi sopinut.

Syynä lienee summan pienuus sekä se, että se oli osa valtakunnansovittelijan tekemää ehdotusta, joka ei käynyt kokonaisuutena Tehylle. Lisäksi Tehy ei pitänyt siitä, että työnantaja olisi voinut määritellä sen mielestä liikaa, miten se rahan jakaa.

Koronabonukset ovat kuntatyönantajalle vaikea asia, koska kuntasektorilla on satojatuhansia työntekijöitä, jotka voivat sanoa työnsä muuttuneen vaikeammaksi ja vaarallisemmaksi koronaviruksen takia.

Heitä ovat muun muassa siivoojat, opettajat, kotihoitajat, varhaiskasvattajat ja poliisit.

Suomalaisen työmarkkinaperinteen mukaisesti kukaan ei saa mitään, jos kaikki eivät saa.

Viimeksi maanantaina julkisuuteen tuli Juko, joka neuvottelee lähes 200 000:n julkisaloilla työskentelevän akavalaisen työ- ja virkaehtosopimukset.

”Käsillä on työssäjaksamisen hätätila ja tilanne koskettaa poikkeuksellisen rankasti useita ammatteja ja tehtäviä”, sanoi Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

Jos jokaiselle jukolaiselle maksettaisiin vaikkapa tuhat euroa koronalisää, jostakin pitäisi löytyä 200 miljoonaa euroa lisää veronmaksajien rahaa.

Se olisi enemmän kuin koko ravintolasektorilla maksettiin korvauksia siksi, että valtion toimesta ravintolat suljettiin keväällä, ja suurin osa alan työntekijöistä joutui lomautetuksi tai työttömäksi.

Hallituksen noin kolmen miljardin euron kuntatukien takia julkisella sektorilla työntekijät ovat joutuneet huomattavasti vähemmän työttömiksi tai lomautetuiksi kuin yksityisellä sektorilla.

Kunnat ovat saaneet jopa enemmän tukia kuin toistaiseksi koronasta on aiheutunut lisää menoja ja verotulojen menetyksiä.

Tukirahoilla kunnat ovat voineet palkata sairaanhoitajia ja maksaa ylitöistä, mutta ylimääräisiin bonuksiin tukea ei ole tarkoitettu.

Julkisella sektorilla voidaan jakaa paikallisesti sopien kertapalkkioita, mutta velkaiset kunnat eivät ole olleet kovin innokkaita.

Kunnat haluavat, että valtio maksaa bonukset. Oli maksajana kumpi tahansa, merkitsisi se jo nyt koronaviruksen takia huikeasti kasvaneen julkisen velan kasvua.

Palkansaajajärjestöistä erityisesti Tehy on myös vaatinut hallituksella isoa säkkiä bonusrahaa. Rytkösen mukaan mitään laillista estettä tähän ei ole.

Ei olekaan, mutta työmarkkinajärjestöt ovat aina korostaneet, että työmarkkina-asioista päättäminen kuuluu työmarkkinoille.

Entä jos hallitus haluaisi pienentää jonkin alan palkkoja kriisissä? Tai pidentää työaikoja, kuten halusi Juha Sipilä (kesk) hallitus?

Hallituksen on hyvin vaikea jakaa yhdelle ammattikunnalle bonuksia joutumatta syviin vaikeuksiin, koska kaikki muutkin haluaisivat lisää rahaa. Mitä sanoisivat töissä olevien bonuksista vaikkapa esiintyvät taiteilijat tai matkailuyrittäjät, joilta on mennyt kaikki tulot koronaviruksen takia?

Ei ole epäilystä, etteikö hallituksella olisi halua palkita kovaa ja hyvää työtä tehneitä terveydenhoidon ammattilaisia, mikäli se ei olisi kovin vaikeaa myös tämän ja seuraavien hallituksien jatkon kannalta.

Se bonuskriisissä onkin erikoista, että periaatteessa maksutahtoa ja rahaakin löytyy, mutta oikeaa tapaa ei ole toistaiseksi saatu sovittua.

Miksi kuntatyönantaja ja palkansaajat ylipäätään sopisivat mistään, jos vaikean paikan tullen valtio ottaisi lisää velkaa ja maksaisi palkankorotukset? Seuraavalla palkkakierroksella hallituksen ovella olisi myös yksityinen sektori.

Edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) pyrki puuttumaan Postin työmarkkinakiistaan. Hän ei ole enää pääministeri.

Bonuskriisi on myös hallitukselle erittäin vaikea tilanne, mutta tilanne muuttuu jonkin verran, jos Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki.

Valmiuslaki on poikkeusaikojen laki, joka antaa esimerkiksi sairaanhoitopiireille järeät valtuudet suhteessa työntekijöihin.

Hallitus voi halutessaan jakaa valmiuslain yhteydessä kunnille tukea käytettäväksi korvauksiin, jotka maksetaan työntekijöille, joiden työehtoja muunnellaan valmiuslain valtuuksin.

Valtion olisi vaikea tässäkään tapauksessa päättää, kenelle se rahaa jakaa, vaan jako pitäisi tapahtua paikallisesti tai valtakunnallisesti niille, joiden työhön valmiuslailla puututaan.

Tämä raha kohdistuisi todennäköisesti lähinnä sairaanhoitajiin, mutta ongelmatonta tämäkään ei olisi. Näin kunnat saisivat juuri sen minkä ne haluavat: sekä bonusrahat että valmiuslain. Miksi niiden edes kannattaisi sopia paikallisesti mistään?

Ja aina löytyisi hoitaja, jonka mielestä häntä on syrjitty. Puhumattakaan opettajista, siivoojista ja muista, joiden työ on vaikeutunut vaikka valmiuslaki ei heitä koskisi.