Turpeinen on toiminut aiemmin muun muassa käräjätuomarina ja asianajajana.

Korkein oikeus (KKO) esittää, että Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tuija Turpeisen nimitetään KKO:n jäsenen eli tuomarin virkaan. Virka olisi määräaikainen ja kestäisi 1. maaliskuuta 2021–31. lokakuuta 2027.

Turpeinen on toiminut Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina marraskuun alusta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana.

Ennen käräjätuomarin uraa Turpeinen toimi yli 15 vuoden ajan lakimiehenä asianajotoimistossa ja asianajajana.

Turpeinen on Tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Hän on osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi Turpeinen on asianajajana ja tuomarina toiminut useissa luottamustehtävissä.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu siihen, että oikeusneuvos Asko Välimaa on nimitetty Helsingin hovioikeuden presidentiksi 1. maaliskuuta 2021–31. lokakuuta 2027..

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.