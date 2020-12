Päivänpolitiikkaan takaisin noussut Rinne uskoo, että valmiuslait otetaan käyttöön. Perustuslakivaliokunnan väliaikainen puheenjohtaja sanoo, ettei ”hirveästi hinkunut” tehtävään. ”Palkkakin putosi pari tonnia kuukaudessa.”

Entinen pääministeri Antti Rinne (sd) sanoo, ettei viime päivinä kritiikin kohteena olleen perustuslakivaliokunnan toiminta vaadi juuri nyt muutoksia.

”Minusta Suomen oikeusvaltioperiaatteen suhteen perustuslakivaliokunta on äärimmäisen sopiva malli”, Rinne sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Rinne valittiin keskiviikkona perustuslakivaliokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi sairauslomalle jääneen Johanna Ojala-Niemelän (sd) tilalle.

Kyseessä on Rinteen paluu päivänpolitiikkaan. Noin vuosi sitten päättyneen lyhyen pääministerikautensa jälkeen hän on työskennellyt eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä ja ollut vain vähän julkisuudessa.

Itse hän kutsuu paluuta ”semipaluuksi”, koska tehtävä on määräaikainen eikä perustuslain tulkinta ole samanlaista työtä kuin päivänpolitiikka yleensä.

”En minä tähän hommaan hirveästi hinkunut. Palkkakin putosi pari tonnia kuukaudessa. Kun pyydettiin, harkitsin. Keskeistä oli, että Johanna [Ojala-Niemelä] itse vahvasti pyysi minua.”

Antti Rinne johti puhetta eduskunnassa keskiviikkona.­

Rinne on juristi ja sanoo olleensa pro graduaan myöten kiinnostunut perustuslaista. Hänellä on suunnitelmissa jatkaa opintoja yliopistossa perustuslain parissa.

Rinteen mielestä uudistuksia ei pidä tehdä juuri sillä hetkellä, kun johonkin yhteiskunnan keskeiseen instituutioon kohdistuu paineita.

”Tästä näkökulmasta en näe perustuslakivaliokunnan kokonaisuudessa mitään erityisiä muutostarpeita. Aina kuitenkin kannattaa olla herkkä korva, jos muutostarpeita ilmenee, mutta niitä pitää lähteä miettimään rauhassa.”

Perustuslakivaliokunta on poikkeuksellinen elin eduskunnassa.

Useissa maissa myös valmisteilla olevien lakien perustuslainmukaisuutta tulkitsee jonkinlainen tuomareista koostuvat tuomioistuin, mutta Suomessa lakiesitysten perustuslainmukaisuutta selvittää eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Presidentti Sauli Niinistö esitti Helsingin Sanomissa kehitysehdotuksenaan, että perustuslakivaliokunta voisi niin päättäessään hankkia käsittelyn aikana lausunnon korkeimmilta oikeuksilta.

” ”Minun arvioni on, että jollain aikataululla valmiuslaki joudutaan ottamaan käyttöön.”

Rinteen kausi perustuslakivaliokunnan johdossa voi jäädä lyhyeksi, mutta tärkeäksi. Valiokunta saa käsiteltäväkseen ainakin kiireellisen tartuntatautilain, vaikka eduskunta on istuntotauolla helmikuun alkuun saakka.

Myös kansalaisten perusoikeuksia rajoittava valmiuslaki saattaa tulla valiokunnan käsiteltäväksi, jos koronavirusta ei saada nykyisillä viranomaisten valtuuksilla taltutettua.

”Jos valmiuslaki tulee, se saattaa luoda lisää työtä tammikuussa. Minun arvioni on, että jollain aikataululla valmiuslaki joudutaan ottamaan käyttöön.”

Valiokunnan jäsenet ovat kansanedustajia, mutta perinne on ollut, ettei puoluepolitiikkaa sotketa valiokunnan päätöksiin.

Vihreiden on katsottu poikenneen perinteestä, sillä se on muun muassa arvostellut valiokunnan virkamiestä. Puolue myös jätti eriävän mielipiteen ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) koskeneeseen päätökseen viime viikolla.

Perustuslakivaliokunta totesi Haaviston toimineen lainvastaisesti, kun hän siirsi konsulipäällikön toisiin tehtäviin al-Hol-kiistan vuoksi. Valiokunnan mukaan ministerin korotettu syytekynnys ei kuitenkaan ylittynyt.

Päätökset ja useiden muiden puolueiden närkästyminen vihreisiin käynnisti tapahtumien vyöryn, joka on jopa horjuttanut hallitusta.

Haaviston tapauksen käsittelyn loppusuoralla media sai tietää varsin paljon valiokunnan tulevista päätöksistä. Eduskunnassa vuotoja on arvosteltu laajalti.

Sairauslomalle jäänyt Ojala-Niemelä vaati MTV:n haastattelussa ”kurinpalautusta” lehdistölle. ”Kyllä meidän on tarkoitus antaa kurinpalautusta myös lehdistölle, että kunnioitettaisiin valiokunnan työtä ja näitä vuotoja ei tapahtuisi”, hän totesi.

Rinne ei syytä mediaa.

”Demokratiassa ja oikeusvaltiossa median tehtävä on vahvasti seurata myös perustuslakivaliokuntaa. Mutta samalla jokaisella päätöksentekijällä on vastuu siitä, miten he käsittelevät luottamuksellisia tietoja. Eduskunnan sisällä pitää pystyä luottamukselliseen keskusteluun. Luottamuksellisia asioita ei pidä vuotaa.”

” ”Toivon, että valiokunnassa työskentely on perinteikästä ja kunniakasta.”

Rinne ei halua ottaa kantaa siihen, mitä valiokunnassa olisi pitänyt tehdä toisin, jotta poliittinen ilmapiiri ei olisi Haavisto-päätöksen jälkeen kiristynyt varsin rajusti.

”Olisi vähän hassua lähteä arvostelemaan perustuslakivaliokunnan toimintaa nyt, kun itse en ole ollut mukana tilanteessa. Toivon, että valiokunnassa työskentely on perinteikästä ja kunniakasta sekä asioihin perehdytään huolella.”

Hän sanoo, että ”paras tapa säilyttää ja vahvistaa valiokunnan arvovalta on tehdä lausunnot ja mietinnöt vain oikeudellisella pohjalta.”

Rinne ei näe sinänsä vallankumouksellisena, että kaksi vihreiden kansanedustajaa jätti eriävän mielipiteen, vaikka hänen mielestään päätöksissä pitäisi pyrkiä yksimielisyyteen.

”Minä en ota kantaa jo valmistuneeseen prosessiin. Olen itse hoitanut oikeudessa 500–600 tapausta, ja aika moni ratkaisu on tehty äänestyksen jälkeen”, Rinne sanoo.

”Tietysti pitää pyrkiä yksimielisyyteen. Se ei saa kuitenkaan mennä niin, että äärimmäiseen yksimielisyyteen pyrkiessä jäseniä painostetaan niin, etteivät jäsenet koskaan voi ilmaista omaa näkemystään siitä, mihin päätös olisi pitänyt perustua.”