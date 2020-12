Työministeri Tuula Haataisen ajaman lakiesityksen myötä hyväksikäytön uhrilla olisi mahdollisuus saada uudenlainen oleskelulupa. Tarkoitus on laskea maastapoistamista pelkäävien työntekijöiden kynnystä hakea apua.

Hallitus esittää merkittävää muutosta ulkomaalaislakiin työperäisen ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön torjumiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) laadittu lakiesitys hyväksyttiin torstaina ja se lähti käsittelyyn eduskuntaan. Esityksen myötä työperäisen ihmiskaupan tai muun hyväksikäytön uhri voi saada uudenlaisen oleskeluluvan haettuaan apua. Oleskeluluvan myötä uhrin ei tarvitse pelätä maastapoistamista.

Maastapoistamisen pelkoon puuttuminen on keskeistä hyväksikäytön torjumisessa. Moni uhri ei uskalla hakea apua tai puhua viranomaisille, koska pelkää omaa tai perheensä karkottamista. Tämä on noussut toistuvasti esiin ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön uhrien kertomuksissa, kun HS on kirjoittanut aiheesta viime ja tänä vuonna.

Lakiesitys myös ohjeistaa rekrytointikiellon antamiseen yrityksille, jotka hyväksikäyttävät työntekijöitään.

”Nyt tätä lainsäädäntöä tiukennetaan ensimmäistä kertaa niin, että hyväksikäyttöä voidaan tehokkaammin ehkäistä. Näillä toimilla tehdään hyväksikäyttäjän asemasta entistä tukalampi ja tarjotaan samalla uhrille turvaa ja suojaa”, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd).

”Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ilmiö, joka pysyy piilossa niin kauan kuin uhrien oikeusasema on heikko, niin kuin se tällä hetkellä on. Kun vahvistamme uhrin oikeutta oleskella maassa, parannamme myös viranomaisten mahdollisuuksia havaita ja puuttua tähän vakavaan ja vastenmieliseen ilmiöön.”

Haatainen sanoo, että vaikka hallituksen piirissä muiden ihmiskaupan torjuntaan liittyvien lakien valmistelu jatkuu, hän halusi oleskelulupiin liittyvän lakiesityksen nopeasti eduskuntaan.

”Pidän tärkeänä, että sellaiset keskeiset lait, joilla törkeää hyväksikäyttöä voidaan nopeasti suitsia, etenevät. Tämä julkisuudessakin esiin nostettu ilmiö on saatava nopeasti kuriin, ennen kuin se leviää niin, ettei siihen pääse enää käsiksi.”

Haatainen kertoo, että hallitus edistää työperäistä maahanmuuttoa, mutta siihen liittyvän hyväksikäytön torjunta on ”kolikon toinen puoli”.

”Suomessa ei voida hyväksyä kenenkään riistoa, eikä tällaista riistotaloutta saa päästää juurtumaan suomalaiseen yhteiskuntaan”, Haatainen sanoo.

Tällä hetkellä hyväksikäytön uhrin on huomattavasti vaikeampaa ja epävarmempaa saada oleskelulupa tilanteensa perusteella, mikä nostaa kynnystä hakea apua. Kaikkien hyväksikäytön uhrien ei myöskään ole mahdollista saada oleskelulupaa.

Lakiesityksen myötä ulkomaalaislakiin tulee uusi oleskelulupa.

Jos työntekijän oleskelulupa on hyväksikäytöstä kertomisen aikaan yhä voimassa, hän saa työnteko-oikeuteensa laajennuksen luvan voimassaoloajaksi. Tämä tarkoittaa, että uhri voi tehdä työtä millä alalla vain. Laajennus on tärkeä, koska se parantaa uhrin työllistymismahdollisuuksia ja koska työnantajat saattavat koordinoidusti estää uhrin työllistymisen. Esimerkiksi nepalilaisten ravintoloiden omistajat ovat HS:n tietojen mukaan sopineet keskenään, että hyväksikäytöstä kertonut ja apua hakenut uhri ei työllisty toiseen nepalilaiseen ravintolaan.

Jos työtä ei heti löydy, työntekijä voi saada määräaikaisen jatkoluvan työnhakemista varten. Hänen ei siis tarvitse poistua maasta, jolloin myös mahdollista hyväksikäyttörikosta on vaikea tutkia ja tekijä ei joudu vastuuseen.

TEM:n hallitusneuvos Olli Sorainen pitää lakiesitystä merkittävänä, koska se antaa uhrille vahvan aseman.

”Toivon mukaan tämä lähettää uhreille sellaisen viestin, että hyväksikäyttöä uskalletaan tuoda esiin myös viranomaisille.”

Sorainen sanoo pitävänsä tärkeänä, että lakiesitys ei välillisesti vaikeuta uhrien asemaa. Jos esimerkiksi työnantaja saa kuuden kuukauden rekrytointikiellon ulkomailta, se ei saa vaikeuttaa saman työnantajan Suomessa olevan työntekijän mahdollisuutta saada oleskelulupaa.

Lakiesityksessä on myös kohta, joka saattaa jättää uhrin vaikeaan asemaan. Uutta hyväksikäytön uhrin oleskelulupaa on haettava ennen aiemman oleskeluluvan umpeutumista. Käytännössä voi siis syntyä tilanne, jossa ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön uhri ei esimerkiksi ole tietoinen uuden oleskeluluvan mahdollisuudesta tai ei muusta syystä uskalla hakea apua, ja hänen oleskelulupansa umpeutuu.

Tällöin hän ei voisi enää saada uutta oleskelulupaa.

”Tämä on viranomaisten ja muiden sidosryhmien viestinnälle iso haaste, jossa pitää onnistua, jotta laki toimisi kuten on tarkoitettu. Tämä muutos on kyettävä viestimään työntekijöille”, Sorainen kertoo.

Soraisen mukaan hyväksikäyttöilmiöön puuttumiseksi tarvitaan todennäköisesti vielä muitakin lainmuutoksia. Hän sanoo pitävänsä uutta lakiesitystä tärkeänä ensiaskeleena.

Lakiesitystä on kutsuttu työ- ja elinkeinoministeriössä Lex Soraiseksi.

Sorainen järjesti keväällä kriisikokouksen yhdessä hallitusneuvos Tarja Krögerin kanssa sen jälkeen, kun HS oli julkaissut selvityksen nepalilaisissa ravintoloissa esiintyvästä ihmiskaupasta ja muusta hyväksikäytöstä. Kokouksen jälkeen Soraisen johtama työryhmä alkoi valmistella uutta lakia.

Jutussa käsiteltiin sitä, miten moni uhri kokee olevansa loukussa maastapoistamisen pelon takia. Siksi he eivät ole uskaltaneet hakea apua. Työnantajat ovat käyttäneet tätä kiristysruuvina.

Niissä tapauksissa kun hyväksikäyttöä tai lainvastaista toimintaa on tullut esiin, kärsijäksi on joutunut työntekijä, joka on joutunut palaamaan kotimaahansa.

Työnantaja on puolestaan tuonut uuden työntekijän tilalle, perinyt tältä maksun työpaikasta ja jatkanut hyväksikäyttöön perustuvaa liiketoimintaansa.