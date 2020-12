Suurin osa kunnista ei ole halunnut maksaa suojavarusteita esimerkiksi hoivayhtiöille, vaikka ne ovat saaneet valtiolta rahaa koronakustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kunnat hyvittäisivät yksityisille palveluntuottajilleen ylimääräiset kustannukset, joita niille on tullut koronavirusepidemian suojavarusteiden ja muiden tarvikkeiden takia.

Yksityiset palveluntuottajat eli esimerkiksi vanhusten hoivaa tarjoavat yritykset ovat vaatineet sitä jo pitkään. Kunnat ovat vastanneet vaatimuksiin vaihtelevasti.

Tämän ei pitäisi olla rahasta kiinni, sillä kunnat ja sairaanhoitopiirit saavat valtiolta rahaa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten kattamiseen. Ensi vuoden budjetissa rahaa on tulossa yhteensä 1,6 miljardia euroa.

Hoivasta vastaava johtaja Arja Laitinen terveyspalveluyhtiöiden etujärjestöstä Hyvinvointialasta pitää hyvänä sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö sanoo asian nyt painokkaammin kuin kesällä, kun se ensi kertaa otti kantaa siihen, kuka ylimääräisistä kuluista vastaa.

Hyvinvointiala (Hali) on lokakuussa tehdyssä kyselyssä selvittänyt, että vain yhdeksän kuntaa on tätä ennen korvannut alihankkijoilleen suojavarusteet kokonaan. Hieman yli kaksikymmentä kuntaa on korvannut ne osittain.

Enemmistö kunnista ei ole korvannut vielä mitään. Hali on laskenut, että hoiva-alalla yksityisille toimijoille on syntynyt ylimääräisiä kustannuksia ainakin 10 miljoonaa euroa. Alalla on edelleen paljon pieniä yrityksiä, joille kasvomaskit, ylimääräiset siivoukset ja muut koronamenot ovat olleet merkittävä kuluerä.

Ainakin kaksi sairaanhoitopiiriä on tehnyt viranhaltijapäätöksen olla korvaamatta suojavarustekustannuksia. Niistä toinen, Etelä-Savossa toimiva Essote, on toimijoiden valitusten jälkeen joutunut maksamaan kuluja. Etelä-Karjalan Eksote päätti marraskuussa, että se ei palvelun tilaajana ole vastuussa kyseisistä kustannuksista.

Myös yrittäjien etujärjestö Suomen Yrittäjät on kirjelmöinyt korvauksista perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) ja kuntaministeri Sirpa Paaterolle (sd). Yrittäjäjärjestö toivoi, että valtio velvoittaisi kunnat korvauksiin.

Ministeriö kehottaa kuntia neuvottelemaan yksityisten palveluntuottajiensa kanssa korvaamiskäytännöistä, jos niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole sopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Laitisen mukaan useimmissa sopimuksissa ei ole määritelty tällaisia korvauksia.

Mikäli sopimukset ovat puutteellisia, on ministeriön mukaan kunnan tai kuntayhtymän vastuulla, että suojaimia on saatavilla osana asianmukaista hoitoa. Ministeriön mukaan asiakkaalla on oikeus saada palveluja ilman terveyden tai turvallisuuden vaarantumista esimerkiksi siksi, että henkilökunnan suojautumisessa on puutteita.