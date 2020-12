Työllisyyden arvioidaan paranevan yli 10 000:lla.

Hallituksessa on syntynyt sopu yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla kertovat asiasta kello 18.

Käytännössä kyse on ollut neuvotteluista niin sanotun eläkeputken poistosta.

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä eli ikääntyvien mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka.

Neuvottelujen suurin ongelma on ollut löytää pehmentäviä tukia niille, jotka joutuvat työttömiksi yli 55-vuotiaina, mutta eivät enää pääsisi eläkeputkeen.

Ratkaisu löytyi koulutuksesta. Yli 55-vuotiaat saavat tukea ja lisää työvoimapalveluja, jotta he voivat työllistyä.

Nykyisen muutosturvan päälle tulee uusi paketti kaikille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet yli viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa.

Työntekijä saa työntekijän kuukausipalkkansa mukaisesti kaksi kuukautta koulutusta ja kuukauden irtisanomiskorvausta.

Muutosturvan työllistymisvapaa kasvaa.

Korvaukset eivät siirrä työttömyyspäivärahan alkamisajankohtaa.

Paketti rahoitetaan Työttömyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, jossa on yhtä suuri irtisanovan työnantajan osa ja yhteinen osa.

Irtisanovan työnantajan osassa otetaan huomioon nykyisen omavastuumaksun ehdot, kuten työnantajan koko ja irtisanottavan henkilön työsuhteen kesto.

Irtisanovan työnantajan osa maksetaan irtisanomisen yhteydessä. Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Työnantajat pelkäsivät, että yli 55-vuotiaille tulee subjektiivinen oikeus vaatia lyhennettyä työaikaa. HS:n tietojen mukaan näin ei nyt käy.

Yli 55 vuotta täyttäneelle ja 24 kuukautta viimeisen 28 kuukauden aikana työttömänä olleelle tulee oikeus 70 prosentin palkkatukeen 10 kuukauden ajalta 25 viikkotunnilta.

Samalla työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 200 euroa vuodessa yli 60-vuotiaille työllisyyden edistämiseksi.

Eläkeputkineuvottelut ovat osa hallituksen tavoitetta luoda syksyn aikana tehtävillä päätöksillä vähintään 31 000 uutta työllistä. Hallitus on sitoutunut päättämään vaadittavista toimista vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen pyrkimys on löytää yli 55-vuotiaisiin kohdistetuilla toimilla 10 000–12 000 lisätyöllistä tämän vuosikymmenen loppupuolelle mennessä.

Tutkimuksien mukaan ikääntyneiden työllisyys on parantunut, kun lisäpäivien alimmaista ikärajaa on korotettua. Näin siksi, että työnantajan on ollut helppo irtisanoa nimenomaan ikääntyneitä, koska he ovat päässeet eläkeputkeen.

HS:n tietojen mukaan valtiovarainministeriö on arvioinut ratkaisun parantavan työllisyyttä 10 300 henkilöllä.

Ratkaisussa niin sanottu eläkeputki ei lähde heti pois, mutta ikäraja nostetaan niin korkeaksi, ettei eläkeputkella ole enää työllisyyden kannalta merkitystä.

Nykyisin eläkeputkeen pääsevät 61 vuotta täyttäneet. HS:n tietojen mukaan se voimaan asteittain 2023 alkaen eli lisäpäivien alaikäraja nousee alkaen 1963 syntyneiltä ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Putken poisto ei vaikuta niihin, jotka ovat jo päässeet lisäpäiville.

Hallitus pyysi ensin työmarkkinoiden keskusjärjestöjä etsimään ratkaisua eläkeputkeen.

Järjestöt eivät ratkaisua löytäneet, joten se palasi hallituksen neuvoteltavaksi.