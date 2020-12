Politisointiin osallistuivat yhtä lailla ne, joilla on syytä ahdistaa Haavistoa aivan muista kuin juridisista syistä, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumissaan.

Miten käsitellä läpipoliittista asiaa ilman politikointia? Siinä pulma, jota eduskunnan perustuslakivaliokunta ei kyennyt ratkaisemaan, kun se käsitteli ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) al-Hol-toimista tehtyä muistutusta.

Perustuslaki­valio­kunnan työn politisoimisesta on syytetty yksinomaan vihreitä. Monta virhettä he tekivätkin. Mutta eivät he suinkaan yksin politisoineet asiaa. Siihen osallistuivat yhtä lailla ne, joilla on syytä ahdistaa Haavistoa aivan muista kuin juridisista syistä.

Koko tapaus on läpeensä poliittinen jo synnyltään ja luonteeltaan. Poliittiset intohimot ohjasivat sen käsittelyä, eivätkä ne osoita sammumisen merkkejä vielä nytkään, kun Haavisto on saanut jo toisen asiaa koskevan luottamuslauseen eduskunnalta.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että Haaviston toimintaa on pidettävä lainvastaisena, vaikkakaan edellytyksiä ministerisyytteen nostamiselle ei ole. Kuitenkaan häntä ei ole tuomittu mistään. Häntä vastaan ei ole edes nostettu syytettä.

Suomessa jokainen on syytön, ellei oikeusistuin ole häntä rikoksesta tuominnut. Syyttömyysolettama pätee myös Haavistoon, kuten emeritusprofessori Antti Jokela totesi torstaina mielipidekirjoituksessaan HS:ssa.

Tapauksen herättämän intohimon määräkin osoittaa, että kyse on monin verroin suuremmasta asiasta kuin ulkoministerin ja yhden ministeriön virkamiehen välien selvittelystä. Se onkin helppo havaita, kun muistamme, mistä kaikki alkoi reilu vuosi sitten.

Haavisto teki silloin parhaansa, jotta Syyrian al-Holin leirillä hengenvaarassa olevat Suomen kansalaiset, etenkin alaikäiset ja orpolapset, saataisiin Suomeen. Hän toimi juuri niin kuin hänen asemansa, Suomen lait ja kansainväliset sopimukset – muun muassa YK:n lastenoikeuksien sopimus – velvoittivat.

Haavisto sai kuitenkin vastaansa raivokkaan kampanjan. Siihen osallistuivat etenkin perussuomalaiset, mutta myös kokoomuslaiset, kristillisdemokraatit ja jopa osa keskustaa.

Kansalaisia peloteltiin kauhukuvilla, kuinka kotiin palaavat Isis-äidit ja jopa heidän alaikäiset lapsensa ovat potentiaalisia terroristeja ja vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. Se oli se ydinasia.

Kampanja huipentui eduskunnan epäluottamuslauseäänestykseen päivä yli vuosi sitten. Perussuomalaisten epäluottamuslause-esityksen puolesta äänesti koko oppositio.

Kun siihenastinen jahti ei tuottanut tulosta, kymmenen opposition kansanedustajaa teki eduskunnan perustuslakivaliokunnalle muistutuksen Haaviston toimista.

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö katsoi, ettei Haavisto ollut toiminut lainvastaisesti. Olen käynyt läpi asiantuntijoiden lausunnot, enkä voi niiden perusteella päätyä toisenlaiseen arvioon.

Olen keskustellut tapauksesta kokeneen juristin kanssa, joka on hoitanut satoja työsuhdekiistoihin liittyneitä oikeustapauksia. Hänen näkemyksensä on yksiselitteinen: ”Hallinto-oikeus ei ottaisi tällaista asiaa edes käsittelyynsä. Siinähän ei edes siirretty ketään tehtävästä toiseen, vaan vain valmisteltiin siirtoa ja sitten luovuttiin siitäkin.”

Perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoi kuitenkin, että Haavisto oli rikkonut lakia, vieläpä tavalla, jota ei voi pitää vähäisenä. Miksi?

Perustuslakivaliokunta on pyrkinyt yksimielisyyteen välttääkseen politikointia ja korostaakseen ratkaisujensa juridista luonnetta.

Pyrkimys toimii silloin, kun valiokunnan jäsenet ovat sitoutuneet oikeusvaltioperiaatteeseen. Se lakkaa toimimasta, kun valiokuntaan tulee edustajia, jotka kunnioittavat lakeja vain silloin, kun se heidän poliittisiin päämääriinsä sopii. Nyt on se tilanne.

Oikeistopopulistit pyrkivät romuttamaan oikeusvaltion kaikkialla, missä valtaa saavat. Se on heidän ideologiansa ydintä.

Perussuomalaiset eivät hyväksyneet Suomen lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista al-Holin suomalaisten kotiutuksessa. He eivät tunnusta rasismirikoksia, kuten kiihottamista kansanryhmää vastaan, lainkaan rikoksiksi. He estivät heinäkuussa kansanedustajansa Juha Mäenpään syytesuojan poiston. He äänestivät EU:ssa sitä vastaan, että Unkarilta ja Puolalta vaadittaisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.

Uskon, että valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) joutui valitsemaan, taipuako perussuomalaisten ja heidän apuriensa vai vihreiden tahtoon. Hän valitsi perussuomalaisten tahdon – ehkä luottaen siihen, että viisaammat väistyvät. Eivät sitten väistyneetkään.

Suomen käytäntö perustuslain ja ministerivastuun tulkinnassa on erikoinen: pelkistä poliitikoista koostuva elin tulkitsee puhtaasti juridisia asioita. Käytäntö toimii silloin, kun on kyse lakiesitysten perustuslaillisuuden tulkinnasta. Tästä ei tule luopua.

Ongelmat alkavat, kun valiokunnan pitäisi tehdä ministereitä koskevaa syyteharkintaa. Nämä asiat olisikin siirrettävä eduskunnalta oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen tai valtakunnansyyttäjän tehtäväksi, niin kuin entinen valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki esitti keskiviikkona HS:n Vieraskynä-palstalla.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.