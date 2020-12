Eläkeputken poisto on historiallinen päätös: Näin se käytännössä vaikuttaa suomalaisten elämään

Ketkä eivät enää pääse putkeen, ja kuinka paljon tuet pienenevät? HS käy viiden kysymyksen avulla läpi, miten eläkeputken poistaminen vaikuttaa suomalaisten elämään käytännössä.

Hallitus kertoi torstaina päässeensä sopuun toimista yli 55-vuotiaiden työllisyyden kohentamiseksi. Keskeisin toimista on odotetusti eläkeputken eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen.

Päätöstä voi kuvata historialliseksi. Eläkeputki ja sitä edeltänyt työttömyyseläke ovat vuosikymmenten ajan olleet suomalaisille keskeisiä keinoja jäädä käytännössä eläkkeelle jo vuosia ennen varsinaista eläkeikää.

Viime vuonna työttömyysturvan lisäpäivillä oli noin 13 000 henkeä. Määrä on vähentynyt viime vuosina.

Milloin eläkeputki poistuu?

Mahdollisuus päästä työttömyysturvan lisäpäiville poistuu asteittain vuodesta 2023 alkaen. Päätös ei vaikuta nykyisiin putkessa oleviin.

Vuonna 1965 syntyneet eli nykyiset 55-vuotiaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joka ei voi päästä eläkeputkeen lainkaan. Se tarkoittaa, että jos he jäävät työttömiksi esimerkiksi 61-vuotiaana, he voivat saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa enintään 500 arkipäivältä eli 63-vuotiaaksi saakka. Eläkeputki olisi mahdollistanut ansiosidonnaisen saamisen aina noin 65 vuoden eläkeikään saakka.

Mitä eläkeputken poistuminen tarkoittaa?

Vastaisuudessa voi siis käydä niin, että yli 60-vuotiaat työttömäksi jäävät voivat ennen eläkeikää pudota ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta pelkän perusturvan varaan, jos he eivät onnistu työllistymään uudelleen.

Myös vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden oikeutta lisäpäiviin kiristetään nostamalla eläkeputken alarajaa. Vuonna 1963 syntyneillä lisäpäivien alaraja nousee 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen.

Käytännössä esimerkiksi vuonna 1964 syntyneet voivat siis päästä putkeen vasta yli 62-vuotiaana: he voivat nostaa ansiosidonnaista ensin 500 päivää ja päästä lisäpäiville 64-vuotiaana. Eläkeikään he tulevat 65-vuotiaana vuonna 2029. Sen jälkeen eläkeputkessa ei enää ole kukaan.

Eläkeputken poisto on iso muutos. Vielä nykyisin lisäpäivien alaraja on 61 vuotta, joten putkeen on voinut päästä alle 60-vuotiaana. Vastaisuudessa putki siis poistuu kokonaan ja samaan aikaan eläkeikä nousee jo päätetysti kohti 65:tä vuotta.

Miten putken poistuminen vaikuttaa rahassa?

Eläkeputken poistuminen voi heikentää joidenkin eläkeikää lähestyvien työttömien toimeentuloa merkittävästi.

Nykyisin lisäpäivillä olevien keskimääräinen ansiosidonnainen työttömyysturva on bruttona noin 1 500 euroa kuukaudessa. Vastaisuudessa aiempaa useampi eläkeikää lähestyvä työtön putoaa pelkän työmarkkinatuen varaan. Työmarkkinatuen suuruus on nykyisin bruttona 724 euroa kuukaudessa.

Keskeinen ero on myös se, että ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta kertyy eläkettä. Jos ikääntyvä työtön putoaa työmarkkinatuelle, hänelle ei enää kerry eläkettä.

Toisaalta työ- ja elinkeinotoimiston tulee lain mukaan järjestää 60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle mahdollisuus työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön. Tämä voi estää useissa tapauksissa sen, että eläkeikää lähestyvä työtön putoaa työmarkkinatuelle.

Miksi eläkeputki poistetaan?

Tarkoituksena on, että yli 60-vuotiaat suomalaiset pysyisivät putken poiston ansiosta paremmin kiinni työelämässä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että eläkeputken olemassaolo kasvattaa ikääntyvien työntekijöiden todennäköisyyttä jäädä työttömäksi. Työnantajat irtisanovat herkästi juuri putki-iässä olevia työntekijöitä, ja putkeen pääsy vähentää myös eläkeikää lähestyvien työttömien kannustimia hakea uutta työtä.

Hallitus arvioi, että putken poistamisen ansiosta on vuosikymmenen lopussa töissä noin 9 000 yli 55-vuotiasta enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa mitään muutoksia putkeen ei tehtäisi.

Silti eläkeikää lähestyviä pitkäaikaistyöttömiä on vastaisuudessakin. Putken poiston hinta on se, että heidän toimeentulonsa heikkenee.

Mitä pehmennyksiä työttömiksi jääville tulee?

Hallitus sopi torstaina myös korvaavista toimista yli 55-vuotiaille työttömäksi jääville. Keskeisin on niin sanottu muutosturvapaketti.

Työnantajat kustantavat yli 55-vuotiaille irtisanotuille kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen ja kahden kuukauden palkan arvoisen koulutuksen. Ehtona on, että työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yli viisi vuotta.

Nämä kohennukset eivät ole merkityksettömiä, vaikka mittakaavaltaan ne ovat selvästi eläkeputken poistoa pienempiä muutoksia.