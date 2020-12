Valtio on varannut kustannustuen toiseen kierrokseen yhteensä 550 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on hyväksynyt yritysten kustannustuen toisen kierroksen. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on supistunut koronavirusepidemian vuoksi vähintään 30 prosenttia.

Lisäksi valtioneuvosto on tehnyt listan toimialoista, joiden ei tarvitse perustella tuen hakemista erikseen, tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö. Toimialat ovat sellaisia, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia kesä–lokakuussa verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

”Valtioneuvoston asetuksen listaus toimialoista nopeuttaa yrityksen hakemuksen käsittelyä Valtiokonttorissa”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiedotteessa.

Listattuihin toimialoihin kuuluvat esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista. Kun kustannustuen edellisellä kierroksella listalla oli 365 toimialaa, nyt niitä on 220.

Toimialojen listalla ei ole enää esimerkiksi ravintoloita, kahviloita ja baareja, parturikampaamoja ja kauneudenhoitopalveluita sekä osaa vähittäiskaupan ja valmistavan teollisuuden aloista.

Ministeriö huomauttaa, että ravintoloita on aiemmin tuettu erillisellä tuella.

Valtio on varannut tukeen yhteensä 550 miljoonaa euroa. Tuen tarkoituksena on ministeriön mukaan ehkäistä konkursseja.

”Yrityksillä on koronapandemian vuoksi pienentyneen liikevaihdon takia vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Kustannustuki on korvaus näistä kuluista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista”, ministeriö toteaa tiedotteessa.

Tuen hakuaika alkaa maanantaina 21. joulukuuta ja päättyy 26. helmikuuta. Jos yritys ei kuulu listattuihin toimialoihin, tuessa tarkastellaan yrityksen liikevaihdon laskua heinä–lokakuussa tänä vuonna.

Jos yritys on perustettu vasta toukokuun alussa viime vuonna tai sen jälkeen, vertailujaksona käytetään aikaväliä 1.1.–28.2.2020.