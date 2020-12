”Kokoomus lähtee siitä, että lakeja pitää noudattaa, on sitten ministeri tai tavallinen kansalainen.”

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) olisi pitänyt jättää ministerinpaikkansa perustuslakivaliokunnan mietinnön jälkeen. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Orpo viittaa perustuslakivaliokunnan mietintöön, jonka mukaan Haavisto rikkoi lakia, kun tämä yritti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Vaikka syytekynnys ei Haaviston tapauksessa ylittynyt, Haavistolla ei Orpon mukaan ole enää poliittista luottamusta.

Orpo ihmettelee, että Haavisto ja vihreä puolue eivät ole osoittaneet minkäänlaista nöyryyttä sen edessä, että perustuslakivaliokunta on todennut ministerin rikkoneen lakia.

”He ikään kuin toimivat niin, että tarkoitus pyhittää keinot. Mielestäni se on vaarallista. Kokoomus ja itse lähden siitä, että lakeja pitää noudattaa, on sitten ministeri tai tavallinen kansalainen”, Orpo sanoi.

Orpo ei lämpene Haaviston tapauksen jälkimainingeissa esitetylle ajatukselle, että ministerien syyteharkinta siirrettäisiin eduskunnan perustuslakivaliokunnalta oikeuskanslerille tai valtakunnansyyttäjälle. Hänen mukaansa perustuslakivaliokuntaan perustuva järjestelmä toimi Haaviston tapauksessa hyvin.

”Oppositiolla ja eduskunnalla on oltava välineet, jolla se voi asettaa ministerin toiminnan laillisuuden arvioitavaksi”, Orpo sanoi.

”En haluaisi että demokratiaa ja parlamentarismia kavennetaan, että tämä vietäisiin oikeusprosesseihin ja eduskunnan ulkopuolelle”, Orpo jatkoi.

Orpo ei pidä ongelmallisena kokoomuksen kansanedustajien Wille Rydmanin ja Heikki Vestmanin huomiota herättänyttä kaksoisroolia Haaviston tapauksen käsittelyssä.

Perustuslakivaliokunnassa istuvat Rydman ja Vestman olivat myös niiden kymmenen oppositioedustajan joukossa, jotka tekivät valiokunnalle muistutuksen, joka vaati Haaviston virkatoimien lainmukaisuuden tutkimista suomalaisten lasten kotiuttamisessa al-Holin leiriltä.

”Kansanedustajat ja perustuslakivaliokunnan jäsenet tekevät tässä sitä työtä, mitä heidän eduskunnassa kuuluukin”, Orpo sanoi.

Entinen pääministeri ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne valittiin keskiviikkona perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi Johanna Ojala-Niemelän (sd) sairausloman ajaksi.

Kokoomuksen ja Sdp:n välit olivat ongelmalliset pääministeri Alexander Stubbin (kok) vuosina 2014–15 toimineen hallituksen aikana, jolloin Rinne toimi valtiovarainministerinä ja puolueensa puheenjohtajana.

Orpon mukaan kokoomus seuraa suurennuslasilla Rinteen toimintaa perustuslakivaliokunnassa.

”Tulemme erityisen tarkasti seuraamaan, miten tämä tehtävän hoito sujuu. Siinä täytyy olla täysin puolueeton”, Orpo painotti.

Orpo muistuttaa, että eduskunnalla on käsiteltävänään sosiaali- ja terveyspalveluiden jättimäinen uudistus, ja perustuslakivaliokunnalla on käsittelyssä suuri rooli.

”Siinä ei voi olla poliittisia piirteitä. Tästä pitää pitää huolta”, Orpo korosti.

Orpolta kysyttiin Ykkösaamun haastattelussa myös kokoomuksen ja perussuomalaisten mahdollisesta hallitusyhteistyöstä tulevaisuudessa.

Kun Jussi Halla-aho nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2017, kokoomus teki yhdessä keskustan kanssa selvän pesäeron perussuomalaisiin ja jatkoi hallitusyhteistyötä perussuomalaisista irtautuneen sinisen tulevaisuuden kanssa.

Orpo korosti, että kokoomus ja perussuomalaiset ovat hyvin erilaisia puolueita, joilla on hyvin suuria näkemyseroja muun muassa suhtautumisessa Euroopan unioniin.

”Kuitenkin on niin, että Suomi on pieni maa. Meidän on pystyttävä keskustelemaan kaikkien puolueiden kanssa. Mitään puoluetta ei kannata eikä voi sulkea ulkopuolelle”, Orpo sanoi.

”Toinen kysymys on sitten se, että pystytäänkö rakentamaan yhteinen hallitusohjelma, syntyykö sellainen luottamus ja yhteinen ohjelma, että siihen voidaan yhdessä sitoutua ja sen pohjalle voidaan yhdessä rakentaa.”

Orpon mukaan kokoomuslaisten ja perussuomalaisten eroavaisuus näkyy muun muassa suhtautumisessa oikeusvaltioperiaatteeseen Euroopan unionissa. Perussuomalaiset ovat asettuneet tukemaan kiistassa Unkaria ja Puolaa, joiden on katsottu rikkoneen oikeusvaltioperiaatetta vastaan.

Orpon mukaan oikeusvaltioperiaate on kokoomukselle pyhä, ja hän ihmetteleekin perussuomalaisten tukea Unkarille ja Puolalle.

”Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa meidän jokaisen turvaa, että meillä on vapaa länsimainen demokratia, jossa on sananvapaus, lehdistönvapaus, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja riippumaton oikeuslaitos. Nämä ovat niin pyhiä asioita, että jos niissä lipsutaan, silloin ollaan todella vaarallisella tiellä.”