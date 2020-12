Sosiaaliturva

Työntekijäjärjestö uskoo, että laissa jo valmiiksi olevat erityissäännökset turvaavat ikääntyville työttömille nykyiset tuet. Aiemmin SAK on katsonut, että eläkeputken poisto heikentäisi työttömien toimeentuloa.

Työntekijäjärjestö SAK uskoo, ettei eläkeputken poisto heikennä ikääntyvien työttömien toimeentuloa. Syynä ovat laissa jo nykyisin olevat erityissäännökset.

Hallitus sopi eläkeputken eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien asteittaisesta lakkauttamisesta torstaina.

Koska eläkeikää lähestyvät työttömät eivät tulevaisuudessa voi päästä ansiosidonnaisen lisäpäiville, he uhkaavat 500 päivän tukikauden jälkeen pudota selvästi alhaisemmalle työmarkkinatuelle. Näin ei kuitenkaan SAK:n johtajan Saana Siekkisen mukaan käy, sillä kunnilla ja te-toimistoilla on laissa säädetyt velvollisuudet tarjota ikääntyville työttömille töitä tai työllisyyspalveluita.

”Nämä erityissäännökset turvaavat ikääntyvien työttömien toimeentulon, eikä hallitus ole tekemässä niihin muutoksia”, Siekkinen sanoo.

Kyse on käytännössä tästä: Jos henkilö jää esimerkiksi 60-vuotiaana työttömäksi, hän voi saada ansiosidonnaista 500 arkipäivältä eli 62-vuotiaaksi saakka. Eläkeputken ansiosta tämän jälkeen ovat seuranneet lisäpäivät, joiden vuoksi ansiosidonnainen on jatkunut aina eläkeikään saakka.

Koska lisäpäiviä ei tulevaisuudessa ole, 62-vuotiaana henkilö uhkaisi pudota työmarkkinatuelle. Silloin te-toimiston on kuitenkin nykylain mukaan tarjottava työttömälle puoleksi vuodeksi palkkatuettua työtä tai työllistymistä edistävää palvelua.

Palvelun aikana ansiosidonnainen työttömyysturva jatkuu, ja työssäoloehto täyttyy uudelleen. Niinpä puolen vuoden jälkeen ansiosidonnaisen maksukausi alkaa alusta, eikä työtön missään vaiheessa putoa työmarkkinatuelle. SAK:n mukaan myös kuntien velvoite työllistää 57–60-vuotiaita on selvitysten perusteella toiminut, minkä vuoksi järjestö on aiemmin voinut hyväksyä eläkeputken alaikärajan noston.

Siksi SAK uskoo, ettei eläkeputken poisto tule sysäämään ikääntyviä pitkäaikaistyöttömiä työmarkkinatuelle.

SAK:n näkemys on yllättävä, sillä järjestö on tähän saakka ollut päinvastaista mieltä. SAK on vastustanut eläkeputken poistoa vuosia nimenomaan siksi, että se heikentäisi ikääntyvien toimeentuloa.

Vielä syyskuussa SAK katsoi, että eläkeputken poisto lisäisi eläkeläisköyhyyttä. Tiedotteessaan SAK esimerkiksi varoitti, että putken poiston vuoksi monet Kaipolan tehtaalta irtisanotut putoaisivat työmarkkinatuelle vuonna 2023.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi lisäksi, ettei eläkeputken poisto lisäisi työllisyyttä.

”Olisi todella kohtuutonta sysätä pitkän työuran tehneet ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät työmarkkinatuelle ja taloudelliseen ahdinkoon”, Eloranta kirjoitti viestipalvelu Twitterissä syyskuussa.

SAK:n jäsenliittoihin lukeutuva Suomen elintarviketyöläisten liitto puolestaan luonnehti elokuussa, että eläkeputken poisto ”kurittaa ikääntyviä työttömiä turvaa leikkaamalla”.

Johtaja Saana Siekkinen, miksi SAK on aiemmin sanonut eläkeputken poiston heikentävän ikääntyvien toimeentuloa, mutta sanoo nyt, että se ei heikennä ikääntyvien toimeentuloa?

”Me olemme koko ajan sanoneet, että työttömäksi jäävien ikääntyvien toimeentulo pitää turvata. Siinä me olemme olleet johdonmukaisia.”

Kyllä, mutta miksi olette sanoneet putken poiston heikentävän ikääntyvien toimeentuloa, kun nyt sanotte, ettei niin käykään?

”Yleinen arvio meidän jäsenistön keskuudessa on, että he kokevat tämän putken poiston aikamoisena heikennyksenä. Meille tulee siitä todella paljon palautetta.”

SAK katsoo nyt, ettei eläkeputken poisto heikennä ikääntyvien toimeentuloa, vaan se johtaa siihen, että heille tarjotaan enemmän julkisesti tuettua työtä ja työllisyyspalveluita. Miksi siis olette vastustaneet putken poistoa?

”Keskustelu putken poistosta on meillä ollut sisäisesti kova, ja meillä on ollut kovat paineet syksyn aikana. Meidän jäsenistömme on todella tiukasti sitä mieltä, että me olemme olleet heikentämässä ikääntyvien työttömien sosiaaliturvaa.”

”Itse kyllä pidän hyvänä asiana, että pitkään työttömänä ollut pääsee välillä myös tuettuun työhön tai palveluun. Erityissäännösten säilyminen on meille erittäin tärkeää.”