Sunnuntaiaamuna Helsinki-Vantaan lentokentälle saapui kone, joka toi mukanaan al-Holin leirillä Syyriassa asuneita suomalaisia naisia ja lapsia. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun Suomen valtio kotiuttaa leirillä olleita aikuisia naisia. Suojelupoliisi pitää naisia turvallisuusuhkana.

Syyrian al-Holin leirillä on edelleen kymmeniätuhansia naisia ja lapsia.­

Syyrian al-Holin leirillä asuneet kaksi aikuista naista ja kuusi lasta ovat HS:n tietojen mukaan saapuneet Suomeen. Naisia ja lapsia kuljettanut lentokone saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle sunnuntaiaamuna.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio hakee al-Holin leirillä asuneita aikuisia naisia takaisin Suomeen. Ulkoministeriön virkamiehet ovat olleet alueella hakemassa lapsia ja naisia pois.

Naiset ja lapset luovutettiin Suomelle yhteisoperaatiossa Saksan kanssa. Heidät haettiin Qamishlin kaupungista Syyriasta, läheltä Irakin rajaa.

Nyt tulleet naiset ovat muuttaneet vuosina 2013–2014 Syyrian konfliktialueelle ja asuneet Isisin kalifaatissa sen kukistumisen aikaan. Suojelupoliisin arvion mukaan al-Holin leirillä olleet naiset todennäköisesti lisäävät palatessaan Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkaa.

Ulkoministeriön viestintäasiantuntija Pekka Shemeikka vahvistaa uutisen kotiuttamisesta. Shemeikka ei toistaiseksi kommentoi asiaa enempää. Ministeriö järjestää myöhemmin sunnuntaina tiedotustilaisuuden kello 14.

Ulkoministeriö julkaisi HS:n uutisen jälkeen tiedotteen, jossa se kertoo, että Suomen viranomaisilla on ”perustuslain mukainen velvoite turvata leireillä pidettyjen suomalaislasten perusoikeudet, mikäli se on mahdollista”.

”Al-Holin leirillä pidettyjen lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen. Lasten mukana on kotiutettu myös heidän äitinsä. Vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista”, tiedotteessa todetaan.

Kurdihallinto ei anna hajottaa perheitä.

Tiedotteessa todetaan, että mitä pidempään lapset ovat leireillä, sitä vaikeammaksi radikaalin ääriajattelun torjunta käy.

Aiemmin Suomi on kotiuttanut leiriltä kaksi orpolasta. Sen lisäksi Suomen viranomaiset ovat auttaneet leiriltä omin avuin paenneita naisia ja lapsia pääsemään perille Suomeen.

Nyt sunnuntaiaamuna kotiutettujen lasten iät vaihtelevat teini-ikäisestä taaperoikäiseen.

Toinen palanneista aikuisista naisista on kirjoitellut Twitteriin Isisin ideologiaa tukevia kommentteja. Nainen kirjoitti Isis-myönteisiä tekstejä tililtä, jonka nimi on suomeksi ”Äiti Terroristi”. Naisen julkaisuissa muun muassa ylistetään Isisin veritekoja. Hän esimerkiksi kertoo olevansa iloinen amerikkalaisen James Foleyn julkisesta mestauksesta.

Kirjoitukset on tehty viitisen vuotta sitten.

Toinen nyt palanneista on puolestaan ollut julkisuudessa esiintynyt Sanna, joka antoi aiemmin amerikkalaiselle CNN-kanavalle haastattelun leiriltä. Sannaan ei ole ainakaan julkisuudessa yhdistetty alueelle menoa lukuun ottamatta mitään konkreettisia Isisiä tukevia kannanottoja tai tekoja.

Al-Holin vankileirillä on yhä kymmeniätuhansia naisia ja lapsia. Osa heistä on tänä vuonna siiretty läheiselle al-Roj’n leirille. Myös sunnuntaina saapuneet naiset ja lapset oli siirretty ensin al-Rojiin.

Syyrian kurdihallinto kertoi elokuussa, että al-Holin leiriltä on siirretty ”vähiten radikaaleja” perheitä al-Rojiin.

Sunnuntaina kotiutetut suomalaiset kotiutettiin yhteisoperaatiossa Saksan valtion kanssa. Samassa yhteydessä suomalaisten luovuttamisen kanssa kurdihallinto luovutti Saksalle maan kansalaisia.

Ulkoministeriön Shemeikan mukaan koneessa oli yhteensä 18 tulijaa, joista viisi oli äitejä. Saksalaisia oli siis yhteensä kymmenen.

Shemeikka sanoo, että kone teki matkalla hätälaskun, joka liittyi saksalaisen terveydentilaan. Kyseessä on ollut Saksan ja Suomen yhteinen lento.

Leireille jää yhä noin puolenkymmentä suomalaista naista, joista osa on HS:n tietojen mukaan niin radikalisoituneita, että he eivät halua palata takaisin Suomeen. Heidän joukossaan on ainakin kaksi naista, jotka ovat osallistuneet Isisin propagandan levittämiseen.

Ääri-islamistisesta ideologiasta viehättyneet naiset ovat lähteneet alueelle vuosina 2012–2015.

Toistaiseksi ei ole tarkemmin tiedossa, mikä suomalaisten naisten rooli Isisissä on muuten tarkalleen ottaen ollut. On myös epäselvää, millainen mahdollisuus Suomen viranomaisilla olisi saattaa heitä vastuuseen mahdollisista Isisin alueella tehdyistä rikoksista.

Yleisesti on tiedossa, että Isisissä naisten päätehtävä on ollut uusien jihadistien kasvattaminen. Lisäksi he ovat toimineet tukirooleissa, esimerkiksi levittäneet verkossa propagandaa, rekrytoineet uusia jäseniä ja keränneet varoja. Naisten tiedetään myös pitäneen jesidiorjia.

Suomen valtio on kotiuttanut al-Holin alueella olleita kerran aiemmin, vuosi sitten joulukuussa. Tuolloin alueelta haettiin kaksi orpolasta.

Toukokuussa Suomeen saapui al-Holin leirillä vankeina olleet kolme naista ja yhdeksän lasta. Suomen viranomaiset järjestivät ison operaation saapujien vastaanottamiseksi.

Tuolloin kyseessä ei kuitenkaan ollut Suomen valtion aktiivinen kotiutusoperaatio, vaan osa leirillä olijoista oli päässyt omin avuin leiriltä Turkkiin Suomen pääkonsulaattiin. Sen jälkeen Suomen viranomaiset auttoivat heitä konsulipalvelulain nojalla pääsemään Suomeen.

Myös viime elokuussa leirillä ollut suomalainen äiti palasi lapsineen Suomeen. Nainen oli päässyt leiriltä pois omin keinoin ja oleskellut Turkissa pidemmän aikaa ennen paluutaan Suomeen.

Nyt kyseessä on siis ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio kotiuttaa leiriltä myös aikuisia Suomen kansalaisia, joilla on kytköksiä Isisiin.

Saapuvat naiset ovat Suojelupoliisin tarkkailussa. Supo on aiemmin todennut, että Suomeen palatessaan ”naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terrorista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”. Supo uskoo, että terroristisen toiminnan jatkaminen tarkoittaa esimerkiksi Isis-ideologian mukaisen aatteen levitystä.

Naisiin liittyvän mahdollisen turvallisuusuhan takia al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten kotiuttaminen on ollut ja on edelleen tulenarka poliittinen kysymys.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus teki viime joulukuussa poliittisen linjauksen suomalaisten lasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä. Linjauksen mukaan viranomaistoiminnan tavoite on ”turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu” ja hallituksen ”lähtökohta on auttaa lapsia”. Velvoitetta alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole, hallitus linjasi.

Linjauksessa todettiin myös, että viranomainen pyrkii ”kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille”.

Vaikka hallitus pyrkii kotiuttamaan nimenomaan lapsia, on se käytännössä tarkoittanut sitä, että myös heidän äitinsä on täytynyt nyt tuoda. Tämä johtuu siitä, kurdihallinto ei ole antanut erottaa huoltajia vastentahtoisesti lapsista.

Viime joulukuun poliittista linjausta edelsi ulkoministeriön sisäinen kiista siitä, mitä suomalaisten lasten kotiuttamisen eteen tulisi tehdä.

Kiistan seurauksena ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) päätti siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen pois tehtävästään. Lisäksi Haavisto asetti kokeneen, panttivankitilanteita hoitaneen diplomaatin erityisedustajaksi vastaamaan al-Hol-operaatiosta.

Oikeuskansleri ja eduskunnan perustuslakivaliokunta eivät ole nähneet itse kotiuttamisoperaatiossa tai erityisedustajan asettamisessa oikeudellista ongelmaa.

Sen sijaan päätöksestä siirtää Tuominen pois konsulipäällikön virasta käynnistyi vuoden tutkinta. Siirtoa ei lopulta toteutettu. Joulukuussa eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että Haavisto oli toiminut lainvastaisesti ja antoi tälle moitteet. Ministerisyytteen korotettu kynnys ei valiokunnan mukaan kuitenkaan ylittynyt.

Isis-kytköksiä omaavien naisten palaaminen on edelleen merkittävä poliittinen kysymys. Se vaikuttaa olevan erityisen vaikea asia keskustalle, joka on painottanut naisiin liittyvän turvallisuusuhan huomioimisen tärkeyttä. Keskusta on myös huolissaan äänestäjien vuotamisesta perussuomalaisiin.

Suomeen saapuvat lapset saatetaan sosiaali- ja terveysviranomaisten avun piiriin. Suomeen tulevia lapsia ja naisia voidaan laittaa myös deradikalisaatio-ohjelmiin.

Suojelupoliisin arvion mukaan alueelta palaavat lapset tarvitsevat todennäköisesti laaja-alaista tukea vuosien ajan.

Aiemmissa palanneiden aikuisten tapauksissa keskusrikospoliisi on käynnistänyt esiselvityksen siitä, voidaanko saapuvia epäillä rikoksista.

Kaiken kaikkiaan Suomesta on matkustanut Syyrian ja Irakin sota-alueelle noin 80 henkilöä, joista puolet oli Suomen kansalaisia.

Kuolleiden määrästä ei ole varmuutta, mutta näistä ihmisistä arviolta kaksikymmentä on kuollut ja yli kolmekymmentä palannut, mukaan lukien muutama Isisin alueelta.