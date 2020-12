Orpon mukaan kokoomus ei haluaisi edelleenkään, että terroristialueelle lähteneitä aikuisia autettaisiin Suomeen. Lähtökohtaisesti on kuitenkin luotettava viranomaisten arvioon siitä, ettei lasten erottaminen heidän äideistään yksinkertaisesti ollut mahdollista, Orpo katsoo.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo antaa tukea päätökselle kotiuttaa suomalaisia Syyriasta.

Sunnuntaina Suomeen saapui kuusi suomalaislasta ja kaksi aikuista naista. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio hakee al-Holin leirillä asuneita aikuisia naisia takaisin Suomeen.

”Lapsia oli autettava, ja viranomaisten mukaan se edellytti äitienkin tuomista. Muuta vaihtoehtoa ei ollut heidän mukaansa ollut”, Orpo sanoo HS:lle.

Vuosi sitten Orpo sanoi lehtihaastattelussa kokoomuksen linjan olevan, ettei aikuisia tule leiriltä tuoda, vaikka se käytännössä tarkoittaisi myös lasten jäämistä leirille. Nyt hän on eri linjoilla.

”Vuosi sitten kokoomus sanoi, että lapsia on autettava, aikuisia ei. Mutta tänään kuultiin asiaa hoitaneiden virkamiesten lausunnot siitä, että näiden lasten tuominen ilman heidän äitejään ei ollut mahdollista. Siksi katse on nyt käännettävä siihen, miten me toimimme tässä tilanteessa”, Orpo sanoo.

Aivan suoraa vastausta Orpo ei kuitenkaan anna kysymykseen siitä, oliko päätös kahdeksan suomalaisen kotiuttamisesta oikea.

”En olisi jättänyt niitä lapsia sinne leirille. Viranomaiset sanovat, että muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin tuoda myös äidit. Silloin siitä on lähdettävä.”

Orpo toistaa kokoomuksen toivoneen, että lapset olisi voitu ottaa huostaan. Näin Suomen ei olisi tarvinnut auttaa aikuisia, jotka ”ovat tieten tahtoen matkustaneet terroristien alueelle ja osallistuneet mitä todennäköisimmin terroristiseen toimintaan”.

Orpo haluaakin tutustua vielä tarkemmin syihin, miksi lasten huostaanotto ei viranomaisten mukaan ole ollut mahdollista.

Kokoomuksen puheenjohtaja sanoo, että suomalaisten turvallisuuden takaaminen on nyt hallituksen vastuulla. Hän peräänkuuluttaa riittäviä resursseja viranomaisille, jotta Suomeen palaavien aikuisten mahdollinen rikollinen toiminta pystytään selvittämään ja heidät saadaan oikeudelliseen vastuuseen.

Orpo painottaa myös, että kammottavista olosuhteista tulevat lapset tulee saada heti avun piiriin.

”Uskon näin käyvän. Ja täytyy tehdä kaikki voitava, jotta heidät saadaan kotiutettua normaaliin suomalaiseen elämään.”

Orpo arvostelee hallitusta siitä, ettei se ole edistänyt lainsäädäntömuutosta, joka kriminalisoisi terroristijärjestöön kuulumiseen ja koventaisi terrorismiin liittyviä rangaistuksia.

”Tässä on hallituksella mennyt aivan liian kauan. Hallitus ei ole tehnyt asian eteen mitään vuoden aikana.”

Osa muista kokoomuslaisista kommentoi sunnuntaina kahdeksan suomalaisen kotiuttamista selvästi Orpoa kriittisemmin.

Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva kirjoitti, että ”jihadistien hakeminen Suomeen on uusi linjaus”.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok) sanoi, että vanhempien kotiuttaminen al-Holin leiriltä on eri asia kuin lasten kotiuttaminen.

”Aikuiset ovat vapaaehtoisesti menneet rakentamaan Isis-kalifaattia, joka polki rajusti ihmisoikeuksia. Jokaisen pitää kantaa vastuunsa teoistaan”, Satonen kirjoitti Twitterissä.

Myös kokoomuksen riveihin sinisistä siirtynyt Simon Elo kommentoi Twitterissä uutisen olevan huolestuttava juuri Suojelupoliisin arvion vuoksi.

”Herää kysymys, että mikä katsotaan kestämättömäksi kansallisen turvallisuuden vaarantamiseksi, jos ei jihadistien maahantuloa?”

Kritiikkiä esittivät myös kokoomuksen kansanedustajat Sofia Vikman sekä Mia Laiho.

”Hallituksen on astuttava esiin perustelemaan hallituksen päätös, johon tämä suomalaisissa laajaa huolta aiheuttava ratkaisu perustuu”, Vikman kirjoitti Twitterissä.

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho epäili Ylen haastattelussa, että al-Holin kotiutusten ajoitus oli tarkkaan harkittu, koska eduskunta on juuri siirtymässä joulutauolle.

”Kysymys ehtii jäähtyä, ennen kuin eduskunta pääsee seuraavan kerran hallitusta tenttaamaan. Uskon, että kyseessä on myös tietynlainen koepallo, jolla tarkastellaan suomalaisten reaktioita asiaan”, Halla-aho sanoi Ylelle.

HS ei ole saanut kommentteja asiaan liittyen pääministeri Sanna Marinilta (sd) tai ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr). Myöskään presidentti Sauli Niinistöä ei ole tavoitettu kommentoimaan.