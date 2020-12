Pääministeri Sanna Marin sanoi ennen tilaisuutta, ettei valmiuslaista päätetä tänään. Eduskuntapuolueet saattavat joutua katkaisemaan istuntotauon, jos tilanne pahenee.

Eduskuntapuolueiden johto kokoontui keskustelemaan koronavirustilanteesta maanantaina kello 16.

Eduskunnassa järjestettävälle tilaisuudelle on varattu aikaa pari tuntia, mutta se voi venyä pidemmäksi.

Hallitus on pyytänyt puolueet koolle muun muassa siltä varalta, että virustilanne pahenee vuodenvaihteen tai tammikuun aikana. Eduskunta on istuntotauolla helmikuun 2. päivään saakka.

Maanantain tapaamisessa viranomaiset käyvät läpi koronaepidemian leviämistä ja sairaaloiden tilannetta. Oppositio kuulee myös viimeisimmät tiedot rokotteen saapumisesta ja jakamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi ennen tapaamista, että opposition kanssa käydään läpi myös Britannian pahentunut koronavirustilanne. Suomi on keskeyttänyt kahdeksi viikoksi lennot Britanniaan.

Tilaisuudessa ei ole tarkoitus tehdä varsinaisia päätöksiä, vaan määrä on keskustella, mikä on oppositiopuolueiden valmius tulla kesken istuntotauon koolle.

Marinin mukaan oppositiolle kerrotaan eri vaihtoehtoja, jotta eduskunta olisi valmis toimimaan nopeasti.

”Käymme varautumiskeskustelua, mutta mitään päätöksiä valmiuslain käyttämisestä ei tänään tulla tekemään, eikä se ole tämän keskustelun tarkoitus”, Marin sanoi.

Hallitus pyrkii, että kaikilla puolueilla on ennen pyhiä yhtäläiset tiedot epidemiasta.

Viruksen leviäminen on hiukan rauhoittunut, mutta viranomaiset pelkäävät ihmisten vuodenvaihteen vilkkaan kanssakäymisen jälkeen sairastuneiden määrän kasvavan. Tällöin on mahdollista, että tammikuun alkupuolella sairaalat täyttyvät potilaista.

Eritoten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on vaatinut valmiuslakia, jotta sairaalat voivat varautua vuodenvaihteen aikana koronaviruspotilaiden hoitoon.

Hus on kertonut useita kertoja, kuinka tarpeellinen valmiuslaki nyt olisi. Poikkeuslakia ei voi todeta eikä valmiuslakia ottaa käyttöön varmuuden vuoksi.

Se voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun viranomaisten normaalit valtuudet eivät riitä viruksen pitämiseen kurissa.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa on myös ihmetelty Husin haluttomuutta sopia terveydenhuollon ammattilaisten kanssa erilliskorvauksista siinä tapauksessa, jos työntekijöitä pyydetään keskeyttämään lomansa koronaviruksen takia.

Tiettävästi jokseenkin kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä on lomasiirroista tehty jonkinlaisia sopimuksia.

HS:n tietojen mukaan Turku on korostanut, että työtilanne pitää yrittää ensin hoitaa korvauksilla ja sopimuksilla ennen kuin vaaditaan valmiuslakia. Turku maksaa 400 euroa työntekijälle, joka suostuu siirtämään lomansa koronaviruspotilaiden hoidon takia.

Sairaaloille ja näin ollen myös Husille tulisi halvemmaksi ja helpommaksi käskeä työntekijät töihin valmiuslain voimassa ollessa kuin sopia heidän kanssaan lisäkorvauksista.

Hallitus on valmis kokoontumaan milloin tahansa vuodenvaihteen aikana. Myös viranomaisten lomia on peruttu ja valmiustilaa on nostettu.

Virallisia hallituksen istuntoja on kerran viikossa, mutta tarpeen tullen esimerkiksi valmiuslait saadaan nopeasti voimaan.

Valmiuslakit ovat muuten jo kassakaapissa valmiina, mutta perusteluosia pitää päivittää. Hallituksen pitää myös päättää, mitä osia valmiuslaista se ottaa käyttöön. Valmiuslakien käyttöönottoasetukset pitää viedä viipymättä eduskunnan käsittelyyn.