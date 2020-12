Hallitus sai eduskunnan luottamuksen luottamuslauseäänestyksessä.

Eduskunta hyväksyi maanantaina syys­istuntokauden päätteeksi valtion ensi vuoden budjetin. Budjettia käsiteltiin eduskunnassa tiiviisti viime tiistaista lähtien.

Hyväksytyn talousarvion loppusumma on noin 65,2 miljardia euroa, mikä on 7,5 miljardia enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on 11,7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.

Vuoden 2021 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 138 miljardia euroa, mikä on noin 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunta päätti täysistunnossaan myös, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Äänestyksessä valtioneuvostolle luottamusta tukeva esitys voitti äänin 99–37. Epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle olivat tehneet ehdotuksen kansanedustajat Vilhelm Junnila (ps), Matias Marttinen (kok) ja Sari Essayah (kd).

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kiitti istunnon päättäneissä loppusanoissaan kansanedustajia kuluneesta vuodesta, joka on ollut poikkeuksellinen ja työntäyteinen. Vehviläinen toivotti edustajille ja heidän läheisilleen lepoa ja joulun iloa.

Eduskunta jatkaa toimintaansa istuntotauon jälkeen helmikuun alussa. Kevätkauden ensimmäinen täysistunto on 2. helmikuuta, jolloin järjestetään eduskunnan puhemiehistön vaali. Ensi vuoden valtiopäivien avajaiset pidetään seuraavana päivänä 3. helmikuuta.