Haaviston toiminta on laskenut vihreiden suosiota, ja moni suomalainen haluaisi ulkoministerin eroavan – HS kysyi vihreiltä, riittääkö Haavistolle yhä luottamusta

”Kyllä Pekka Haavisto on mies paikallaan, ja hänellä on ulkoministerinä kenttäväen täysi luotto takanaan”, sanoo Uudenmaan piirin puheenjohtaja.

”Pekka Haavisto on mies paikallaan, ja hänellä on ulkoministerinä kenttäväen täysi luotto takanaan.”

Näin vastaa vihreiden Uudenmaan piirin puheenjohtaja Outi Huusko, kun häneltä kysyy, onko ulkoministerillä vielä kenttäväen luottamus ja tuki takanaan.

Iltalehti kysyi teettämänsä presidenttikyselyn yhteydessä suomalaisilta, pitäisikö Haaviston erota ulkoministerin tehtävästä eduskunnan perustuslakivaliokunnalta saamiensa moitteiden takia al-Holin leiriin liittyvissä asioissa. Kyselyssä puolet kannatti Haaviston eroa.

HS:n tuoreessa kannatusmittauksessa vihreiden suosio on painunut alle kymmenen prosentin.

Huuskon mielestä Haavistolla on ”hirvittävän monipuolista osaamista” ulkoministerin tehtävissä.

”Tuen hänen jatkamistaan työssään. Tykkään Pekka Haavistosta henkilönä, ja hän on hyvä oman joukon johtaja ja tsemppaaja”, Huusko sanoo.

”Olen itsekin työnantaja ja ymmärrän, ettei kaikkea aina edes kerrota ulospäin.”

Perustuslakivaliokunta katsoi Haaviston toimineen laittomasti ja moitittavasti linjatessaan konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirrosta toisiin tehtäviin.

Vihreiden edustajat jättivät valiokunnan mietintöön oman vastalauseensa.

Vihreiden eduskuntaryhmän johtaja Jenni Pitko lähetti HS:n tietojen mukaan perustuslakivaliokunnan ratkaisun jälkeen muiden hallituspuolueiden ryhmäjohtajille Whatsapp-viestin, jossa esitettiin keskustelua perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen ”roolista”.

Samassa viestissä esitettiin keskustelua valiokunnan toiminnasta ja toivottiin, että myös eduskunnan apulaispääsihteeri on läsnä. Pitko kertoi halunneensa herättää keskustelua perustuslakivaliokunnasta tapahtuneista tietovuodoista. Hän myös pyysi viestejään anteeksi myöhemmin.

Huusko osaa sanojensa mukaan arvioida vähemmän sitä, toimiko vihreiden eduskuntaryhmä oikein.

”Vastalauseelle oli olemassa perusteet, mutta ehkä viestintä oli haasteellista. Viestintähän tuppaa epäonnistumaan, paitsi vahingossa”, Huusko sanoo.

Huusko moittii myös ”kilpakumppaneita”, jotka ovat vaalien lähestyessä hanakoita etsimään muista virheitä ja revittelemään niitä julkisuudessa: ”Perustuslakivaliokunta on politisoitunut, ja siellä on samoja rivikansanedustajia ollut panemassa asioita vireille ja käsittelemässä niitä.”

”Olen vakuuttunut, että vihreät haluaa toimia lakien mukaan ja faktojen perusteella sekä myös etiikka ja moraali huomioiden”, Huusko sanoo.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Sonja Harmaala vastaa kysymyksiin työkiireiden ohessa lyhyesti sähköpostitse.

”Ulkoministeri Pekka Haavisto on hoitanut hyvin ja pitkäjänteisesti ulkoministerin tehtäviä, eikä hänen ole syytä erota”, Harmaala sanoo.

”Viestintä on vaikea laji varsinkin kiireen keskellä, ja on tärkeää panostaa erityisesti kirjalliseen viestintään väärinymmärrysten välttämiseksi. Uskon että siinä voi aina parantaa”, Harmaala arvioi vihreitten kansanedustajien toimintaa.

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Pekka Heikkilä intoutuu ylistämään Haavistoa yhdeksi Suomen parhaista ulkoministereistä.

”Ihan ehdottomasti luotan Haavistoon, sillä hänellä on niin paljon kokemusta, näyttöjä ja konkreettista tekemistä ulkopolitiikassa sekä hyvät suhteet ulkomaille. Ei tämmöinen tapaus heilauta luottamusta mihinkään, eikä politiikkaa tehdä lehtien palstoilla eikä Twitterissä”, Heikkilä sanoo.

Myös eduskuntaryhmä on Heikkilän mukaan toiminut ”todella hyvin ja ihan esimerkillisesti”.

”Jälkipuinnissa on tehty kärpäsestä härkänen, vaikka virkamiestenkin mukaan oli tärkeää saada suomalaislapset al-Holin leiriltä kotiin”, Heikkilä päättelee.

”Pienenä miinuksena voi pitää sitä, että lähdettiin eduskunnan virkamiehiä moittimaan. Sen sijaan siinä, että ehdotetaan muistioon muutoksia, ei ole mitään ihmeteltävää. Niinhän tehdään ihan joka paikassa, kuten kunnanvaltuustoissa. Vastalauseen esittäminenkin on ihan normaalia käytäntöä”, Heikkilä huomauttaa.

”Tässä nyt haluttiin töniä hallitusta, mutta minusta nyt pitää pitää pää kylmänä”, Heikkilä kannustaa. Hän kuitenkin myöntää, että vihreiden gallup-suosiota Haaviston tapaus on nakertanut.

”Ihan varmasti on vaikuttanut, mutta syynä ei ole se, mitä on tehty vaan se, miten se on uutisoitu”, Heikkilä uskoo.

Oulun piirin puheenjohtaja Seppo Sorvari luottaa niin ikään Haavistoon.

”Ei hänen erota pidä, kun ei ole isommasta virheestä kyse kuin käyttäytymisestä yhtä virkamiestä kohtaan. Haavisto on sanonut ottaneensa moitteet vastaan, ja kyllä se minulle riittää”, Sorvari sanoo.

Eduskuntaryhmän toiminnassa Sorvari näkee lähinnä tarvetta viestinnän tarkentamiseen niin, ettei jää kysymyksiä.

”Vastalauseeseen en osaa ottaa kantaa, mutta pitää muistaa, ettei se ole ensimmäinen perustuslakivaliokunnan historiassa”, Sorvari sanoo.